Додано: Суб 02 гру, 2023 13:27

Letusrock написав: flyman написав: Геніальний план добити економіку. Геніальний план добити економіку.

малому бізнесу потрібно памятник ставити що він ще не загнувся і примудряється триматись на плаву, петляючи від ракет, тривог та тцк-шних бусиків)) малому бізнесу потрібно памятник ставити що він ще не загнувся і примудряється триматись на плаву, петляючи від ракет, тривог та тцк-шних бусиків))

Здравствуйте .Всем Здоровья и Удачи .Прохожу реабилитацию . Езжу между Трускавцом и Сходницей .В Трускавце столько новых отелей построилось , просто засмотрелся !Цены на базаре -в Киеве ниже . Баночка белых грибов 0,5 220-250 гр.Маслята еще дороже и то тяжело найти . Продукты в достатке . Хлеб вкусный .Невероятное количество Запорожских , Харьковских ,Днепропетровских и других номеров .В Сходнице мне тоже понравилось . Достаточно приветливая атмосфера .Натуральные джерела , очередей нет , свежий воздух ! РЕКОМЕНДУЮ .Яркие представители "малого бизнеса ", которых отличало от отдыхающих , наличие трех-четырех подбородков и невероятно характерный запах местной "калгановки " ,уверяли меня что надо перестать воевать .А лучше всего отдать земли там где пришли ОРКИ , чтобы люди не гибли .На мой вопрос ,кто воевал из них , с невероятно выпученными глазами спрашивали , а чего мы должны ?У всех достаточно хорошие авто .В основном внедорожники .Все вообще отказались отвечать на вопрос о налогах , легальности бизнеса .Я вот читаю вас с утра и подумал .... а вы случайно не торговали польским товаром вчера в Сходнице ?Мысли один в один . Абы не я , абы не мои гроши , абы мене не чапалы ......