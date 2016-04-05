detroytred написав:Ніхто не наважується озвучити, як це зробити, звідки і в кого...
так а придумывать нечего. просто тыл должен понять что идет война а не работать в режиме мирного времени.
1. с всех мужчин 18-60 снимается бронь. абсолютно с всех. даже с депутатов, прокуроров и судей. 2. женщины в тылу переходят на режим работы 10 часов в день 6 дней в неделю так как нужно работать и за себя и за того кто на фронт ушел.
вот только бубочка на это канеш не решится. он же любит быть любимчиком.
Як? Якщо - от тил забив... бронь зняли, а чоловіки ховаються, не йдуть; жінки теж відмовляються по 10 год. 6 днів працювати.
Чим їх простимулювати або як примусити? Хто і як це може і буде робити? Як реалізувати? Щоб повний розколбас у суспільстві не виник.
Для стимулу потрібні гроші; для примусу -- вже зарання зроблена система примусу.
то хай наші тік токери думають ЯК. а то раніше був вумний коли в країні пройшли буремні 14 та 15 рік. вискочив в 2019 розказувати про вирок. то хай він і думає тепер ЯК та приймає не популярні рішення. але мабуть як в тій присказці про рибку та сісти йому хочеться проскочити.
mephala написав:то хай наші тік токери думають ЯК.
Так вони і знайшли)) Буцають м'яча військовим і чекають їх відповіді. Захід хотів допомогти військовим, вплинути на владу через вибори, але не зміг.
Військові поки терпляче чекають... Імхо -- все рівно їм прийдеться робити вибір... Або під, або над. З інтерв'ю Муженка: *Чому роздуваємо цю проблему? Когось звинувачуємо в якихось політичних амбіціях і таке інше. Я вважаю, що цю проблему головком міг зняти буквально, як кажуть, «на раз-два», зробивши заяву, що в нього немає ніяких політичних амбіцій. І всі ті, хто збоку, справа, зліва чи позаду нашіптують і кричать, що є амбіції, перспективи і таке інше, — вони б відразу затихли. Але чомусь цього немає. А чому? Тут виникає питання.* Питання))
До речі, що краще -- хз. Наскільки я розумію вони (вищі посадовці) самі не впевнені. Тому всі банально чекають змін, які змістять існуючий баланс. І якесь рішення буде вже наявною необхідністю. Тільки стратегічні ходи треба робити набагато наперед. Грати по ситуації -- це, як мінімум, дорого платити.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 02 гру, 2023 01:14, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав:Проще говоря за мобилизацию отвечает Зеленский и его властная партия Слуга народа в Раде. А крайними делают в роликах на Ютубе военных из ТЦК, многие из которых сейчас после ранений и контузий
І всі військові у ТЦК мінімум закінчили курси HR менеджерів...
lapay написав: Ми не афганці чи чеченці, нема в нас по п'ятеро дітей, готових померти за ідею. Тому в нас нема варіантів, ніж окопуватись і чекати смерті фюрера, бажано в режимі припинення вогню.
И те и другие вели абсолютно другую войну. Они были жестокими, непредсказуемыми и фактически вели партизанскую войну с применением террористической составляющей. И только это заставило кацапов окончить те войны. В нашем случае кто-то очень умный решил,что мы можем честно, на поле боя, фактически в лоб победить противника в разы сильней.
Наш вариант это партизанско-диверсионная война на ресурсной базе государства. Тем более, как показали взрывы на ЖД где-то в Бурятии гур справляется на отлично.
lapay написав: Ми не афганці чи чеченці, нема в нас по п'ятеро дітей, готових померти за ідею. Тому в нас нема варіантів, ніж окопуватись і чекати смерті фюрера, бажано в режимі припинення вогню.
И те и другие вели абсолютно другую войну. Они были жестокими, непредсказуемыми и фактически вели партизанскую войну с применением террористической составляющей. И только это заставило кацапов окончить те войны. В нашем случае кто-то очень умный решил,что мы можем честно, на поле боя, фактически в лоб победить противника в разы сильней.
Наш вариант это партизанско-диверсионная война на ресурсной базе государства. Тем более, как показали взрывы на ЖД где-то в Бурятии гур справляется на отлично.
