mephala написав:защищать должны все а не искать отмазки. пока будут разные сорта (кто идет кто не идет) до тех пор и будут вот эти все поиски крайнего.
довіра до мобілізації давно втрачена, здається ніхто не займався стратегічним плануванням а рішення приймались тільки в перспективі на 2-3 тижні, звідси купа дурниць, як відправка ТРО на фронт заднім числом, бусики та інше. Розумно було б весною 2022 зробити так: - з допомогою софт павер максимально залучати людей в ТРО по принципу ротації (півроку-рік в ТРО, потім повернення до цивільної професії), з одночасним стимулюванням (виключно на добровільних засадах, заради доплати 50тис/м) людей на відправку по 3-6 місяців на 2-3 лінії в зону БД. Коли б була впевненість що на схід тро-шників відправлять тільки добровільно на короткострокове відрядження то через ТРО вже б пройшли сотні тисяч людей - давати відстрочку студентам і денної і заочої форми але обовязково ввести для всіх студентів військову кафедру чи хоча б курс молодого бійця чи що там - не скасовувати призов - на законодавчому рівні ввести умову "рік в зоні БД" для більшості професій в сфері безпеки та держуправління (митниця, податкова, депутати, поліція, прокуратура, держадміністрації і т.д.) та забезпечити відрядження в режимі ротацій для існуючих працівників даної сфери - не нести маячню про контрнаступ, кордони, "до останнього", "фортеця бахмут" та інше а щодня наголошувати про цінність життя кожного солдата (головне люди а не території) відповідно діяти (фортифікація і т.д.) - мати план Б, В, Г і Д, а не тільки
"давайте будемо просто воювати"
які зараз всі розумні, що треба було робити весною 2022...
холява написав:Мысли один в один . Абы не я , абы не мои гроши , абы мене не чапалы ......
мало того - после войны такие скажут что они никого не отправляли на фронт а значит содержать инвалидов и помогать семьям погибших не дожны. флай например уже такое заявляет - можна даже по поиску в теме поискать как он заявил что так как государство отправило на фронт то при чем тут витальен к содержанию инвалидов.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 02 гру, 2023 14:04, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:А він тримає інтригу)) Вимушує діючих (обох)) напружуватися.
якщо б уважно читали його інтерв'ю, то зрозуміли би, що його вибори не цікавлять і навряд чи будуть цікавити в майбутньому. саме тому, він такий крутий, бо це ознака справжнього професіонала у своїй справі.
Так я і не кажу, що його цікавлять вибори. Я не можу цього знати. Скоріш за все не цікавлять. Може й абсолютно не цікавлять. На 100%.
Але мова ж не про його наміри стосовно виборів. А про факт --- його мовчання у ситуації, коли вже навіть до рівня президента дійло, є нічим іншим, як триманням інтриги. Навіщо?))
Навіть для "небожителя" Муженка це питання. А в нього знайомих з того оточення купа куп. До речі, крутий і справжній професіонал Забродський легко змінив род діяльності.
А прикладів в історії... Мені більш цікаво (може хто знає) --- може під (після) час війни природньо складаються об'єктивні умови, що г-ли вимушені йти в політику? Хоч самі особисто не дуже-то й бажають.
А навіщо вв"язуватися йому в політичний тролінг і щось заявляти, тим більше що з кожної праски лунає, що виборів не буде.
mephala написав:защищать должны все а не искать отмазки. пока будут разные сорта (кто идет кто не идет) до тех пор и будут вот эти все поиски крайнего.
довіра до мобілізації давно втрачена, здається ніхто не займався стратегічним плануванням а рішення приймались тільки в перспективі на 2-3 тижні, звідси купа дурниць, як відправка ТРО на фронт заднім числом, бусики та інше. Розумно було б весною 2022 зробити так: - з допомогою софт павер максимально залучати людей в ТРО по принципу ротації (півроку-рік в ТРО, потім повернення до цивільної професії), з одночасним стимулюванням (виключно на добровільних засадах, заради доплати 50тис/м) людей на відправку по 3-6 місяців на 2-3 лінії в зону БД. Коли б була впевненість що на схід тро-шників відправлять тільки добровільно на короткострокове відрядження то через ТРО вже б пройшли сотні тисяч людей - давати відстрочку студентам і денної і заочої форми але обовязково ввести для всіх студентів військову кафедру чи хоча б курс молодого бійця чи що там - не скасовувати призов - на законодавчому рівні ввести умову "рік в зоні БД" для більшості професій в сфері безпеки та держуправління (митниця, податкова, депутати, поліція, прокуратура, держадміністрації і т.д.) та забезпечити відрядження в режимі ротацій для існуючих працівників даної сфери - не нести маячню про контрнаступ, кордони, "до останнього", "фортеця бахмут" та інше а щодня наголошувати про цінність життя кожного солдата (головне люди а не території) відповідно діяти (фортифікація і т.д.) - мати план Б, В, Г і Д, а не тільки
"давайте будемо просто воювати"
які зараз всі розумні, що треба було робити весною 2022...
Насправді можновладці знали про напад ще в восени 2021 року, сам Данілов з РНБО про це казав.
