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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5688568956905691>
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Навряд чи йдеться про мобілізацію, бо їм 23, скоріше агітація та облік (щоб розуміти наявність резервів на майбутнє).


в багатьох університетах від 30-50% магістрів чоловіки 30+
навіть в ПТУ та технікумах зараз вчиться багато і 40 і 50-річних


  Ukrainian написав:Тим хто пише по сотні повідомлень на форумах критикуючи усе і усіх , варто подумати. А що ти зробив для країни в якій живеш ? Може дрона склав ?
Українські компанії виготовляють щомісяця приблизно 50 000 FPV-дронів, росіяни – вшестеро більше, каже засновник компанії DroneSpace Максим Шеремет. З розрахунку, що один інженер збирає близько 50 FPV-дронів, галузь складається приблизно з 1000 людей.
Виробникам FPV-дронів не вистачає 2000 інженерів. Щоб масштабуватися вшестеро, потрібно в шість разів більше інженерів, вважає Шеремет. Тобто галузь має складатися із 6000 інженерів.


якщо тебе спакують у буса то цікаво чи відпустять якщо сказати що вечорами та на вихідних складаєш дрони? питання риторичне.
Через направильний підхід до мобілізації зараз люди з середнім достатком замість збільшення сум донатів відкладають на чорний день для ТЦК або платять до 100тис в рік університетам за магістратури/аспірантури
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 10:10

  Vadim_ написав:
  freeze написав:Не так. Военные говорят, что для восполнения потерь и так чтобы ситуация не очень ухудшалась, нужна мобилизация 20 тысяч в месяц. Рада, Зеленский и кабмин должны обеспечить потребности ЗСУ.
Тоесть, 21м.х20000= -420000 :(
А що вас так сильно здивувало в цій цифрі?
Тут же не тільки бойові втрати...
Тут і демобілізовані по досягненню 60 років
Тут і ті в кого загострились захворювання
І ті в кого народилась третя дитина
і так далі...

Тому 20000 в місяць - це обєктивна необхідність.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 10:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:якщо тебе спакують у буса то цікаво чи відпустять якщо сказати що вечорами та на вихідних складаєш дрони? питання риторичне.
Постановка питання одночасно вірна і невірна...
1 Не залежно від того можуть тебе спакувати чи ні - ти ЗОБОВЯЗАНИЙ допамагати ЗСУ в той спосіб в який можеш.
2 Піднімати питання про те що повинні бути критерії які поставлять максимально ефективно допомагаючого ЗСУ - в кінець черги на пакування в бус - також потрібно.

Але друге - не відміняє першого.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 10:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Vadim_ написав:
  freeze написав:
Не так. Военные говорят, что для восполнения потерь и так чтобы ситуация не очень ухудшалась, нужна мобилизация 20 тысяч в месяц. Рада, Зеленский и кабмин должны обеспечить потребности ЗСУ.

Тоесть, 21м.х20000= -420000 :(
Это общая цифра. Но отличительная особенность этой войны - это непропорционально большое количество раненых, контуженных и заболевших. Пропорции совсем другие, чем в других войнах. Я рискну предположить, что на одного погибшего приходится 50-70 выбывших из строя и ставших непригодными и временно не пригодными. Такого никогда не было раньше. Подавляющее большинство вышедших из строя ни разу в глаза не видела противника.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ось Муженко каже про ключовий елемент - необхідність резервів і навіть впевнено стверджує ("ВВС: Ви мене зачепили цією фразою, що в України є можливості розгромити Росію на своїй території. І самі ж ви говорите, що у них військ багато, триває мобілізація. А в нас людей вистачить, щоб розгромити Росію?
Віктор Муженко: А чому не вистачить людей?.."


тобто Муженко серйозно вважає що для розгрому(!?) росії нам не вистачає тільки призвати мільйон з лопатами?
а росія у відповідь призве два мільйони, тоді що, розгром трохи відкладеться років на 20?
Чи це інтерв'ю для західного читача, незрозуміло.
В тилу читають таку маячню і в них ще менше бажання потрапити до ТЦК
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 10:24

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:
  freeze написав:Не так. Военные говорят, что для восполнения потерь и так чтобы ситуация не очень ухудшалась, нужна мобилизация 20 тысяч в месяц. Рада, Зеленский и кабмин должны обеспечить потребности ЗСУ.
Тоесть, 21м.х20000= -420000 :(
А що вас так сильно здивувало в цій цифрі?
Тут же не тільки бойові втрати...
Тут і демобілізовані по досягненню 60 років
Тут і ті в кого загострились захворювання
І ті в кого народилась третя дитина
і так далі...

Тому 20000 в місяць - це обєктивна необхідність.

Тоесть мобилизовали примерно 30% 58+ ,
30% ВЛК загрібає хворих,
30% третя дитина?
10% загинули?
я забув коли бачив на вулиці вагітну, майже кожен вечір проїзджаю повз пологовий будиноу у центрі Дніпра всі вікна без світла
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:1 Не залежно від того можуть тебе спакувати чи ні - ти ЗОБОВЯЗАНИЙ допамагати ЗСУ в той спосіб в який можеш.

в теорії так. Але по факту людина (що нехоче/неможе воювати) яка має лишніх 100тис грн (лише) то потратить їх на магістратуру а не на дрони. Тому що дрони не дають бронь від бусика, а магістратура дає.
В результаті дронів не вистачає, а універи отримують надприбутки

  budivelnik написав:2 Піднімати питання про те що повинні бути критерії які поставлять максимально ефективно допомагаючого ЗСУ - в кінець черги на пакування в бус - також потрібно.

це непопулярне рішення, на яке влада не піде
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 10:41


Це що, Корнієнко сам собі написав листа і на підставі цього порушив закон? Ці зелені клоуни просто казкові... Не розумію, на яку перемогу ми розраховуємо з таким "обдарованим" керіавництвом.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Але по факту людина (що нехоче/неможе воювати) яка має лишніх 100тис грн (лише) то потратить їх на магістратуру а не на дрони.
І що?
По вашому кожен хто
а - не може воювати
б - має 100 000
Настільки тупий що не розуміє що знаходиться в одному човні з Фрізом?
Чи думаєте що у випадку фіксації фронта по Дніпру - в Ужгороді буде європейська економічна ситуація?

Тому для тих хто з дитинства замість компоту- пє мало-мало вінчіка...
Чим менше будуть допомагати в тилу шукаючи відмазки- тим довше будуть жити в умовах воєнного стану.

Це хоч зрозуміло?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 10:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:це непопулярне рішення, на яке влада не піде
А не треба бути настільки примітивом, що все перекладати на владу.
Якщо летсуорки приймуть рішення допомагати ЗСУ - то ніяка влада не зможе їх переконати їх в зворотньому...
З іншого боку
Якщо для того щоб летсуорк сплів маскувальну сітку - потрібно десять наглядачів - то економічно доцільніше відправити летсуорків в пішохідну еротичну подорож шляхом надання прискорення з сторони пятої точки шпіцаком кирзового чобота.
budivelnik
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