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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5694569556965697>
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 17:26

"Вони кажуть: "Ми з вами стільки, скільки потрібно". Що це означає? Гадаю, це нерішучість. Не знаю, чому так, мені дуже важко зрозуміти, що їх зупиняє. Думаю, є певна стурбованість, що Росія може якось посилитись. Є деяка невпевненість, що станеться, коли Україна переможе, а режим Путіна впаде", – пояснив Ходжес.

Щодо ситуації на фронті генерал сказав, що "не хотів би бути російським рядовим, який сидить у окопі". У росіян погана система логістики, їх командування на солдатів начхати. Тому російські солдати страшенно страждатимуть узимку. При цьому він упевнений, що ЗСУ "не збираються знижувати темп".



Цікаво...

Але ж там не просто окопи.
І на півдні бетон вже річний.
І під Авдіївкою як Бутусов показував -- копають і заливають одразу.

А от у нас я чомусь ні разу за понад пів року бетону не бачив. І не чув за 21міс...
Дивно.


То чи хотів би той генерал бути укр.рядовим в окопі?
І чи не хотів би розповісти укр.владі як треба ставитись до солдатів??
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 17:45

  pesikot написав:Letusrock, за тобой должок

Зображення


Привет .
Та какой там должок .
Мне кажется что он из цИгансЬкого табора пишет .
Ну и досталось же ему во время последней драки ....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 17:48

  unicdima написав:У нас найбільше пішло по догляду. В результаті маємо десь 45% від штату.
А народ чує скільки втратила армія людей і лякається, чим гарно користується російська пропаганда і деякі наші "опозиціонери".

Шо це таке?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 17:54

холява
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7174775/

СБУ каже, що Порошенка не пустили за кордон, бо він "мав стати інструментом в руках РФ"

У нас вчера жаркий спор был .
Вот и официальная версия .
И вот еще одна ужасная новость !
https://hromadske.ua/posts/policiya-otr ... i-na-misce
Поліція отримала повідомлення про побиття Дубінського.
...... не дай Бог , что с ним случится ...
Востаннє редагувалось холява в Суб 02 гру, 2023 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 17:55

  Vadim_ написав:Шо це таке?

Догляд за родичем інвалідом.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 18:06

  unicdima написав:
  Vadim_ написав:Шо це таке?

Догляд за родичем інвалідом.

Что то мне подсказывает что большинство стали "інвалідами" в 22-23 році.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Брехня, переважна більшість працює за кордоном, будівельники, сезонні робочі тощо.


плюс найбільша кількість далекобійників

  Дюрі-бачі написав:Гляньте бюджет - ми один із найбільш дотаційних регіонів.


в будь-якому забитому селі 10 км без асфальту до траси будуються двоповерхові будинки на кожному другому подвірї.
Не всі чекають дотацій
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 18:50

  Letusrock написав:ви мягко кажучи взагалі не в курсі за рахунок чого Закарпаття було цілком економічно успішним в довоєнний час, і порти Миколаєва там ні до чого.

прям сиквел...
"донбас кормит Украину")))
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 18:52

  unicdima написав:
  detroytred написав:Дуже влучна цитата!!!
Вона точнісінько показує, що будь-який інструмент (впливу, примусу, відбору) цілком залежить від того, хто його буде використовувати. З якою дійсною метою.
Ножем можна ковбаси нарізати і дати голодному, а можна піти грабувати.


Тому й проблема з закручуванням гайок...
Суспільство зтерпить його лише від того, тих, кому довіряє або готове підкоритися...

Якщо ж провладних політиків поносять і в хвіст, і в гриву постійно і всі, кому не ліньки, (навіть неважливо за діло чи ні), то як їм закручувати? (Тобто справа овсім не в любові до лайків).
Саме тому таке значення За і Ко...

А то шо буде, підуть на Майдан? У війні з Росією півмірами не обійтися, тут треба воювати і працювати по повній. Погано, що цього не було зроблено на початку, коли був патріотичний підйом, тепер вже як вийде.
І треба СБУ працювати по роликам про ТЦК, бо більшість з них спотворює реальну ситуацію і дискредитує армію. Взагалі у нас якась спотворена свобода слова, так звані "опозиціонери" обпльовують керівництво держави та ЗСУ, працюють на ворога і нічого їм за це нема.

За невдоволення більшості суспільства, як мінімум, знизиться допомога від нього та збільшиться тихий саботаж.
Як середнє - невдоволенням суспільства буде користуватися опозиція, а також місцеві феодальчики. Плюс картинка нагинання суспільства державними структурами буде впливати на відношення з демократичним Заходом (там теж знайдуться бажаючі роздмухати це).
Як максимум - всяко може статися.

Для того, щоб перти проти суспільства, треба на когось спиратися. Владі. Ось вона поки в пошуку...
Раз прогавила вказаний Вами час.

Те, що сказав комбат Соколовій, а вона практично піддакнула "я теж часто думаю над цим" -- це ні на яку голову не налізе...
Я це навіть озвучувати не хочу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 18:55

  Letusrock написав:
  unicdima написав:Брехня, переважна більшість працює за кордоном, будівельники, сезонні робочі тощо.


плюс найбільша кількість далекобійників

  Дюрі-бачі написав:Гляньте бюджет - ми один із найбільш дотаційних регіонів.


в будь-якому забитому селі 10 км без асфальту до траси будуються двоповерхові будинки на кожному другому подвірї.
Не всі чекають дотацій


Шевелячи губами:
В кожного свій підхід: хати будують люди для себе, а люди в Закарпатті переважно працювали не в Україні, податків не платили. А дотації з бюджету йдуть на освіту, медицину, інфраструктуру, утримання пенсіонерів, які вже не годні в Європі працювати...
Hotab
 
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