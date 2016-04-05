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Додано: Суб 02 гру, 2023 19:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пробують розкрутити сепаратизм на основі того, що ми "русини", але він не заходить, адже ми себе не сприймаємо окремим народом, тут в кожному селі "свої", а вже поруч - чужі...
Додано: Суб 02 гру, 2023 19:00
шевелячи губами: кількість заробітчан з Тернополя, Львову, Франківська не менша.
раз ми такі погані і не хочемо працювати за копійки чекаючи дотацій то виженіть всіх закордон))
а за "безплатну" медицину не турбуйся - кількість приватних закладів на місто з 150тис населення перевершує всі розумні межі, і всюди черги
Востаннє редагувалось Letusrock в Суб 02 гру, 2023 19:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 02 гру, 2023 19:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 02 гру, 2023 19:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ця дурня про русинів як і орбанів розкручується переважно ззовні, як картинка для всяких недалеких будівельників та прахожіх, той же бред як "народ бамбаса"
Додано: Суб 02 гру, 2023 19:15
Припини розмовляти з голосами в своїй голові. Погані всі не можуть бути. Мо хіба ти один, розбираємось тут. Тобі просто пояснили, що регіон з 3-поверховими маєтками по відношенню до держбюджету запроста може бути дотаційним, одне другому не протирічить. Особливо якщо і непрямі податки особливо не платити, бо будматеріали і побутова техніка також сірий контрабас.
Додано: Суб 02 гру, 2023 19:33
А тобі нічого не жме ?
Податків не платити, але отримувати освіту, медицину, інфраструктуру та пенсії
Ще й мабуть стоїть плач, "я стільки років працював, а мені мінімальна пенсія"
Щей зараз нав"язувати країні своє бачення майбутнього - перемир"є з ворогом шляхом віддачі ворогу інших теріторій України
Балога, Медведчук та Шуфрич не дарма їли російській хліб
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 02 гру, 2023 19:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 02 гру, 2023 19:36
А ти не вставай ногами в третью позицію.
Судячи з того, что ти так і не відповів про свої думки, то ти хочешь перемир"я з рашистами, шляхом віддачі ворогу інших теріторій Україні
Всі твої дописи кажуть про це.
Додано: Суб 02 гру, 2023 19:38
знаю не одного человека которому по состоянию здоровья положена 3я группа - но в мирное время не оформляли зная ее бесполезность и уровень взяточничества наших комиссий. сейчас жалеют что не оформляли - давно бы свалили.
то что оформляют сейчас инвалидность ничего удивительного - если государство не отпускает то нашли способ как вытащить родных с фронта. при наличии денег оформить группу пенсионеру которому 60-70 лет врядли составит много труда. обычно болезней у людей преклонного возраста хватает.
Додано: Суб 02 гру, 2023 19:41
Да, всего лишь немного вырос уровень милитаризма. Всего лишь треть бюджета идёт на военные расходы, вроде около 120 млрд уе. Ударными темпами строятся новые заводы по сборке дронов, массовый набор мяса и тд и тп.
Какой там у нас общий бюджет? Кто то в курсе?
Додано: Суб 02 гру, 2023 19:50
Німецький журнал Der Spiegel вийшов із тематичною обкладинкою про Україну "Безкінечна війна. Україна - країна між мужністю та відчаєм”.
"Війна перетворилася на позиційну. Тільки з великими втратами сторони можуть трохи посунути лінію фронту. Цю війну неможливо закінчити швидко воєнним шляхом. Це може тривати роками”, - пише Der Spiegel.
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