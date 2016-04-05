Додано: Суб 02 гру, 2023 01:46

hume написав: lapay написав:

Ми не афганці чи чеченці, нема в нас по п'ятеро дітей, готових померти за ідею. Тому в нас нема варіантів, ніж окопуватись і чекати смерті фюрера, бажано в режимі припинення вогню. Ми не афганці чи чеченці, нема в нас по п'ятеро дітей, готових померти за ідею. Тому в нас нема варіантів, ніж окопуватись і чекати смерті фюрера, бажано в режимі припинення вогню.

И те и другие вели абсолютно другую войну. Они были жестокими, непредсказуемыми и фактически вели партизанскую войну с применением террористической составляющей. И только это заставило кацапов окончить те войны.

В нашем случае кто-то очень умный решил,что мы можем честно, на поле боя, фактически в лоб победить противника в разы сильней.



Наш вариант это партизанско-диверсионная война на ресурсной базе государства. Тем более, как показали взрывы на ЖД где-то в Бурятии гур справляется на отлично. И те и другие вели абсолютно другую войну. Они были жестокими, непредсказуемыми и фактически вели партизанскую войну с применением террористической составляющей. И только это заставило кацапов окончить те войны.В нашем случае кто-то очень умный решил,что мы можем честно, на поле боя, фактически в лоб победить противника в разы сильней.Наш вариант это партизанско-диверсионная война на ресурсной базе государства. Тем более, как показали взрывы на ЖД где-то в Бурятии гур справляется на отлично.

Я проанализировал карту кудой нужно было контр-наступать, по каким дорогам, чтоб отрезать много районов и сел в Брянской и Курской области. В Брянской области к примеру лесистая местность, дороги вообще ни к черту, но есть трасса которая ведет на Гомель с Брянска. До нее марш-броском можно было бы добраться по двум дорогам из погран-переходов, создав клещи и захватив до 200 тысяч человек. Ни минных полей, ни бригад - ничего, просто садись на Леопарды и доедь до нужной трассы, прикрывая из Черниговской области Патриотами небо.Вышли бы почти под Брянск. А там от Брянска до Москвы 200 километров. Вот кипишу бы поднялось.Если бы задумка удалась, а она бы удалась. Рейтинг Путина в дно, в самой рашке смута и т.д. и т.п.А так да, тупо игра по правилам соперника.