mephala написав:то хай наші тік токери думають ЯК.
Так вони і знайшли)) Буцають м'яча військовим і чекають їх відповіді. Захід хотів допомогти військовим, вплинути на владу через вибори, але не зміг.
Військові поки терпляче чекають... Імхо -- все рівно їм прийдеться робити вибір... Або під, або над. З інтерв'ю Муженка: *Чому роздуваємо цю проблему? Когось звинувачуємо в якихось політичних амбіціях і таке інше. Я вважаю, що цю проблему головком міг зняти буквально, як кажуть, «на раз-два», зробивши заяву, що в нього немає ніяких політичних амбіцій. І всі ті, хто збоку, справа, зліва чи позаду нашіптують і кричать, що є амбіції, перспективи і таке інше, — вони б відразу затихли. Але чомусь цього немає. А чому? Тут виникає питання.* Питання))
До речі, що краще -- хз. Наскільки я розумію вони (вищі посадовці) самі не впевнені. Тому всі банально чекають змін, які змістять існуючий баланс. І якесь рішення буде вже наявною необхідністю. Тільки стратегічні ходи треба робити набагато наперед. Грати по ситуації -- це, як мінімум, дорого платити.
А нащо заяви що нема амбіцій? А що є заяви що є амбіції? Завтра вискочить який Пилип з конопель і скаже, що верблюд? То що реаугувати/спростовувати тролінг? Принести довідку, що не верблюд? Хтось чув про "осередки партії Залужного"? Що спростовувати?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 02 гру, 2023 11:05, всього редагувалось 2 разів.
Ukrainian написав:Хороші новини "Потрібно посилитися". Зеленський заявив про необхідність прискорити будівництво фортифікаційних споруд. "Щодо фортифікації. На всіх основних напрямках, де потрібно посилитися, прискоритися з будівництвом споруд. Звичайно, це передусім авдіївський, мар’їнський та інші напрямки на Донеччині – максимум уваги. Харківщина – це куп'янський напрямок, також оборонна лінія Куп'янськ – Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська області, Волинь. І також південь – Херсонська область", – зазначив він. Окрема увага – це будівництво укриттів у школах, зокрема тут, у Запоріжжі та області, щоб діти могли навчатися принаймні у змішаному форматі – і офлайн також", – пояснив Зеленський.
холява написав:А вам не приходило в голову , что если на человека заведено ,например , уголовное дело , то его и НЕ выпускают за границу ? Или там имеет подозрение от ДБР в розкраданни державных коштив .....? Может П.А.П. уже где то приобрел отдельные острова , чтобы досрочно там стать президентом ?
погранцы его не выпустили по причине того, что была отменена командировка от ВР.
trololo написав:панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?
цікава загадка, розказуйте хто що думає.
Що тут загадкового? На попередній удар(в 2022) виробляли зброю 15 років. На теперішній (в 2023) - один рік. Просто не мають чим, навіть якщо наростили виробництво в декілька разів(я в це не вірю). Аналогічно по цілях. Якщо були сильно вразливі(вигідні для ураження) цілі, то по них вже відпрацювали в 2022.