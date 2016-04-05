detroytred написав:

mephala написав: то хай наші тік токери думають ЯК.

то хай наші тік токери думають ЯК.

Так вони і знайшли))Буцають м'яча військовим і чекають їх відповіді.Захід хотів допомогти військовим, вплинути на владу через вибори, але не зміг.Військові поки терпляче чекають...Імхо -- все рівно їм прийдеться робити вибір... Або під, або над.З інтерв'ю Муженка:*Чому роздуваємо цю проблему? Когось звинувачуємо в якихось політичних амбіціях і таке інше. Я вважаю, що цю проблему головком міг зняти буквально, як кажуть, «на раз-два», зробивши заяву, що в нього немає ніяких політичних амбіцій. І всі ті, хто збоку, справа, зліва чи позаду нашіптують і кричать, що є амбіції, перспективи і таке інше, — вони б відразу затихли. Але чомусь цього немає. А чому? Тут виникає питання.*Питання))До речі, що краще -- хз.Наскільки я розумію вони (вищі посадовці) самі не впевнені. Тому всі банально чекають змін, які змістять існуючий баланс. І якесь рішення буде вже наявною необхідністю.Тільки стратегічні ходи треба робити набагато наперед. Грати по ситуації -- це, як мінімум, дорого платити.