"Вони кажуть: "Ми з вами стільки, скільки потрібно". Що це означає? Гадаю, це нерішучість. Не знаю, чому так, мені дуже важко зрозуміти, що їх зупиняє. Думаю, є певна стурбованість, що Росія може якось посилитись. Є деяка невпевненість, що станеться, коли Україна переможе, а режим Путіна впаде", – пояснив Ходжес.
Щодо ситуації на фронті генерал сказав, що "не хотів би бути російським рядовим, який сидить у окопі". У росіян погана система логістики, їх командування на солдатів начхати. Тому російські солдати страшенно страждатимуть узимку. При цьому він упевнений, що ЗСУ "не збираються знижувати темп".
Цікаво...
Але ж там не просто окопи. І на півдні бетон вже річний. І під Авдіївкою як Бутусов показував -- копають і заливають одразу.
А от у нас я чомусь ні разу за понад пів року бетону не бачив. І не чув за 21міс... Дивно.
То чи хотів би той генерал бути укр.рядовим в окопі? І чи не хотів би розповісти укр.владі як треба ставитись до солдатів??
unicdima написав:У нас найбільше пішло по догляду. В результаті маємо десь 45% від штату. А народ чує скільки втратила армія людей і лякається, чим гарно користується російська пропаганда і деякі наші "опозиціонери".
detroytred написав:Дуже влучна цитата!!! Вона точнісінько показує, що будь-який інструмент (впливу, примусу, відбору) цілком залежить від того, хто його буде використовувати. З якою дійсною метою. Ножем можна ковбаси нарізати і дати голодному, а можна піти грабувати.
Тому й проблема з закручуванням гайок... Суспільство зтерпить його лише від того, тих, кому довіряє або готове підкоритися...
Якщо ж провладних політиків поносять і в хвіст, і в гриву постійно і всі, кому не ліньки, (навіть неважливо за діло чи ні), то як їм закручувати? (Тобто справа овсім не в любові до лайків). Саме тому таке значення За і Ко...
А то шо буде, підуть на Майдан? У війні з Росією півмірами не обійтися, тут треба воювати і працювати по повній. Погано, що цього не було зроблено на початку, коли був патріотичний підйом, тепер вже як вийде. І треба СБУ працювати по роликам про ТЦК, бо більшість з них спотворює реальну ситуацію і дискредитує армію. Взагалі у нас якась спотворена свобода слова, так звані "опозиціонери" обпльовують керівництво держави та ЗСУ, працюють на ворога і нічого їм за це нема.
За невдоволення більшості суспільства, як мінімум, знизиться допомога від нього та збільшиться тихий саботаж. Як середнє - невдоволенням суспільства буде користуватися опозиція, а також місцеві феодальчики. Плюс картинка нагинання суспільства державними структурами буде впливати на відношення з демократичним Заходом (там теж знайдуться бажаючі роздмухати це). Як максимум - всяко може статися.
Для того, щоб перти проти суспільства, треба на когось спиратися. Владі. Ось вона поки в пошуку... Раз прогавила вказаний Вами час.
Те, що сказав комбат Соколовій, а вона практично піддакнула "я теж часто думаю над цим" -- це ні на яку голову не налізе... Я це навіть озвучувати не хочу.
unicdima написав:Брехня, переважна більшість працює за кордоном, будівельники, сезонні робочі тощо.
плюс найбільша кількість далекобійників
Дюрі-бачі написав:Гляньте бюджет - ми один із найбільш дотаційних регіонів.
в будь-якому забитому селі 10 км без асфальту до траси будуються двоповерхові будинки на кожному другому подвірї. Не всі чекають дотацій
Шевелячи губами:
В кожного свій підхід: хати будують люди для себе, а люди в Закарпатті переважно працювали не в Україні, податків не платили. А дотації з бюджету йдуть на освіту, медицину, інфраструктуру, утримання пенсіонерів, які вже не годні в Європі працювати...