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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:37
detroytred написав: freeze написав:
Shaman написав:ідея переходу в оборону набирає обертів
Идеи могут быть какие угодно, но есть реальность. И переход в оборону тоже не гарантирует ничего, в том числе медленного ползучего отступления, что сейчас и происходит на восточном участке. Просто переход в оборону более человечен в нашей ситуации.
Я тут первый раз в жизни соглашусь с депутатом Марьяной Безумной, правда она валит на военных, хотя у власти в стране политики, а не военные. Плана действий на 2024 год у наших политиков во власти нет, никакого, они совершенно не понимают, что делать дальше, и не знают, что делать дальше.
Так звідки він (цей план дій) у політиків візьметься, якщо навіть самі вищі військові посадовці не можуть його прямо у лоб озвучити.
Ось Муженко каже про ключовий елемент - необхідність резервів і навіть впевнено стверджує ("ВВС: Ви мене зачепили цією фразою, що в України є можливості розгромити Росію на своїй території. І самі ж ви говорите, що у них військ багато, триває мобілізація. А в нас людей вистачить, щоб розгромити Росію?
Віктор Муженко: А чому не вистачить людей?..")
Але внятної відповіді вище на питання про, як отримати мотивацію для мобілізації, практично не озвучив.
По суті ніхто з вищих впосадовців не озвучує безальтернативного варіанту -- перехід до методів примусу... у всіх сферах.
Це лише комбат "Азову" у Соколової зміг -- демократія заважає, треба як...
Тобто ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Вже дійшли до прямого переводу стрілок друг на друга. Політики заявляють -- нехай військові скажуть (а ми потім звалимо на них. Що це вони вимагали від нас); військові -- нехай політики самі визначають і приймають рішення (а ми виконаємо їх рішення).
Ніхто не наважується озвучити, як це зробити, звідки і в кого...
Кажуть тільки про кінцевий результат -- резерви, зброя, оснащення, гроші і т.д. Так це й так більш, ніж очевидно усім.
В перемоги багато батьків.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:40
freeze написав:
detroytred написав:Але внятної відповіді про як отримати мотивацію для мобілізації практично не озвучив.
Военные никак не отвечают за мотивацию на мобилизацию, вообще.
Согласно законодательству за мобилизацию отвечает кабинет министров, где есть в том числе гражданский министр обороны, который до этого не служил в армии, и органы местного самоуправления.
Проще говоря за мобилизацию отвечает Зеленский и его властная партия Слуга народа в Раде. А крайними делают в роликах на Ютубе военных из ТЦК, многие из которых сейчас после ранений и контузий
Так і є.
Але що робити, якщо демократія (розсосередження влади -- одні відповідають за те, другі - за інше; треті ...) в жорстких умовах не дає і не може дати результата.
Військові не відповідають за мотивацію - да, але впливають на неї. Хоча це другорядне, головне - що політики апріорі повинні на когось опиратись. В мирний час вони опираються на цивільний електорат.
В військовий --- вони повинні опиратись на військових.
А по факту - поки військові їм цього не дають. Причини ж неважливі...
Під час війни на виживання або військові самі беруть владу, або підтримують політичну владу.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:46
lapay написав: detroytred написав:
Але внятної відповіді вище на питання про, як отримати мотивацію для мобілізації, практично не озвучив.
По суті ніхто з вищих впосадовців не озвучує безальтернативного варіанту -- перехід до методів примусу... у всіх сферах.
Це лише комбат "Азову" у Соколової зміг -- демократія заважає, треба як...
Тобто ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Вже дійшли до прямого переводу стрілок друг на друга. Політики заявляють -- нехай військові скажуть (а ми потім звалимо на них. Що це вони вимагали від нас); військові -- нехай політики самі визначають і приймають рішення (а ми виконаємо їх рішення).
Ніхто не наважується озвучити, як це зробити, звідки і в кого...
Кажуть тільки про кінцевий результат -- резерви, зброя, оснащення, гроші і т.д. Так це й так більш, ніж очевидно усім.
Мля, ну як маленький Гулаг може перемогти великий? Та ще й залитий нафтодоларами. Хіба Захід мріяв дійти до столиці Совка? Ні, він окопувався і чекав, поки той згниє зсередини.
Ми не афганці чи чеченці, нема в нас по п'ятеро дітей, готових померти за ідею. Тому в нас нема варіантів, ніж окопуватись і чекати смерті фюрера, бажано в режимі припинення вогню.
Так окопуватись і чекати -- це само собой. Про інше й мови нема.
Але спробуй втримати ворога цей час...
Якщо Захід закриває потребу, то без проблем. Воно так і було поки. Але ж мова про подальше. Коли самим треба вишукувати частину, якої буде недоставати.
Звідки брати???
Добровільне скінчується.
Звідки?
Так тому ніхто не хоче брати на себе відповідальність, бо ти ще спробуй зараз отой примус (хоча б в раз 100 слабкіший, ніж за диктатуру) реалізувати...
