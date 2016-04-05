detroytred написав:Дуже влучна цитата!!! Вона точнісінько показує, що будь-який інструмент (впливу, примусу, відбору) цілком залежить від того, хто його буде використовувати. З якою дійсною метою. Ножем можна ковбаси нарізати і дати голодному, а можна піти грабувати.
Тому й проблема з закручуванням гайок... Суспільство зтерпить його лише від того, тих, кому довіряє або готове підкоритися...
Якщо ж провладних політиків поносять і в хвіст, і в гриву постійно і всі, кому не ліньки, (навіть неважливо за діло чи ні), то як їм закручувати? (Тобто справа овсім не в любові до лайків). Саме тому таке значення За і Ко...
А то шо буде, підуть на Майдан? У війні з Росією півмірами не обійтися, тут треба воювати і працювати по повній. Погано, що цього не було зроблено на початку, коли був патріотичний підйом, тепер вже як вийде. І треба СБУ працювати по роликам про ТЦК, бо більшість з них спотворює реальну ситуацію і дискредитує армію. Взагалі у нас якась спотворена свобода слова, так звані "опозиціонери" обпльовують керівництво держави та ЗСУ, працюють на ворога і нічого їм за це нема.
Denik написав:розповідали мені про призваних вояків Закарпаття. Мирна професія переважно - контрабандисти ))).
не думаю, що солідні контрабандисти не мали можливостей відкосити...
років 25-28 тому був "бізнес" -товари на суму до 50евро без мита, так бачив як діди років 65 на велосипеді по декілька ходок в день робили (в Польщі біля кордону стояв Спрінтер з продуктами, а в Україні-такий самий під завантаження), то 4-5 велосипедистів мали за день перевантажити бус.
budivelnik написав:Чи думаєте що у випадку фіксації фронта по Дніпру - в Ужгороді буде європейська економічна ситуація?
и мягко кажучи взагалі не в курсі за рахунок чого Закарпаття було цілком економічно успішним в довоєнний час, і порти Миколаєва там ні до чого.
Відкат від москаликів разом з Орбаном отримували чи кожен окремо? Ану давай загни щось про те що Закарпаття може відділитись і після цієї заявки допиши ще адресу проживання щоб СБУ дарма на такого як ти сепаратюгу дармо часу не витрачало.
Letusrock написав:
budivelnik написав:Настільки тупий що не розуміє що знаходиться в одному човні з Фрізом?
budivelnik написав:А не треба бути настільки примітивом, що все перекладати на владу.
Я теж чув якщо хамити опоненту і вести себе як бидло то аргументи у дискусії здаються більш вагомими. Але це не точно
Так тебе ж не дивує що правилом хорошого тону в Україні це ворога називати москалем чи пуйлом чи мясом.... А ти себе ведеш так ніби отримуєш від ворога плюшки - тому не ображайся. Як ти до України - так українці до тебе.
Тому шпіцак в пяту точку - для тебе особисто це малувато, бажано смолу в глотку і кіл в ...
Letusrock написав:ви мягко кажучи взагалі не в курсі за рахунок чого Закарпаття було цілком економічно успішним в довоєнний час, і порти Миколаєва там ні до чого.
Гляньте бюджет - ми один із найбільш дотаційних регіонів.
Проїхати по Закарпаттю і проїхати по Чернігівській області - порівняти будинки в селах, і відразу стане ясно хто потребує дотацій.
Він думав річ про місцеві бюджети, а не людські хати ))) І Сумська, Харківська, Донецька, Луганська така сама біднота, там знайти хату в селі з водою проблема. Ми купили безбашенку, бойлер і так робили собі комфорт.
Zebra написав:Проїхати по Закарпаттю і проїхати по Чернігівській області - порівняти будинки в селах, і відразу стане ясно хто потребує дотацій.
В кожного свій підхід: хати будують люди для себе, а люди в Закарпатті переважно працювали не в Україні, податків не платили. А дотації з бюджету йдуть на освіту, медицину, інфраструктуру, утримання пенсіонерів, які вже не годні в Європі працювати...
budivelnik написав:Ану давай загни щось про те що Закарпаття може відділитись