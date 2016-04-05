|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 02 гру, 2023 18:56
budivelnik написав:
Тому шпіцак в пяту точку - для тебе особисто це малувато, бажано смолу в глотку і кіл в ...
публічна погроза вбивством?
budivelnik написав:
Відкат від москаликів разом з Орбаном отримували чи кожен окремо?
Ану давай загни щось про те що Закарпаття може відділитись і після цієї заявки допиши ще адресу проживання щоб СБУ дарма на такого як ти сепаратюгу
до чого тут це взагалі? вашу дружину орбан вжарив чи що?
єдине що я загну це те що більшість земляків завжди знаходили можливість заробляти й гарно жити не чекаючи від держави ні дотацій ні будівництва заводів.
І тільки параноік або ідіот бачить в тому орбанів чи сепаратизм
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 990
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 гру, 2023 19:00
Пробують розкрутити сепаратизм на основі того, що ми "русини", але він не заходить, адже ми себе не сприймаємо окремим народом, тут в кожному селі "свої", а вже поруч - чужі...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1883
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 гру, 2023 19:00
Hotab написав:
Шевелячи губами:
В кожного свій підхід: хати будують люди для себе, а люди в Закарпатті переважно працювали не в Україні, податків не платили. А дотації з бюджету йдуть на освіту, медицину, інфраструктуру, утримання пенсіонерів, які вже не годні в Європі працювати...
шевелячи губами: кількість заробітчан з Тернополя, Львову, Франківська не менша.
раз ми такі погані і не хочемо працювати за копійки чекаючи дотацій то виженіть всіх закордон))
а за "безплатну" медицину не турбуйся - кількість приватних закладів на місто з 150тис населення перевершує всі розумні межі, і всюди черги
Востаннє редагувалось Letusrock
в Суб 02 гру, 2023 19:15, всього редагувалось 1 раз.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 990
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 гру, 2023 19:03
Прохожий написав:
прям сиквел...
"донбас кормит Украину")))
проспись і прочитай дискусію уважно, або "прахаді міма"
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 990
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 гру, 2023 19:13
Дюрі-бачі написав:
Пробують розкрутити сепаратизм на основі того, що ми "русини", але він не заходить, адже ми себе не сприймаємо окремим народом, тут в кожному селі "свої", а вже поруч - чужі...
ця дурня про русинів як і орбанів розкручується переважно ззовні, як картинка для всяких недалеких будівельників та прахожіх, той же бред як "народ бамбаса"
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 990
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 гру, 2023 19:15
Letusrock написав: Hotab написав:
Шевелячи губами:
В кожного свій підхід: хати будують люди для себе, а люди в Закарпатті переважно працювали не в Україні, податків не платили. А дотації з бюджету йдуть на освіту, медицину, інфраструктуру, утримання пенсіонерів, які вже не годні в Європі працювати...
шевелячи губами: кількість заробітчан з Тернополя, Львову, Франківська не менша.
раз ми такі погані і не хочемо працювати за копійки чекаючи дотацій то виженіть всіх закордон))
Припини розмовляти з голосами в своїй голові. Погані всі не можуть бути. Мо хіба ти один, розбираємось тут. Тобі просто пояснили, що регіон з 3-поверховими маєтками по відношенню до держбюджету запроста може бути дотаційним, одне другому не протирічить. Особливо якщо і непрямі податки особливо не платити, бо будматеріали і побутова техніка також сірий контрабас.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10286
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 2126 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|138877
|
|
|6076
|524430
|
|
|1
|12409
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|