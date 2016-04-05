detroytred написав:mephala написав:
так а придумывать нечего. просто тыл должен понять что идет война а не работать в режиме мирного времени.
1. с всех мужчин 18-60 снимается бронь. абсолютно с всех. даже с депутатов, прокуроров и судей.
2. женщины в тылу переходят на режим работы 10 часов в день 6 дней в неделю так как нужно работать и за себя и за того кто на фронт ушел.
вот только бубочка на это канеш не решится. он же любит быть любимчиком.
Як?
Якщо - от тил забив... бронь зняли, а чоловіки ховаються, не йдуть; жінки теж відмовляються по 10 год. 6 днів працювати.
Чим їх простимулювати або як примусити? Хто і як це може і буде робити?
Як реалізувати?
Щоб повний розколбас у суспільстві не виник.
Для стимулу потрібні гроші; для примусу -- вже зарання зроблена система примусу.
то хай наші тік токери думають ЯК.
а то раніше був вумний коли в країні пройшли буремні 14 та 15 рік. вискочив в 2019 розказувати про вирок. то хай він і думає тепер ЯК та приймає не популярні рішення.
але мабуть як в тій присказці про рибку та сісти йому хочеться проскочити.