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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 02 гру, 2023 13:18
wild.tomcat написав:
якщо вони в категорії призовників (без кафедри), то так, а якщо вони "піджаки" (офіцери після кафедри)? то вже, скоріше всього, все зовсім інакше.
подобные рассуждения напоминают мне разговор одной клуши которая в 2014 году говорила что ее муж должен сидеть дома так как не служил в 18 лет а те кто служили в 18 должны идти на фронт.
прикольная постановка вопроса у клуши была - сначало государство забрало у молодых людей 2 года жизни на службу а потом еще ты что то и должен.
защищать должны все а не искать отмазки. пока будут разные сорта (кто идет кто не идет) до тех пор и будут вот эти все поиски крайнего.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 13:21
flyman написав:
А нащо заяви що нема амбіцій?
А що є заяви що є амбіції?
Завтра вискочить який Пилип з конопель і скаже, що верблюд?
То що реаугувати/спростовувати тролінг?
Принести довідку, що не верблюд?
Хтось чув про "осередки партії Залужного"?
Що спростовувати?
Мабуть я щось не те бачу))
Може й починалось з вистрибування Пилипа з конопель, але вже дійшло до президента. Куди вище-то?
Навіщо За партія-то? Його залюбки підтримає (візьме до себе) будь-яка інша, окрім владної. Точніше не так - і владна взяла б, але розуміє, що він в неї уж точно не піде.
В тому й весь компот, що всі хочуть отримати-підтримати За.
А він тримає інтригу))
Вимушує діючих (обох)) напружуватися.
Імхо -- саме наявність За не дає Зе і Є розійтись по повній... Бо те, що учудили учора з По ... що ж тоді з іншими могли би.
Такий собі обмежувач.
Це і добре, і пагано одночасно.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 13:27
detroytred написав:
А він тримає інтригу))
Вимушує діючих (обох)) напружуватися.
якщо б уважно читали його інтерв'ю, то зрозуміли би, що його вибори не цікавлять і навряд чи будуть цікавити в майбутньому. саме тому, він такий крутий, бо це ознака справжнього професіонала у своїй справі.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 13:27
Letusrock написав: flyman написав:
Геніальний план добити економіку.
малому бізнесу потрібно памятник ставити що він ще не загнувся і примудряється триматись на плаву, петляючи від ракет, тривог та тцк-шних бусиків))
Здравствуйте .
Всем Здоровья и Удачи .
Прохожу реабилитацию . Езжу между Трускавцом и Сходницей .
В Трускавце столько новых отелей построилось , просто засмотрелся !
Цены на базаре -в Киеве ниже . Баночка белых грибов 0,5 220-250 гр.Маслята еще дороже и то тяжело найти . Продукты в достатке . Хлеб вкусный .
Невероятное количество Запорожских , Харьковских ,Днепропетровских и других номеров .
В Сходнице мне тоже понравилось . Достаточно приветливая атмосфера .
Натуральные джерела , очередей нет , свежий воздух ! РЕКОМЕНДУЮ .
Яркие представители "малого бизнеса ", которых отличало от отдыхающих , наличие трех-четырех подбородков и невероятно характерный запах местной "калгановки " ,уверяли меня что надо перестать воевать .
А лучше всего отдать земли там где пришли ОРКИ , чтобы люди не гибли .
На мой вопрос ,кто воевал из них , с невероятно выпученными глазами спрашивали , а чего мы должны ?
У всех достаточно хорошие авто .В основном внедорожники .
Все вообще отказались отвечать на вопрос о налогах , легальности бизнеса .
Я вот читаю вас с утра и подумал .... а вы случайно не торговали польским товаром вчера в Сходнице ?
Мысли один в один . Абы не я , абы не мои гроши , абы мене не чапалы ......
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Додано: Суб 02 гру, 2023 13:32
trololo написав: detroytred написав:
А він тримає інтригу))
Вимушує діючих (обох)) напружуватися.
якщо б уважно читали його інтерв'ю, то зрозуміли би, що його вибори не цікавлять і навряд чи будуть цікавити в майбутньому. саме тому, він такий крутий, бо це ознака справжнього професіонала у своїй справі.
Так я і не кажу, що його цікавлять вибори. Я не можу цього знати. Скоріш за все не цікавлять. Може й абсолютно не цікавлять. На 100%.
Але мова ж не про його наміри стосовно виборів.
А про факт --- його мовчання у ситуації, коли вже навіть до рівня президента дійло, є нічим іншим, як триманням інтриги. Навіщо?))
Навіть для "небожителя" Муженка це питання. А в нього знайомих з того оточення купа куп.
До речі, крутий і справжній професіонал Забродський легко змінив род діяльності.
А прикладів в історії...
Мені більш цікаво (може хто знає) --- може під (після) час війни природньо складаються об'єктивні умови, що г-ли вимушені йти в політику? Хоч самі особисто не дуже-то й бажають.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 13:45
detroytred написав:
А про факт --- його мовчання у ситуації, коли вже навіть до рівня президента дійло, є нічим іншим, як триманням інтриги. Навіщо?))
