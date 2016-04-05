Letusrock написав: flyman написав:
Геніальний план добити економіку.
малому бізнесу потрібно памятник ставити що він ще не загнувся і примудряється триматись на плаву, петляючи від ракет, тривог та тцк-шних бусиків))
Здравствуйте .
Всем Здоровья и Удачи .
Прохожу реабилитацию . Езжу между Трускавцом и Сходницей .
В Трускавце столько новых отелей построилось , просто засмотрелся !
Цены на базаре -в Киеве ниже . Баночка белых грибов 0,5 220-250 гр.Маслята еще дороже и то тяжело найти . Продукты в достатке . Хлеб вкусный .
Невероятное количество Запорожских , Харьковских ,Днепропетровских и других номеров .
В Сходнице мне тоже понравилось . Достаточно приветливая атмосфера .
Натуральные джерела , очередей нет , свежий воздух ! РЕКОМЕНДУЮ .
Яркие представители "малого бизнеса ", которых отличало от отдыхающих , наличие трех-четырех подбородков и невероятно характерный запах местной "калгановки " ,уверяли меня что надо перестать воевать .
А лучше всего отдать земли там где пришли ОРКИ , чтобы люди не гибли .
На мой вопрос ,кто воевал из них , с невероятно выпученными глазами спрашивали , а чего мы должны ?
У всех достаточно хорошие авто .В основном внедорожники .
Все вообще отказались отвечать на вопрос о налогах , легальности бизнеса .
Я вот читаю вас с утра и подумал .... а вы случайно не торговали польским товаром вчера в Сходнице ?
Мысли один в один . Абы не я , абы не мои гроши , абы мене не чапалы ......