Я проанализировал карту кудой нужно было контр-наступать, по каким дорогам, чтоб отрезать много районов и сел в Брянской и Курской области. В Брянской области к примеру лесистая местность, дороги вообще ни к черту, но есть трасса которая ведет на Гомель с Брянска. До нее марш-броском можно было бы добраться по двум дорогам из погран-переходов, создав клещи и захватив до 200 тысяч человек. Ни минных полей, ни бригад - ничего, просто садись на Леопарды и доедь до нужной трассы, прикрывая из Черниговской области Патриотами небо.
Вышли бы почти под Брянск. А там от Брянска до Москвы 200 километров. Вот кипишу бы поднялось.
Если бы задумка удалась, а она бы удалась. Рейтинг Путина в дно, в самой рашке смута и т.д. и т.п.
detroytred написав:А по факту - поки військові їм цього не дають. Причини ж неважливі...
Під час війни на виживання або військові самі беруть владу, або підтримують політичну владу.
Не так. Военные говорят, что для восполнения потерь и так чтобы ситуация не очень ухудшалась, нужна мобилизация 20 тысяч в месяц.
це щоб був статус кво. щоб переломити хід війни скільки треба мобілізовувати? Але про переломити схоже наші вершки не думають. Схоже й правда задача війна на виснаження росії. Для нас відвели роль соломяного бичка, кусючого правда, але то вже мєлочі. Загризти ведмедя нам не дадуть він їм треба живим. Ну або там наверху одні дол-би
lapay написав: Ми не афганці чи чеченці, нема в нас по п'ятеро дітей, готових померти за ідею. Тому в нас нема варіантів, ніж окопуватись і чекати смерті фюрера, бажано в режимі припинення вогню.
И те и другие вели абсолютно другую войну. Они были жестокими, непредсказуемыми и фактически вели партизанскую войну с применением террористической составляющей. И только это заставило кацапов окончить те войны. В нашем случае кто-то очень умный решил,что мы можем честно, на поле боя, фактически в лоб победить противника в разы сильней.
Наш вариант это партизанско-диверсионная война на ресурсной базе государства. Тем более, как показали взрывы на ЖД где-то в Бурятии гур справляется на отлично.
Я проанализировал карту кудой нужно было контр-наступать, по каким дорогам, чтоб отрезать много районов и сел в Брянской и Курской области. В Брянской области к примеру лесистая местность, дороги вообще ни к черту, но есть трасса которая ведет на Гомель с Брянска. До нее марш-броском можно было бы добраться по двум дорогам из погран-переходов, создав клещи и захватив до 200 тысяч человек. Ни минных полей, ни бригад - ничего, просто садись на Леопарды и доедь до нужной трассы, прикрывая из Черниговской области Патриотами небо.
Вышли бы почти под Брянск. А там от Брянска до Москвы 200 километров. Вот кипишу бы поднялось.
Если бы задумка удалась, а она бы удалась. Рейтинг Путина в дно, в самой рашке смута и т.д. и т.п.
А так да, тупо игра по правилам соперника.
Волховский каскад подымающих воду шлюзов Без них мацква рассчитана на миллион от силы пьющих грязную воду из колодцев 100 лет назад и воды было больше(см. осушение болот нечерноземья и белоруссии как пример,почвы и широты одинаковы) и чище она была, и смывать не надо было, и мылись от случая к случаю в бане без водопровода, поэтому в мацкву и до двух лямов периодически влазило(напомню - Москва-река уже Десны) Фрицы почему то выйдя на расстояние прямого выстрела дивизионной пушки не расстреляли в сентябре 41го эти шлюзы, про их господство в воздухе тогда и отличные бомбардировщики промолчу. Тогда же не обеспечил вермахт полную блокаду путенбурга(кто уморил там голодом полляма при свободной доставке танков КВ(46-50т веса) на ремонт на завод им.Кирова весь период блокады думаю расписывать не надо) почему то, коммунисты откупились золотом партии? Можем повторить с водичкой и ээ???(и устроить в минус 30 им настоящий новогодний праздник)
барабашов написав: Тогда же не обеспечил вермахт полную блокаду путенбурга(кто уморил там голодом полляма при свободной доставке танков КВ(46-50т веса) на ремонт на завод им.Кирова весь период блокады думаю расписывать не надо) почему то, коммунисты откупились золотом партии?
там ленінград пообіцяли фінам, і Блокаду робили крім вермахту ще фіни та іспанці.вермахту таскати каштани з вогню для фінів було не з руки.
freeze написав: Не так. Военные говорят, что для восполнения потерь и так чтобы ситуация не очень ухудшалась, нужна мобилизация 20 тысяч в месяц. Рада, Зеленский и кабмин должны обеспечить потребности ЗСУ.