А відповідати прийдеться...
Бажаючих замаратися нема.
Навіть озвучити нема...
Тільки безбашенні азовці.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:55
detroytred написав:А по факту - поки військові їм цього не дають. Причини ж неважливі...
Під час війни на виживання або військові самі беруть владу, або підтримують політичну владу.
Не так. Военные говорят, что для восполнения потерь и так чтобы ситуация не очень ухудшалась, нужна мобилизация 20 тысяч в месяц. Рада, Зеленский и кабмин должны обеспечить потребности ЗСУ.
А вот почему Зеленский не способен это сделать, это не проблема военных. 95 квартал любит рейтинг и лайки собирать, это не проблема военных. Через два года войны вдруг стали обсуждать, а не предоставить ли ТЦК право проверять документы у военнообязанных на улицах. А не уменьшит ли это рейтинг лайкозависимого Зеленского?
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Додано: Суб 02 гру, 2023 00:00
freeze написав:
Через два года войны вдруг стали обсуждать, а не предоставить ли ТЦК право проверять документы у военнообязанных на улицах. А не уменьшит ли это рейтинг лайкозависимого Зеленского?
Я бы сказал, что через 2 года войны, начали смотреть, а не начать ли нам испольнять наши же принятые постановления
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Додано: Суб 02 гру, 2023 00:03
freeze написав:
detroytred написав:А по факту - поки військові їм цього не дають. Причини ж неважливі...
Під час війни на виживання або військові самі беруть владу, або підтримують політичну владу.
Не так. Военные говорят, что для восполнения потерь и так чтобы ситуация не очень ухудшалась, нужна мобилизация 20 тысяч в месяц. Рада, Зеленский и кабмин должны обеспечить потребности ЗСУ.
А вот почему Зеленский не способен это сделать, это не проблема военных. 95 квартал любит рейтинг и лайки собирать, это не проблема военных. Через два года войны вдруг стали обсуждать, а не предоставить ли ТЦК право проверять документы у военнообязанных на улицах. А не уменьшит ли это рейтинг лайкозависимого Зеленского?
Імхо - влада чудово розуміє, що дрібниці накшалт дозволу перевірки документів і т.д. результата (20 тис. в місяць) не дадуть. Може максимум в короткий період (на пару місяців). А потім вичерпаються.
Тому не розмінюється на дрібниці, а чекає повної підтримки від всл або взяття їми відповідальності на себе.
Лайки - це і є опора влади (на кого їй спиратись). Про що я казав вище.
Немає підтримки військових, влада спирається на цивільних...
Вона така, яка є. Іншої нема. Така природа влади.
І по факту - неспроможність влади перекрити потреби військових є, в першу чергу, проблемою для військових. А не для влади. Поки.
За великим рахунком влада шантажує всл...
Навіть в інтерв'ю з Муженко отаке:
*Тому всі ці наїзди — це теж елемент якоїсь інформаційної операції.
ВВС: Проти Залужного?
Віктор Муженко: Я б не казав, що проти нього. Чому ми відразу замикаємо лише на одному? Проти Збройних Сил, проти військових. *
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 02 гру, 2023 00:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 00:22
pesikot написав:
Я бы сказал, что через 2 года войны, начали смотреть, а не начать ли нам испольнять наши же принятые постановления
Так що підеш ти воювати.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 00:34
detroytred написав:
Ніхто не наважується озвучити, як це зробити, звідки і в кого...
так а придумывать нечего. просто тыл должен понять что идет война а не работать в режиме мирного времени.
1. с всех мужчин 18-60 снимается бронь. абсолютно с всех. даже с депутатов, прокуроров и судей.
2. женщины в тылу переходят на режим работы 10 часов в день 6 дней в неделю так как нужно работать и за себя и за того кто на фронт ушел.
вот только бубочка на это канеш не решится. он же любит быть любимчиком.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 00:41
mephala здесь лекала ссср не работают. у нас простреливается вся территория.
нужно принимать совсем другие решения.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 00:42
mephala написав: detroytred написав:
Ніхто не наважується озвучити, як це зробити, звідки і в кого...
так а придумывать нечего. просто тыл должен понять что идет война а не работать в режиме мирного времени.
1. с всех мужчин 18-60 снимается бронь. абсолютно с всех. даже с депутатов, прокуроров и судей.
2. женщины в тылу переходят на режим работы 10 часов в день 6 дней в неделю так как нужно работать и за себя и за того кто на фронт ушел.
вот только бубочка на это канеш не решится. он же любит быть любимчиком.
Як?
Якщо - от тил забив... бронь зняли, а чоловіки ховаються, не йдуть; жінки теж відмовляються по 10 год. 6 днів працювати.
Чим їх простимулювати або як примусити? Хто і як це може і буде робити?
Як реалізувати?
Щоб повний розколбас у суспільстві не виник.
Для стимулу потрібні гроші; для примусу -- вже зарання зроблена система примусу.
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