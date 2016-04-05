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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5694569556965697
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Тому шпіцак в пяту точку - для тебе особисто це малувато, бажано смолу в глотку і кіл в ...

публічна погроза вбивством?

  budivelnik написав:Відкат від москаликів разом з Орбаном отримували чи кожен окремо?
Ану давай загни щось про те що Закарпаття може відділитись і після цієї заявки допиши ще адресу проживання щоб СБУ дарма на такого як ти сепаратюгу


до чого тут це взагалі? вашу дружину орбан вжарив чи що?
єдине що я загну це те що більшість земляків завжди знаходили можливість заробляти й гарно жити не чекаючи від держави ні дотацій ні будівництва заводів.
І тільки параноік або ідіот бачить в тому орбанів чи сепаратизм
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пробують розкрутити сепаратизм на основі того, що ми "русини", але він не заходить, адже ми себе не сприймаємо окремим народом, тут в кожному селі "свої", а вже поруч - чужі...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:00

  Hotab написав:
Шевелячи губами:
В кожного свій підхід: хати будують люди для себе, а люди в Закарпатті переважно працювали не в Україні, податків не платили. А дотації з бюджету йдуть на освіту, медицину, інфраструктуру, утримання пенсіонерів, які вже не годні в Європі працювати...


шевелячи губами: кількість заробітчан з Тернополя, Львову, Франківська не менша.
раз ми такі погані і не хочемо працювати за копійки чекаючи дотацій то виженіть всіх закордон))

а за "безплатну" медицину не турбуйся - кількість приватних закладів на місто з 150тис населення перевершує всі розумні межі, і всюди черги
Востаннє редагувалось Letusrock в Суб 02 гру, 2023 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:прям сиквел...
"донбас кормит Украину")))


проспись і прочитай дискусію уважно, або "прахаді міма"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Пробують розкрутити сепаратизм на основі того, що ми "русини", але він не заходить, адже ми себе не сприймаємо окремим народом, тут в кожному селі "свої", а вже поруч - чужі...


ця дурня про русинів як і орбанів розкручується переважно ззовні, як картинка для всяких недалеких будівельників та прахожіх, той же бред як "народ бамбаса"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:15

  Letusrock написав:
  Hotab написав:
Шевелячи губами:
В кожного свій підхід: хати будують люди для себе, а люди в Закарпатті переважно працювали не в Україні, податків не платили. А дотації з бюджету йдуть на освіту, медицину, інфраструктуру, утримання пенсіонерів, які вже не годні в Європі працювати...


шевелячи губами: кількість заробітчан з Тернополя, Львову, Франківська не менша.
раз ми такі погані і не хочемо працювати за копійки чекаючи дотацій то виженіть всіх закордон))

Припини розмовляти з голосами в своїй голові. Погані всі не можуть бути. Мо хіба ти один, розбираємось тут. Тобі просто пояснили, що регіон з 3-поверховими маєтками по відношенню до держбюджету запроста може бути дотаційним, одне другому не протирічить. Особливо якщо і непрямі податки особливо не платити, бо будматеріали і побутова техніка також сірий контрабас.
Hotab
 
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