freeze написав:Это общая цифра. Но отличительная особенность этой войны - это непропорционально большое количество раненых, контуженных и заболевших. Пропорции совсем другие, чем в других войнах. Я рискну предположить, что на одного погибшего приходится 50-70 выбывших из строя и ставших непригодными и временно не пригодными. Такого никогда не было раньше. Подавляющее большинство вышедших из строя ни разу в глаза не видела противника.
Тих, хто просто звільнився, набагато більше за 200-х і звільнених після ВЛК після поранення, наприклад.
mephala написав:то хай наші тік токери думають ЯК.
Так вони і знайшли)) Буцають м'яча військовим і чекають їх відповіді. Захід хотів допомогти військовим, вплинути на владу через вибори, але не зміг.
Військові поки терпляче чекають... Імхо -- все рівно їм прийдеться робити вибір... Або під, або над. З інтерв'ю Муженка: *Чому роздуваємо цю проблему? Когось звинувачуємо в якихось політичних амбіціях і таке інше. Я вважаю, що цю проблему головком міг зняти буквально, як кажуть, «на раз-два», зробивши заяву, що в нього немає ніяких політичних амбіцій. І всі ті, хто збоку, справа, зліва чи позаду нашіптують і кричать, що є амбіції, перспективи і таке інше, — вони б відразу затихли. Але чомусь цього немає. А чому? Тут виникає питання.* Питання))
До речі, що краще -- хз. Наскільки я розумію вони (вищі посадовці) самі не впевнені. Тому всі банально чекають змін, які змістять існуючий баланс. І якесь рішення буде вже наявною необхідністю. Тільки стратегічні ходи треба робити набагато наперед. Грати по ситуації -- це, як мінімум, дорого платити.
А нащо заяви що нема амбіцій? А що є заяви що є амбіції? Завтра вискочить який Пилип з конопель і скаже, що верблюд? То що реаугувати/спростовувати тролінг? Принести довідку, що не верблюд? Хтось чув про "осередки партії Залужного"? Що спростовувати?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 02 гру, 2023 11:05, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав:Не так. Военные говорят, что для восполнения потерь и так чтобы ситуация не очень ухудшалась, нужна мобилизация 20 тысяч в месяц. Рада, Зеленский и кабмин должны обеспечить потребности ЗСУ.
Тоесть, 21м.х20000= -420000
А що вас так сильно здивувало в цій цифрі? Тут же не тільки бойові втрати... Тут і демобілізовані по досягненню 60 років Тут і ті в кого загострились захворювання І ті в кого народилась третя дитина і так далі...
Тому 20000 в місяць - це обєктивна необхідність.
І будівельник із "відкритою датою", і його сини ...
Як ви будете ховатись, коли керівники підприємств подають всі списки чоловіків призовного віку з вказанням місця постановки на облік? З таким підходом через 3 тижні через підприємство всі отримають повістку як мінімум для уточнення данних та влк. Якщо буде право перевіряти документи на вулиці у всіх, ТЦК стали в робочий час біля обмінки , і карусельщик вітальон вже обілєчений. Або йому альтернатива: перестати виходити з хати навіть у банк. Доставка їжі додому, на форумі тоді не 40 повідомлень, а 140 на день. Так у нас таких вітальйонів, від призову яких економіка нічого не втратить, бо вони нібуя не роблять, а тільки тут сидять днями, сотні тисяч.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 гру, 2023 11:27, всього редагувалось 1 раз.