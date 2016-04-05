Letusrock написав:

"давайте будемо просто воювати"

довіра до мобілізації давно втрачена, здається ніхто не займався стратегічним плануванням а рішення приймались тільки в перспективі на 2-3 тижні, звідси купа дурниць, як відправка ТРО на фронт заднім числом, бусики та інше.Розумно було б весною 2022 зробити так:- з допомогою софт павер максимально залучати людей в ТРО по принципу ротації (півроку-рік в ТРО, потім повернення до цивільної професії), з одночасним стимулюванням (виключно на добровільних засадах, заради доплати 50тис/м) людей на відправку по 3-6 місяців на 2-3 лінії в зону БД. Коли б була впевненість що на схід тро-шників відправлять тільки добровільно на короткострокове відрядження то через ТРО вже б пройшли сотні тисяч людей- давати відстрочку студентам і денної і заочої форми але обовязково ввести для всіх студентів військову кафедру чи хоча б курс молодого бійця чи що там- не скасовувати призов- на законодавчому рівні ввести умову "рік в зоні БД" для більшості професій в сфері безпеки та держуправління (митниця, податкова, депутати, поліція, прокуратура, держадміністрації і т.д.) та забезпечити відрядження в режимі ротацій для існуючих працівників даної сфери- не нести маячню про контрнаступ, кордони, "до останнього", "фортеця бахмут" та інше а щодня наголошувати про цінність життя кожного солдата (головне люди а не території) відповідно діяти (фортифікація і т.д.)- мати план Б, В, Г і Д, а не тільки