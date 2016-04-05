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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5689569056915692>
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:02

  detroytred написав:
  mephala написав:то хай наші тік токери думають ЯК.

Так вони і знайшли))
Буцають м'яча військовим і чекають їх відповіді.
Захід хотів допомогти військовим, вплинути на владу через вибори, але не зміг.

Військові поки терпляче чекають...
Імхо -- все рівно їм прийдеться робити вибір... Або під, або над.
З інтерв'ю Муженка:
*Чому роздуваємо цю проблему? Когось звинувачуємо в якихось політичних амбіціях і таке інше. Я вважаю, що цю проблему головком міг зняти буквально, як кажуть, «на раз-два», зробивши заяву, що в нього немає ніяких політичних амбіцій. І всі ті, хто збоку, справа, зліва чи позаду нашіптують і кричать, що є амбіції, перспективи і таке інше, — вони б відразу затихли. Але чомусь цього немає. А чому? Тут виникає питання.*
Питання))

До речі, що краще -- хз.
Наскільки я розумію вони (вищі посадовці) самі не впевнені. Тому всі банально чекають змін, які змістять існуючий баланс. І якесь рішення буде вже наявною необхідністю.
Тільки стратегічні ходи треба робити набагато наперед. Грати по ситуації -- це, як мінімум, дорого платити.

А нащо заяви що нема амбіцій?
А що є заяви що є амбіції?
Завтра вискочить який Пилип з конопель і скаже, що верблюд?
То що реаугувати/спростовувати тролінг?
Принести довідку, що не верблюд?
Хтось чув про "осередки партії Залужного"?
Що спростовувати?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 02 гру, 2023 11:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:04

  sergey_sryvkin написав:
  hume написав:И те и другие вели абсолютно другую войну. Они были жестокими, непредсказуемыми и фактически вели партизанскую войну с применением террористической составляющей.

Оце дивишся на жирних полонених кацапів, і думаєш - різали б їм бошки як свиням в Ічкерії, вони б сцялися окріпом від України...

Можна ще травити, як тарганів. Є успішні кейси, навіть жінки впораються))
https://t.me/truexacrimeaua/3904
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Геніальний план добити економіку.

малому бізнесу потрібно памятник ставити що він ще не загнувся і примудряється триматись на плаву, петляючи від ракет, тривог та тцк-шних бусиків))
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:48

  Ukrainian написав:Хороші новини
"Потрібно посилитися". Зеленський заявив про необхідність прискорити будівництво фортифікаційних споруд.
"Щодо фортифікації. На всіх основних напрямках, де потрібно посилитися, прискоритися з будівництвом споруд. Звичайно, це передусім авдіївський, мар’їнський та інші напрямки на Донеччині – максимум уваги. Харківщина – це куп'янський напрямок, також оборонна лінія Куп'янськ – Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська області, Волинь. І також південь – Херсонська область", – зазначив він.
Окрема увага – це будівництво укриттів у школах, зокрема тут, у Запоріжжі та області, щоб діти могли навчатися принаймні у змішаному форматі – і офлайн також", – пояснив Зеленський.

https://www.youtube.com/watch?v=wPTyxDasTIA
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Чи думаєте що у випадку фіксації фронта по Дніпру - в Ужгороді буде європейська економічна ситуація?


ви мягко кажучи взагалі не в курсі за рахунок чого Закарпаття було цілком економічно успішним в довоєнний час, і порти Миколаєва там ні до чого.

  budivelnik написав:Настільки тупий що не розуміє що знаходиться в одному човні з Фрізом?
  budivelnik написав:А не треба бути настільки примітивом, що все перекладати на владу.


Я теж чув якщо хамити опоненту і вести себе як бидло то аргументи у дискусії здаються більш вагомими. Але це не точно
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 12:32

  flyman написав:Черчиль, холодна війна, НАТО, Крим, Донбас...



навіщо сюди тягнути цього бовдура?
краще б цей йолоп залишився на орківському телебаченні...
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 12:39

  Slon_Nosov написав:
  flyman написав:Черчиль, холодна війна, НАТО, Крим, Донбас...



навіщо сюди тягнути цього бовдура?
краще б цей йолоп залишився на орківському телебаченні...

не подабається Соскін/Чаплига, то дивіться Охрі

по суті, є заперечення, чи тільки бородач не фотогенічний?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 12:45

  fler написав:
  stm написав:
  fler написав:У КНЕУ магістрам видали повістки в армію. Вони ще не встигли захистити дипломи (захист має бути десь -надцятого грудня). Цікаво, як в інших вишах України?

Возраст? Указ с 25 лет даже не подписан, до 25 лет только по собственному желанию.

Навряд чи йдеться про мобілізацію, бо їм 23, скоріше агітація та облік (щоб розуміти наявність резервів на майбутнє).


якщо вони в категорії призовників (без кафедри), то так, а якщо вони "піджаки" (офіцери після кафедри)? то вже, скоріше всього, все зовсім інакше.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 13:11

  mephala написав:
  холява написав:А вам не приходило в голову , что если на человека заведено ,например , уголовное дело , то его и НЕ выпускают за границу ?
Или там имеет подозрение от ДБР в розкраданни державных коштив .....?
Может П.А.П. уже где то приобрел отдельные острова , чтобы досрочно там стать президентом ?


погранцы его не выпустили по причине того, что была отменена командировка от ВР.


и Коболева вместе с ним :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 13:12

  andrijk777 написав:
  trololo написав:панове, які думки з приводу ударів по енергетиці? чому не луплять, чого чекають? які ще можуть бути варіанти для накопичення ракет? чи є шанс, що наші все таки стримують ці удари тим, що показали спроможності плюс-мінус симетричної відповіді?

цікава загадка, розказуйте хто що думає.

Що тут загадкового?
На попередній удар(в 2022) виробляли зброю 15 років.
На теперішній (в 2023) - один рік.
Просто не мають чим, навіть якщо наростили виробництво в декілька разів(я в це не вірю).
Аналогічно по цілях. Якщо були сильно вразливі(вигідні для ураження) цілі, то по них вже відпрацювали в 2022.


телемарафонщик и оптимист :mrgreen:

да, так бува, коли думок нема
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