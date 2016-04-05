detroytred написав:

freeze написав: Shaman написав: ідея переходу в оборону набирає обертів

Идеи могут быть какие угодно, но есть реальность. И переход в оборону тоже не гарантирует ничего, в том числе медленного ползучего отступления, что сейчас и происходит на восточном участке. Просто переход в оборону более человечен в нашей ситуации.

Я тут первый раз в жизни соглашусь с депутатом Марьяной Безумной, правда она валит на военных, хотя у власти в стране политики, а не военные. Плана действий на 2024 год у наших политиков во власти нет, никакого, они совершенно не понимают, что делать дальше, и не знают, что делать дальше. Идеи могут быть какие угодно, но есть реальность. И переход в оборону тоже не гарантирует ничего, в том числе медленного ползучего отступления, что сейчас и происходит на восточном участке. Просто переход в оборону более человечен в нашей ситуации.Я тут первый раз в жизни соглашусь с депутатом Марьяной Безумной, правда она валит на военных, хотя у власти в стране политики, а не военные. Плана действий на 2024 год у наших политиков во власти нет, никакого, они совершенно не понимают, что делать дальше, и не знают, что делать дальше.

Так звідки він (цей план дій) у політиків візьметься, якщо навіть самі вищі військові посадовці не можуть його прямо у лоб озвучити.Ось Муженко каже про ключовий елемент - необхідність резервів і навіть впевнено стверджує ("ВВС: Ви мене зачепили цією фразою, що в України є можливості розгромити Росію на своїй території. І самі ж ви говорите, що у них військ багато, триває мобілізація. А в нас людей вистачить, щоб розгромити Росію?Віктор Муженко: А чому не вистачить людей?..")Але внятної відповіді вище на питання про, як отримати мотивацію для мобілізації, практично не озвучив.По суті ніхто з вищих впосадовців не озвучує безальтернативного варіанту -- перехід до методів примусу... у всіх сферах.Це лише комбат "Азову" у Соколової зміг -- демократія заважає, треба як...Тобто ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Вже дійшли до прямого переводу стрілок друг на друга. Політики заявляють -- нехай військові скажуть (а ми потім звалимо на них. Що це вони вимагали від нас); військові -- нехай політики самі визначають і приймають рішення (а ми виконаємо їх рішення).Ніхто не наважується озвучити, як це зробити, звідки і в кого...Кажуть тільки про кінцевий результат -- резерви, зброя, оснащення, гроші і т.д. Так це й так більш, ніж очевидно усім.