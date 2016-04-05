"Тиждень тому зареєстрували законопроєкт №10209, яким передбачили можливість мобілізації на ротаційній основі до 30% від особового складу правоохоронців. Тобто із 160 000 силовиків мобілізують майже 50 000", - говорить юрист.За словами адвоката, рішення про ротацію прийматимуть спільно з Генштабом та правоохоронним органом. Тобто від керівника підрозділу, відділу, главку буде залежати хто з його підлеглих поїде на ротацію. А критеріями відбору, щоб залишитися, будуть лояльність, виконання показників та вказівок, вважає адвокат."Будеш варнякати, що потрібно керуватися законом, а не вказівками - підеш на ротацію. Не даватимеш робочих показників, наприклад, щодо кількості адмінпротоколів і штрафів - підеш на ротацію. Ігноруєш вказівки щодо затримання ухилянтів - займеш їхнє місце у війську. Але найгіршим може бути те, що почнеться вал замовних справ", - заявляє Сімутін."Законопроєкт подали для можливого тиску на правоохоронців, щоб змусити давати показники та виконувати незаконні вказівки, але постійно будуть відкладати прийняття. Така собі "висяча морквинка", - каже юрист.Другою причиною, чому створили цей законопроєкт може бути те, що депутати мають наміри дійсно прийняти закон та "вбити двох зайців". Тобто цим рішенням вони виконають запит суспільства щодо відправки на фронт правоохоронців і залишать тих, хто завжди виконає будь-які вказівки."Незалежно від фінального сценарію - це матиме негативні наслідки для суспільства. Адже поліціянтам доведеться доводити свою ефективність та незамінність перед начальством. І якщо протоколи за п’янку та штрафи і зараз клепають без дотримання процедур, то потім це явищем стане масовим", - говорить Сімутін.Також зазначає, що якщо поліціянти зараз намагаються дистанціюватися від затримань так званих ухилянтів, розуміючи незаконність своїх дій, то невдовзі це знову зробиться системним явищем.