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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5689569056915692
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 13:18

  wild.tomcat написав:якщо вони в категорії призовників (без кафедри), то так, а якщо вони "піджаки" (офіцери після кафедри)? то вже, скоріше всього, все зовсім інакше.


подобные рассуждения напоминают мне разговор одной клуши которая в 2014 году говорила что ее муж должен сидеть дома так как не служил в 18 лет а те кто служили в 18 должны идти на фронт.
прикольная постановка вопроса у клуши была - сначало государство забрало у молодых людей 2 года жизни на службу а потом еще ты что то и должен.
защищать должны все а не искать отмазки. пока будут разные сорта (кто идет кто не идет) до тех пор и будут вот эти все поиски крайнего.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 13:21

  flyman написав:А нащо заяви що нема амбіцій?
А що є заяви що є амбіції?
Завтра вискочить який Пилип з конопель і скаже, що верблюд?
То що реаугувати/спростовувати тролінг?
Принести довідку, що не верблюд?
Хтось чув про "осередки партії Залужного"?
Що спростовувати?

Мабуть я щось не те бачу))
Може й починалось з вистрибування Пилипа з конопель, але вже дійшло до президента. Куди вище-то?

Навіщо За партія-то? Його залюбки підтримає (візьме до себе) будь-яка інша, окрім владної. Точніше не так - і владна взяла б, але розуміє, що він в неї уж точно не піде.
В тому й весь компот, що всі хочуть отримати-підтримати За.
А він тримає інтригу))
Вимушує діючих (обох)) напружуватися.

Імхо -- саме наявність За не дає Зе і Є розійтись по повній... Бо те, що учудили учора з По ... що ж тоді з іншими могли би.
Такий собі обмежувач.
Це і добре, і пагано одночасно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 13:27

  detroytred написав:А він тримає інтригу))
Вимушує діючих (обох)) напружуватися.


якщо б уважно читали його інтерв'ю, то зрозуміли би, що його вибори не цікавлять і навряд чи будуть цікавити в майбутньому. саме тому, він такий крутий, бо це ознака справжнього професіонала у своїй справі.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 13:27

  Letusrock написав:
  flyman написав:Геніальний план добити економіку.

малому бізнесу потрібно памятник ставити що він ще не загнувся і примудряється триматись на плаву, петляючи від ракет, тривог та тцк-шних бусиків))


Здравствуйте .

Всем Здоровья и Удачи .
Прохожу реабилитацию . Езжу между Трускавцом и Сходницей .
В Трускавце столько новых отелей построилось , просто засмотрелся !
Цены на базаре -в Киеве ниже . Баночка белых грибов 0,5 220-250 гр.Маслята еще дороже и то тяжело найти . Продукты в достатке . Хлеб вкусный .
Невероятное количество Запорожских , Харьковских ,Днепропетровских и других номеров .

В Сходнице мне тоже понравилось . Достаточно приветливая атмосфера .
Натуральные джерела , очередей нет , свежий воздух ! РЕКОМЕНДУЮ .

Яркие представители "малого бизнеса ", которых отличало от отдыхающих , наличие трех-четырех подбородков и невероятно характерный запах местной "калгановки " ,уверяли меня что надо перестать воевать .
А лучше всего отдать земли там где пришли ОРКИ , чтобы люди не гибли .
На мой вопрос ,кто воевал из них , с невероятно выпученными глазами спрашивали , а чего мы должны ?
У всех достаточно хорошие авто .В основном внедорожники .
Все вообще отказались отвечать на вопрос о налогах , легальности бизнеса .

Я вот читаю вас с утра и подумал .... а вы случайно не торговали польским товаром вчера в Сходнице ?
Мысли один в один . Абы не я , абы не мои гроши , абы мене не чапалы ......
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 13:32

  trololo написав:
  detroytred написав:А він тримає інтригу))
Вимушує діючих (обох)) напружуватися.


якщо б уважно читали його інтерв'ю, то зрозуміли би, що його вибори не цікавлять і навряд чи будуть цікавити в майбутньому. саме тому, він такий крутий, бо це ознака справжнього професіонала у своїй справі.

Так я і не кажу, що його цікавлять вибори. Я не можу цього знати. Скоріш за все не цікавлять. Може й абсолютно не цікавлять. На 100%.

Але мова ж не про його наміри стосовно виборів.
А про факт --- його мовчання у ситуації, коли вже навіть до рівня президента дійло, є нічим іншим, як триманням інтриги. Навіщо?))

Навіть для "небожителя" Муженка це питання. А в нього знайомих з того оточення купа куп.
detroytred
 
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