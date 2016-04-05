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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 56925693569456955696>
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 14:48

  detroytred написав:Але є факт -- твердження президента про військові-політика. Це він про кого? Просте ж питання.
Гадаю, що не про нашого ж Успіха))

можливо про марченка, який напередодні інтерв'ю давав?
https://glavcom.ua/country/society/hene ... 70029.html
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 14:49

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:А навіщо вв"язуватися йому в політичний тролінг і щось заявляти, тим більше що з кожної праски лунає, що виборів не буде.

Так він вже втягнутий в це. Без нього його втягнули.
А щоб вийти треба одне речення заявити. Що ні, не йду, й не хочу, не збираюсь в політику.
Чому не заявляє? "Питання." (С) Муженко.

Допустим, хотаб почне писати на фінанс.уа, що detroytred його возбуждає.
То detroytred має заявити, що його секс не цікавить?

Ці та інші сцени ревнощів від мухи, який втратив надію на жінок і сподівається хочаб на щось…
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 гру, 2023 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 14:51

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:А навіщо вв"язуватися йому в політичний тролінг і щось заявляти, тим більше що з кожної праски лунає, що виборів не буде.

Так він вже втягнутий в це. Без нього його втягнули.
А щоб вийти треба одне речення заявити. Що ні, не йду, й не хочу, не збираюсь в політику.
Чому не заявляє? "Питання." (С) Муженко.

Допустим, хотаб почне писати на фінанс.уа, що detroytred його возбуждає.
То detroytred має заявити, що його секс не цікавить?

Яка роль Хотаба і Детройта в суспільстві, державі? Звичайні пересічні...
Яка роль ГК?

Тобто аналогія не відповідає.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 14:52

  detroytred написав:Яка роль Хотаба і Детройта в суспільстві, державі? Звичайні пересічні...
Яка роль ГК?

Тобто аналогія не відповідає.

дійсно, то ж небожителі, а не прості смертні
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 14:54

  trololo написав:
  detroytred написав:Але є факт -- твердження президента про військові-політика. Це він про кого? Просте ж питання.
Гадаю, що не про нашого ж Успіха))

можливо про марченка, який напередодні інтерв'ю давав?
https://glavcom.ua/country/society/hene ... 70029.html

Можливо. Це Ваше припущення.
А можливо і про ГК.

В Муженка мова була саме про ГК...
На цій підставі особисто я для обговорення обрав варіант Муженка.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 15:09

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:
  freeze написав:Не так. Военные говорят, что для восполнения потерь и так чтобы ситуация не очень ухудшалась, нужна мобилизация 20 тысяч в месяц. Рада, Зеленский и кабмин должны обеспечить потребности ЗСУ.
Тоесть, 21м.х20000= -420000 :(
А що вас так сильно здивувало в цій цифрі?
Тут же не тільки бойові втрати...
Тут і демобілізовані по досягненню 60 років
Тут і ті в кого загострились захворювання
І ті в кого народилась третя дитина
і так далі...

Тому 20000 в місяць - це обєктивна необхідність.

У нас найбільше пішло по догляду. В результаті маємо десь 45% від штату.
А народ чує скільки втратила армія людей і лякається, чим гарно користується російська пропаганда і деякі наші "опозиціонери".
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 15:10

  барабашов написав:На чём основано убеждение, что лица с размером морды как у Весельчака У и с перегаром именно представители малого бизнеса, а не бывшие силовики и таможенники, ну и представители местного ТЦК?


Видите ли , лица оценивал визуально , а "калгановка "продавалась у каждого второго торговца грибами , вареньями ,сушенными ягодами .Совершенно без всякой лицензии .Это был даже не запах , это был МИАЗМ , ГИМН !

И на счет торговли . Я сомневаюсь чтобы бывшие силовики (достаточно обеспеченные и самолюбивые люди ) торговали "паленным кофе" , "левым шоколадом ", и другими предметами контрабандного происхождения , в том числе колбасами , консервами и шерстяными носками .
Военных тут нет .
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 15:32

  Letusrock написав:довіра до мобілізації давно втрачена, здається ніхто не займався стратегічним плануванням а рішення приймались тільки в перспективі на 2-3 тижні, звідси купа дурниць, як відправка ТРО на фронт заднім числом, бусики та інше.
Розумно було б весною 2022 зробити так:
- з допомогою софт павер максимально залучати людей в ТРО по принципу ротації (півроку-рік в ТРО, потім повернення до цивільної професії), з одночасним стимулюванням (виключно на добровільних засадах, заради доплати 50тис/м) людей на відправку по 3-6 місяців на 2-3 лінії в зону БД. Коли б була впевненість що на схід тро-шників відправлять тільки добровільно на короткострокове відрядження то через ТРО вже б пройшли сотні тисяч людей
- давати відстрочку студентам і денної і заочої форми але обовязково ввести для всіх студентів військову кафедру чи хоча б курс молодого бійця чи що там
- не скасовувати призов
- на законодавчому рівні ввести умову "рік в зоні БД" для більшості професій в сфері безпеки та держуправління (митниця, податкова, депутати, поліція, прокуратура, держадміністрації і т.д.) та забезпечити відрядження в режимі ротацій для існуючих працівників даної сфери
- не нести маячню про контрнаступ, кордони, "до останнього", "фортеця бахмут" та інше а щодня наголошувати про цінність життя кожного солдата (головне люди а не території) відповідно діяти (фортифікація і т.д.)
- мати план Б, В, Г і Д, а не тільки
"давайте будемо просто воювати"

Так, це дуже велика проблема, народ став боятися армії більше як тюрми, платять великі гроші лише щоб втекти, зробити ліві доки і т.д. Це питання до тих хто завідує інформаційною політикою та ЗМІ.
Абсолютно не погоджуюсь з відстрочками студентам та всяким митцям, на якій підставі?
А відміна призову під час війни це повний маразм. Де таке було у світі? Дядьки по 40-50 років не витримують таких навантажень і більшість з хронічними захворюваннями.
Від ТРО в Тернополі чи Ужгороді толку нуль, нас якось міняла ТРО яка стояла в Київській області і вони як почули стрілкотню, міномети, арту, танки то конкретно зашугалися.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 15:35

  detroytred написав:На цій підставі особисто я для обговорення обрав варіант Муженка.


муженко не служить, марченко служить. інтерв'ю марченко навело багато кіпішу, як раз про політику та вибори, що він аж виправдовувався
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 15:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:ви мягко кажучи взагалі не в курсі за рахунок чого Закарпаття було цілком економічно успішним в довоєнний час, і порти Миколаєва там ні до чого.

розповідали мені про призваних вояків Закарпаття. Мирна професія переважно - контрабандисти ))).
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