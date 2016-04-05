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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 02 гру, 2023 00:52
detroytred написав: mephala написав: detroytred написав:
Ніхто не наважується озвучити, як це зробити, звідки і в кого...
так а придумывать нечего. просто тыл должен понять что идет война а не работать в режиме мирного времени.
1. с всех мужчин 18-60 снимается бронь. абсолютно с всех. даже с депутатов, прокуроров и судей.
2. женщины в тылу переходят на режим работы 10 часов в день 6 дней в неделю так как нужно работать и за себя и за того кто на фронт ушел.
вот только бубочка на это канеш не решится. он же любит быть любимчиком.
Як?
Якщо - от тил забив... бронь зняли, а чоловіки ховаються, не йдуть; жінки теж відмовляються по 10 год. 6 днів працювати.
Чим їх простимулювати або як примусити? Хто і як це може і буде робити?
Як реалізувати?
Щоб повний розколбас у суспільстві не виник.
Для стимулу потрібні гроші; для примусу -- вже зарання зроблена система примусу.
то хай наші тік токери думають ЯК.
а то раніше був вумний коли в країні пройшли буремні 14 та 15 рік. вискочив в 2019 розказувати про вирок. то хай він і думає тепер ЯК та приймає не популярні рішення.
але мабуть як в тій присказці про рибку та сісти йому хочеться проскочити.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 01:02
mephala написав:
то хай наші тік токери думають ЯК.
Так вони і знайшли))
Буцають м'яча військовим і чекають їх відповіді.
Захід хотів допомогти військовим, вплинути на владу через вибори, але не зміг.
Військові поки терпляче чекають...
Імхо -- все рівно їм прийдеться робити вибір... Або під, або над.
З інтерв'ю Муженка:
*Чому роздуваємо цю проблему? Когось звинувачуємо в якихось політичних амбіціях і таке інше. Я вважаю, що цю проблему головком міг зняти буквально, як кажуть, «на раз-два», зробивши заяву, що в нього немає ніяких політичних амбіцій. І всі ті, хто збоку, справа, зліва чи позаду нашіптують і кричать, що є амбіції, перспективи і таке інше, — вони б відразу затихли. Але чомусь цього немає. А чому? Тут виникає питання.*
Питання))
До речі, що краще -- хз.
Наскільки я розумію вони (вищі посадовці) самі не впевнені. Тому всі банально чекають змін, які змістять існуючий баланс. І якесь рішення буде вже наявною необхідністю.
Тільки стратегічні ходи треба робити набагато наперед. Грати по ситуації -- це, як мінімум, дорого платити.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 02 гру, 2023 01:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 01:02
freeze написав:
Проще говоря за мобилизацию отвечает Зеленский и его властная партия Слуга народа в Раде. А крайними делают в роликах на Ютубе военных из ТЦК, многие из которых сейчас после ранений и контузий
І всі військові у ТЦК мінімум закінчили курси HR менеджерів...
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Додано: Суб 02 гру, 2023 01:09
lapay написав:
Ми не афганці чи чеченці, нема в нас по п'ятеро дітей, готових померти за ідею. Тому в нас нема варіантів, ніж окопуватись і чекати смерті фюрера, бажано в режимі припинення вогню.
И те и другие вели абсолютно другую войну. Они были жестокими, непредсказуемыми и фактически вели партизанскую войну с применением террористической составляющей. И только это заставило кацапов окончить те войны.
В нашем случае кто-то очень умный решил,что мы можем честно, на поле боя, фактически в лоб победить противника в разы сильней.
Наш вариант это партизанско-диверсионная война на ресурсной базе государства. Тем более, как показали взрывы на ЖД где-то в Бурятии гур справляется на отлично.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 01:18
hume написав:
И те и другие вели абсолютно другую войну. Они были жестокими, непредсказуемыми и фактически вели партизанскую войну с применением террористической составляющей.
Оце дивишся на жирних полонених кацапів, і думаєш - різали б їм бошки як свиням в Ічкерії, вони б сцялися окріпом від України...
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Додано: Суб 02 гру, 2023 01:46
hume написав: lapay написав:
Ми не афганці чи чеченці, нема в нас по п'ятеро дітей, готових померти за ідею. Тому в нас нема варіантів, ніж окопуватись і чекати смерті фюрера, бажано в режимі припинення вогню.
И те и другие вели абсолютно другую войну. Они были жестокими, непредсказуемыми и фактически вели партизанскую войну с применением террористической составляющей. И только это заставило кацапов окончить те войны.
В нашем случае кто-то очень умный решил,что мы можем честно, на поле боя, фактически в лоб победить противника в разы сильней.
Наш вариант это партизанско-диверсионная война на ресурсной базе государства. Тем более, как показали взрывы на ЖД где-то в Бурятии гур справляется на отлично.
Я проанализировал карту кудой нужно было контр-наступать, по каким дорогам, чтоб отрезать много районов и сел в Брянской и Курской области. В Брянской области к примеру лесистая местность, дороги вообще ни к черту, но есть трасса которая ведет на Гомель с Брянска. До нее марш-броском можно было бы добраться по двум дорогам из погран-переходов, создав клещи и захватив до 200 тысяч человек. Ни минных полей, ни бригад - ничего, просто садись на Леопарды и доедь до нужной трассы, прикрывая из Черниговской области Патриотами небо.
Вышли бы почти под Брянск. А там от Брянска до Москвы 200 километров. Вот кипишу бы поднялось.
Если бы задумка удалась, а она бы удалась. Рейтинг Путина в дно, в самой рашке смута и т.д. и т.п.
А так да, тупо игра по правилам соперника.
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