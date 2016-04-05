RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5688568956905691
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 10:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Это общая цифра. Но отличительная особенность этой войны - это непропорционально большое количество раненых, контуженных и заболевших. Пропорции совсем другие, чем в других войнах. Я рискну предположить, что на одного погибшего приходится 50-70 выбывших из строя и ставших непригодными и временно не пригодными. Такого никогда не было раньше. Подавляющее большинство вышедших из строя ни разу в глаза не видела противника.

Тих, хто просто звільнився, набагато більше за 200-х і звільнених після ВЛК після поранення, наприклад.
Denik
 
Повідомлень: 2710
З нами з: 23.02.09
Подякував: 577 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:00

flyman ,
в рази паритет


Ти обіцяв зробити бойового робота, а навіть дрони не збираєш, ухилянт бучанський .
Hotab
 
Повідомлень: 10284
З нами з: 15.02.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Настільки тупий що не розуміє що знаходиться в одному човні з Фрізом?
Чи думаєте що у випадку фіксації фронта по Дніпру - в Ужгороді буде європейська економічна ситуація?

В Україні нормальна економічна ситуація можлива лише у випадку працюючих портів Миколаєва та Херсона. Для цього треба звільняти окуповані частини Запорізької та Херсонської областей.
Denik
 
Повідомлень: 2710
З нами з: 23.02.09
Подякував: 577 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:02

  detroytred написав:
  mephala написав:то хай наші тік токери думають ЯК.

Так вони і знайшли))
Буцають м'яча військовим і чекають їх відповіді.
Захід хотів допомогти військовим, вплинути на владу через вибори, але не зміг.

Військові поки терпляче чекають...
Імхо -- все рівно їм прийдеться робити вибір... Або під, або над.
З інтерв'ю Муженка:
*Чому роздуваємо цю проблему? Когось звинувачуємо в якихось політичних амбіціях і таке інше. Я вважаю, що цю проблему головком міг зняти буквально, як кажуть, «на раз-два», зробивши заяву, що в нього немає ніяких політичних амбіцій. І всі ті, хто збоку, справа, зліва чи позаду нашіптують і кричать, що є амбіції, перспективи і таке інше, — вони б відразу затихли. Але чомусь цього немає. А чому? Тут виникає питання.*
Питання))

До речі, що краще -- хз.
Наскільки я розумію вони (вищі посадовці) самі не впевнені. Тому всі банально чекають змін, які змістять існуючий баланс. І якесь рішення буде вже наявною необхідністю.
Тільки стратегічні ходи треба робити набагато наперед. Грати по ситуації -- це, як мінімум, дорого платити.

А нащо заяви що нема амбіцій?
А що є заяви що є амбіції?
Завтра вискочить який Пилип з конопель і скаже, що верблюд?
То що реаугувати/спростовувати тролінг?
Принести довідку, що не верблюд?
Хтось чув про "осередки партії Залужного"?
Що спростовувати?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 02 гру, 2023 11:05, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33313
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1559 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:04

  sergey_sryvkin написав:
  hume написав:И те и другие вели абсолютно другую войну. Они были жестокими, непредсказуемыми и фактически вели партизанскую войну с применением террористической составляющей.

Оце дивишся на жирних полонених кацапів, і думаєш - різали б їм бошки як свиням в Ічкерії, вони б сцялися окріпом від України...

Можна ще травити, як тарганів. Є успішні кейси, навіть жінки впораються))
https://t.me/truexacrimeaua/3904
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4416
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1171 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:10

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:
  freeze написав:Не так. Военные говорят, что для восполнения потерь и так чтобы ситуация не очень ухудшалась, нужна мобилизация 20 тысяч в месяц. Рада, Зеленский и кабмин должны обеспечить потребности ЗСУ.
Тоесть, 21м.х20000= -420000 :(
А що вас так сильно здивувало в цій цифрі?
Тут же не тільки бойові втрати...
Тут і демобілізовані по досягненню 60 років
Тут і ті в кого загострились захворювання
І ті в кого народилась третя дитина
і так далі...

Тому 20000 в місяць - це обєктивна необхідність.

І будівельник із "відкритою датою", і його сини ...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33313
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1559 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:15

flyman ,
Підклеюю сітківку на дому, лікую гіпертонії всіх типів, заведу вам нову особову справу,
лікую залежність від форуму, недорого

Hotab
 
Повідомлень: 10284
З нами з: 15.02.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:23

Батальйони ждуть вітальйонів

detroytred ,
бронь зняли, а чоловіки ховаються, не йдуть


Як ви будете ховатись, коли керівники підприємств подають всі списки чоловіків призовного віку з вказанням місця постановки на облік? З таким підходом через 3 тижні через підприємство всі отримають повістку як мінімум для уточнення данних та влк.
Якщо буде право перевіряти документи на вулиці у всіх, ТЦК стали в робочий час біля обмінки , і карусельщик вітальон вже обілєчений. Або йому альтернатива: перестати виходити з хати навіть у банк. Доставка їжі додому, на форумі тоді не 40 повідомлень, а 140 на день.
Так у нас таких вітальйонів, від призову яких економіка нічого не втратить, бо вони нібуя не роблять, а тільки тут сидять днями, сотні тисяч.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 гру, 2023 11:27, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 10284
З нами з: 15.02.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:26

  Hotab написав:і карусельщик вітальон вже обілєчений.
вылечись сначала сам от зависимости, нидня без вітальона.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20891
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2324 раз.
Подякували: 3295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:29

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:і карусельщик вітальон вже обілєчений.
вылечись сначала сам от зависимости, нидня без вітальона.
не розумію твоє невдоволення. Людина, яка продукує 40 повідомлень на день, апріорі любить увагу. Ти її маєш.
Hotab
 
Повідомлень: 10284
З нами з: 15.02.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 5688568956905691
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 138853
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 524406
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12399
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4660)
02.12.2023 08:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.