freeze написав:Не так. Военные говорят, что для восполнения потерь и так чтобы ситуация не очень ухудшалась, нужна мобилизация 20 тысяч в месяц. Рада, Зеленский и кабмин должны обеспечить потребности ЗСУ.
Тоесть, 21м.х20000= -420000
А що вас так сильно здивувало в цій цифрі? Тут же не тільки бойові втрати... Тут і демобілізовані по досягненню 60 років Тут і ті в кого загострились захворювання І ті в кого народилась третя дитина і так далі...
Тому 20000 в місяць - це обєктивна необхідність.
У нас найбільше пішло по догляду. В результаті маємо десь 45% від штату. А народ чує скільки втратила армія людей і лякається, чим гарно користується російська пропаганда і деякі наші "опозиціонери".
барабашов написав:На чём основано убеждение, что лица с размером морды как у Весельчака У и с перегаром именно представители малого бизнеса, а не бывшие силовики и таможенники, ну и представители местного ТЦК?
Видите ли , лица оценивал визуально , а "калгановка "продавалась у каждого второго торговца грибами , вареньями ,сушенными ягодами .Совершенно без всякой лицензии .Это был даже не запах , это был МИАЗМ , ГИМН !
И на счет торговли . Я сомневаюсь чтобы бывшие силовики (достаточно обеспеченные и самолюбивые люди ) торговали "паленным кофе" , "левым шоколадом ", и другими предметами контрабандного происхождения , в том числе колбасами , консервами и шерстяными носками . Военных тут нет .
Letusrock написав:довіра до мобілізації давно втрачена, здається ніхто не займався стратегічним плануванням а рішення приймались тільки в перспективі на 2-3 тижні, звідси купа дурниць, як відправка ТРО на фронт заднім числом, бусики та інше. Розумно було б весною 2022 зробити так: - з допомогою софт павер максимально залучати людей в ТРО по принципу ротації (півроку-рік в ТРО, потім повернення до цивільної професії), з одночасним стимулюванням (виключно на добровільних засадах, заради доплати 50тис/м) людей на відправку по 3-6 місяців на 2-3 лінії в зону БД. Коли б була впевненість що на схід тро-шників відправлять тільки добровільно на короткострокове відрядження то через ТРО вже б пройшли сотні тисяч людей - давати відстрочку студентам і денної і заочої форми але обовязково ввести для всіх студентів військову кафедру чи хоча б курс молодого бійця чи що там - не скасовувати призов - на законодавчому рівні ввести умову "рік в зоні БД" для більшості професій в сфері безпеки та держуправління (митниця, податкова, депутати, поліція, прокуратура, держадміністрації і т.д.) та забезпечити відрядження в режимі ротацій для існуючих працівників даної сфери - не нести маячню про контрнаступ, кордони, "до останнього", "фортеця бахмут" та інше а щодня наголошувати про цінність життя кожного солдата (головне люди а не території) відповідно діяти (фортифікація і т.д.) - мати план Б, В, Г і Д, а не тільки
"давайте будемо просто воювати"
Так, це дуже велика проблема, народ став боятися армії більше як тюрми, платять великі гроші лише щоб втекти, зробити ліві доки і т.д. Це питання до тих хто завідує інформаційною політикою та ЗМІ. Абсолютно не погоджуюсь з відстрочками студентам та всяким митцям, на якій підставі? А відміна призову під час війни це повний маразм. Де таке було у світі? Дядьки по 40-50 років не витримують таких навантажень і більшість з хронічними захворюваннями. Від ТРО в Тернополі чи Ужгороді толку нуль, нас якось міняла ТРО яка стояла в Київській області і вони як почули стрілкотню, міномети, арту, танки то конкретно зашугалися.