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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5693569456955696>
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 15:55

  detroytred написав:Дуже влучна цитата!!!
Вона точнісінько показує, що будь-який інструмент (впливу, примусу, відбору) цілком залежить від того, хто його буде використовувати. З якою дійсною метою.
Ножем можна ковбаси нарізати і дати голодному, а можна піти грабувати.


Тому й проблема з закручуванням гайок...
Суспільство зтерпить його лише від того, тих, кому довіряє або готове підкоритися...

Якщо ж провладних політиків поносять і в хвіст, і в гриву постійно і всі, кому не ліньки, (навіть неважливо за діло чи ні), то як їм закручувати? (Тобто справа овсім не в любові до лайків).
Саме тому таке значення За і Ко...

А то шо буде, підуть на Майдан? У війні з Росією півмірами не обійтися, тут треба воювати і працювати по повній. Погано, що цього не було зроблено на початку, коли був патріотичний підйом, тепер вже як вийде.
І треба СБУ працювати по роликам про ТЦК, бо більшість з них спотворює реальну ситуацію і дискредитує армію. Взагалі у нас якась спотворена свобода слова, так звані "опозиціонери" обпльовують керівництво держави та ЗСУ, працюють на ворога і нічого їм за це нема.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 15:58

  Denik написав:
  Letusrock написав:ви мягко кажучи взагалі не в курсі за рахунок чого Закарпаття було цілком економічно успішним в довоєнний час, і порти Миколаєва там ні до чого.

розповідали мені про призваних вояків Закарпаття. Мирна професія переважно - контрабандисти ))).

Брехня, переважна більшість працює за кордоном, будівельники, сезонні робочі тощо.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:ви мягко кажучи взагалі не в курсі за рахунок чого Закарпаття було цілком економічно успішним в довоєнний час, і порти Миколаєва там ні до чого.

Гляньте бюджет - ми один із найбільш дотаційних регіонів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 16:30

  Denik написав:розповідали мені про призваних вояків Закарпаття. Мирна професія переважно - контрабандисти ))).

не думаю, що солідні контрабандисти не мали можливостей відкосити...

років 25-28 тому був "бізнес" -товари на суму до 50евро без мита, так бачив як діди років 65 на велосипеді по декілька ходок в день робили (в Польщі біля кордону стояв Спрінтер з продуктами, а в Україні-такий самий під завантаження), то 4-5 велосипедистів
мали за день перевантажити бус.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Letusrock, за тобой должок

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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 16:32



отличная статья. наглядно демонстрирующая и отвечающая на вопрос - а кого и ради чего должен идти защищать, гибунуть и калечиться рядовий сірко?
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 16:44

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:ви мягко кажучи взагалі не в курсі за рахунок чого Закарпаття було цілком економічно успішним в довоєнний час, і порти Миколаєва там ні до чого.

Гляньте бюджет - ми один із найбільш дотаційних регіонів.

Проїхати по Закарпаттю і проїхати по Чернігівській області - порівняти будинки в селах, і відразу стане ясно хто потребує дотацій.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 16:48

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Чи думаєте що у випадку фіксації фронта по Дніпру - в Ужгороді буде європейська економічна ситуація?
и мягко кажучи взагалі не в курсі за рахунок чого Закарпаття було цілком економічно успішним в довоєнний час, і порти Миколаєва там ні до чого.
Відкат від москаликів разом з Орбаном отримували чи кожен окремо?
Ану давай загни щось про те що Закарпаття може відділитись і після цієї заявки допиши ще адресу проживання щоб СБУ дарма на такого як ти сепаратюгу дармо часу не витрачало.
  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Настільки тупий що не розуміє що знаходиться в одному човні з Фрізом?
  budivelnik написав:А не треба бути настільки примітивом, що все перекладати на владу.
Я теж чув якщо хамити опоненту і вести себе як бидло то аргументи у дискусії здаються більш вагомими. Але це не точно
Так тебе ж не дивує що правилом хорошого тону в Україні це ворога називати москалем чи пуйлом чи мясом....
А ти себе ведеш так ніби отримуєш від ворога плюшки - тому не ображайся.
Як ти до України - так українці до тебе.

Тому шпіцак в пяту точку - для тебе особисто це малувато, бажано смолу в глотку і кіл в ...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 16:54

  Zebra написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:ви мягко кажучи взагалі не в курсі за рахунок чого Закарпаття було цілком економічно успішним в довоєнний час, і порти Миколаєва там ні до чого.

Гляньте бюджет - ми один із найбільш дотаційних регіонів.

Проїхати по Закарпаттю і проїхати по Чернігівській області - порівняти будинки в селах, і відразу стане ясно хто потребує дотацій.

Він думав річ про місцеві бюджети, а не людські хати )))
І Сумська, Харківська, Донецька, Луганська така сама біднота, там знайти хату в селі з водою проблема. Ми купили безбашенку, бойлер і так робили собі комфорт.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 17:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Проїхати по Закарпаттю і проїхати по Чернігівській області - порівняти будинки в селах, і відразу стане ясно хто потребує дотацій.

В кожного свій підхід: хати будують люди для себе, а люди в Закарпатті переважно працювали не в Україні, податків не платили. А дотації з бюджету йдуть на освіту, медицину, інфраструктуру, утримання пенсіонерів, які вже не годні в Європі працювати...
  budivelnik написав:Ану давай загни щось про те що Закарпаття може відділитись
Саме не може, а Словакам ми не потрібні.
Дюрі-бачі
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