Letusrock написав:на законодавчому рівні ввести умову "рік в зоні БД" для більшості професій в сфері безпеки та держуправління (митниця, податкова, депутати, поліція, прокуратура, держадміністрації і т.д.) та забезпечити відрядження в режимі ротацій для існуючих працівників даної сфери
Такий законопроєкт появився:
"Тиждень тому зареєстрували законопроєкт №10209, яким передбачили можливість мобілізації на ротаційній основі до 30% від особового складу правоохоронців. Тобто із 160 000 силовиків мобілізують майже 50 000", - говорить юрист. За словами адвоката, рішення про ротацію прийматимуть спільно з Генштабом та правоохоронним органом. Тобто від керівника підрозділу, відділу, главку буде залежати хто з його підлеглих поїде на ротацію. А критеріями відбору, щоб залишитися, будуть лояльність, виконання показників та вказівок, вважає адвокат. "Будеш варнякати, що потрібно керуватися законом, а не вказівками - підеш на ротацію. Не даватимеш робочих показників, наприклад, щодо кількості адмінпротоколів і штрафів - підеш на ротацію. Ігноруєш вказівки щодо затримання ухилянтів - займеш їхнє місце у війську. Але найгіршим може бути те, що почнеться вал замовних справ", - заявляє Сімутін. "Законопроєкт подали для можливого тиску на правоохоронців, щоб змусити давати показники та виконувати незаконні вказівки, але постійно будуть відкладати прийняття. Така собі "висяча морквинка", - каже юрист. Другою причиною, чому створили цей законопроєкт може бути те, що депутати мають наміри дійсно прийняти закон та "вбити двох зайців". Тобто цим рішенням вони виконають запит суспільства щодо відправки на фронт правоохоронців і залишать тих, хто завжди виконає будь-які вказівки. "Незалежно від фінального сценарію - це матиме негативні наслідки для суспільства. Адже поліціянтам доведеться доводити свою ефективність та незамінність перед начальством. І якщо протоколи за п’янку та штрафи і зараз клепають без дотримання процедур, то потім це явищем стане масовим", - говорить Сімутін. Також зазначає, що якщо поліціянти зараз намагаються дистанціюватися від затримань так званих ухилянтів, розуміючи незаконність своїх дій, то невдовзі це знову зробиться системним явищем. https://www.rbc.ua/rus/styler/budut-tot ... 23086.html
Letusrock написав:на законодавчому рівні ввести умову "рік в зоні БД" для більшості професій в сфері безпеки та держуправління (митниця, податкова, депутати, поліція, прокуратура, держадміністрації і т.д.) та забезпечити відрядження в режимі ротацій для існуючих працівників даної сфери
Такий законопроєкт появився:
"Тиждень тому зареєстрували законопроєкт №10209, яким передбачили можливість мобілізації на ротаційній основі до 30% від особового складу правоохоронців. Тобто із 160 000 силовиків мобілізують майже 50 000", - говорить юрист. За словами адвоката, рішення про ротацію прийматимуть спільно з Генштабом та правоохоронним органом. Тобто від керівника підрозділу, відділу, главку буде залежати хто з його підлеглих поїде на ротацію. А критеріями відбору, щоб залишитися, будуть лояльність, виконання показників та вказівок, вважає адвокат. "Будеш варнякати, що потрібно керуватися законом, а не вказівками - підеш на ротацію. Не даватимеш робочих показників, наприклад, щодо кількості адмінпротоколів і штрафів - підеш на ротацію. Ігноруєш вказівки щодо затримання ухилянтів - займеш їхнє місце у війську. Але найгіршим може бути те, що почнеться вал замовних справ", - заявляє Сімутін. "Законопроєкт подали для можливого тиску на правоохоронців, щоб змусити давати показники та виконувати незаконні вказівки, але постійно будуть відкладати прийняття. Така собі "висяча морквинка", - каже юрист. Другою причиною, чому створили цей законопроєкт може бути те, що депутати мають наміри дійсно прийняти закон та "вбити двох зайців". Тобто цим рішенням вони виконають запит суспільства щодо відправки на фронт правоохоронців і залишать тих, хто завжди виконає будь-які вказівки. "Незалежно від фінального сценарію - це матиме негативні наслідки для суспільства. Адже поліціянтам доведеться доводити свою ефективність та незамінність перед начальством. І якщо протоколи за п’янку та штрафи і зараз клепають без дотримання процедур, то потім це явищем стане масовим", - говорить Сімутін. Також зазначає, що якщо поліціянти зараз намагаються дистанціюватися від затримань так званих ухилянтів, розуміючи незаконність своїх дій, то невдовзі це знову зробиться системним явищем. https://www.rbc.ua/rus/styler/budut-tot ... 23086.html
Дуже влучна цитата!!! Вона точнісінько показує, що будь-який інструмент (впливу, примусу, відбору) цілком залежить від того, хто його буде використовувати. З якою дійсною метою. Ножем можна ковбаси нарізати і дати голодному, а можна піти грабувати.
Тому й проблема з закручуванням гайок... Суспільство зтерпить його лише від того, тих, кому довіряє або готове підкоритися...
Якщо ж провладних політиків поносять і в хвіст, і в гриву постійно і всі, кому не ліньки, (навіть неважливо за діло чи ні), то як їм закручувати? (Тобто справа овсім не в любові до лайків). Саме тому таке значення За і Ко...