я переконаний, що конфлікту зе-за не існує, а це чергова вдала руснява іпсошка. дуже схожа на старий наброс, що залужний поранений/вбитий/слабоумний, який форсили майже місяць, навіть сам двійник хуйла відзначився.
він тоді зреагував теж сильно пізніше, ніж хотіли налякані люди, і явно не по своїй волі. чому тут має бути інакше? тому що цілий "economist" написав?
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Додано: Суб 02 гру, 2023 13:48
trololo написав: detroytred написав:
А про факт --- його мовчання у ситуації, коли вже навіть до рівня президента дійло, є нічим іншим, як триманням інтриги. Навіщо?))
я переконаний, що конфлікту зе-за не існує, а це чергова вдала руснява іпсошка. дуже схожа на старий наброс, що залужний поранений/вбитий/слабоумний, який форсили майже місяць, навіть сам двійник хуйла відзначився.
він тоді зреагував теж сильно пізніше, ніж хотіли налякані люди, і явно не по своїй волі. чому тут має бути інакше? тому що цілий "economist" написав?
Що таке конфлікт??? Це дуже широке поняття.
Але є факт -- твердження президента про військові-політика. Це він про кого? Просте ж питання.
Гадаю, що не про нашого ж Успіха))
Те, що є і орківська іпсошка трактування, ніяких заперечень. Це теж факт. Дивно, якщо б її від них не було.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 02 гру, 2023 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 13:51
mephala написав:
защищать должны все а не искать отмазки. пока будут разные сорта (кто идет кто не идет) до тех пор и будут вот эти все поиски крайнего.
довіра до мобілізації давно втрачена, здається ніхто не займався стратегічним плануванням а рішення приймались тільки в перспективі на 2-3 тижні, звідси купа дурниць, як відправка ТРО на фронт заднім числом, бусики та інше.
Розумно було б весною 2022 зробити так:
- з допомогою софт павер максимально залучати людей в ТРО по принципу ротації (півроку-рік в ТРО, потім повернення до цивільної професії), з одночасним стимулюванням (виключно на добровільних засадах, заради доплати 50тис/м) людей на відправку по 3-6 місяців на 2-3 лінії в зону БД. Коли б була впевненість що на схід тро-шників відправлять тільки добровільно на короткострокове відрядження то через ТРО вже б пройшли сотні тисяч людей
- давати відстрочку студентам і денної і заочої форми але обовязково ввести для всіх студентів військову кафедру чи хоча б курс молодого бійця чи що там
- не скасовувати призов
- на законодавчому рівні ввести умову "рік в зоні БД" для більшості професій в сфері безпеки та держуправління (митниця, податкова, депутати, поліція, прокуратура, держадміністрації і т.д.) та забезпечити відрядження в режимі ротацій для існуючих працівників даної сфери
- не нести маячню про контрнаступ, кордони, "до останнього", "фортеця бахмут" та інше а щодня наголошувати про цінність життя кожного солдата (головне люди а не території) відповідно діяти (фортифікація і т.д.)
- мати план Б, В, Г і Д, а не тільки
"давайте будемо просто воювати"
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Додано: Суб 02 гру, 2023 13:55
холява написав:
Я вот читаю вас с утра и подумал .... а вы случайно не торговали польским товаром вчера в Сходнице ?
незнаю де це. Я не їзджу по ту сторону Карпат
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Додано: Суб 02 гру, 2023 13:58
холява написав: Letusrock написав: flyman написав:
Геніальний план добити економіку.
малому бізнесу потрібно памятник ставити що він ще не загнувся і примудряється триматись на плаву, петляючи від ракет, тривог та тцк-шних бусиків))
Здравствуйте .
Всем Здоровья и Удачи .
Прохожу реабилитацию . Езжу между Трускавцом и Сходницей .
В Трускавце столько новых отелей построилось , просто засмотрелся !
Цены на базаре -в Киеве ниже . Баночка белых грибов 0,5 220-250 гр.Маслята еще дороже и то тяжело найти . Продукты в достатке . Хлеб вкусный .
Невероятное количество Запорожских , Харьковских ,Днепропетровских и других номеров .
В Сходнице мне тоже понравилось . Достаточно приветливая атмосфера .
Натуральные джерела , очередей нет , свежий воздух ! РЕКОМЕНДУЮ .
Яркие представители "малого бизнеса ", которых отличало от отдыхающих , наличие трех-четырех подбородков и невероятно характерный запах местной "калгановки " ,уверяли меня что надо перестать воевать .
А лучше всего отдать земли там где пришли ОРКИ , чтобы люди не гибли .
На мой вопрос ,кто воевал из них , с невероятно выпученными глазами спрашивали , а чего мы должны ?
У всех достаточно хорошие авто .В основном внедорожники .
Все вообще отказались отвечать на вопрос о налогах , легальности бизнеса .
Я вот читаю вас с утра и подумал .... а вы случайно не торговали польским товаром вчера в Сходнице ?
Мысли один в один . Абы не я , абы не мои гроши , абы мене не чапалы ......
На чём основано убеждение, что лица с размером морды как у Весельчака У и с перегаром именно представители малого бизнеса, а не бывшие силовики и таможенники, ну и представители местного ТЦК?
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