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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 56955696569756985699 ... 5701>
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пробують розкрутити сепаратизм на основі того, що ми "русини", але він не заходить, адже ми себе не сприймаємо окремим народом, тут в кожному селі "свої", а вже поруч - чужі...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:00

  Hotab написав:
Шевелячи губами:
В кожного свій підхід: хати будують люди для себе, а люди в Закарпатті переважно працювали не в Україні, податків не платили. А дотації з бюджету йдуть на освіту, медицину, інфраструктуру, утримання пенсіонерів, які вже не годні в Європі працювати...


шевелячи губами: кількість заробітчан з Тернополя, Львову, Франківська не менша.
раз ми такі погані і не хочемо працювати за копійки чекаючи дотацій то виженіть всіх закордон))

а за "безплатну" медицину не турбуйся - кількість приватних закладів на місто з 150тис населення перевершує всі розумні межі, і всюди черги
Востаннє редагувалось Letusrock в Суб 02 гру, 2023 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:прям сиквел...
"донбас кормит Украину")))


проспись і прочитай дискусію уважно, або "прахаді міма"
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Пробують розкрутити сепаратизм на основі того, що ми "русини", але він не заходить, адже ми себе не сприймаємо окремим народом, тут в кожному селі "свої", а вже поруч - чужі...


ця дурня про русинів як і орбанів розкручується переважно ззовні, як картинка для всяких недалеких будівельників та прахожіх, той же бред як "народ бамбаса"
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:15

  Letusrock написав:
  Hotab написав:
Шевелячи губами:
В кожного свій підхід: хати будують люди для себе, а люди в Закарпатті переважно працювали не в Україні, податків не платили. А дотації з бюджету йдуть на освіту, медицину, інфраструктуру, утримання пенсіонерів, які вже не годні в Європі працювати...


шевелячи губами: кількість заробітчан з Тернополя, Львову, Франківська не менша.
раз ми такі погані і не хочемо працювати за копійки чекаючи дотацій то виженіть всіх закордон))

Припини розмовляти з голосами в своїй голові. Погані всі не можуть бути. Мо хіба ти один, розбираємось тут. Тобі просто пояснили, що регіон з 3-поверховими маєтками по відношенню до держбюджету запроста може бути дотаційним, одне другому не протирічить. Особливо якщо і непрямі податки особливо не платити, бо будматеріали і побутова техніка також сірий контрабас.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:33

  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:Проїхати по Закарпаттю і проїхати по Чернігівській області - порівняти будинки в селах, і відразу стане ясно хто потребує дотацій.

В кожного свій підхід: хати будують люди для себе, а люди в Закарпатті переважно працювали не в Україні, податків не платили. А дотації з бюджету йдуть на освіту, медицину, інфраструктуру, утримання пенсіонерів, які вже не годні в Європі працювати...

А тобі нічого не жме ?

Податків не платити, але отримувати освіту, медицину, інфраструктуру та пенсії
Ще й мабуть стоїть плач, "я стільки років працював, а мені мінімальна пенсія"

Щей зараз нав"язувати країні своє бачення майбутнього - перемир"є з ворогом шляхом віддачі ворогу інших теріторій України

Балога, Медведчук та Шуфрич не дарма їли російській хліб
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 02 гру, 2023 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:36

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Тому шпіцак в пяту точку - для тебе особисто це малувато, бажано смолу в глотку і кіл в ...

публічна погроза вбивством?


А ти не вставай ногами в третью позицію.

Судячи з того, что ти так і не відповів про свої думки, то ти хочешь перемир"я з рашистами, шляхом віддачі ворогу інших теріторій Україні
Всі твої дописи кажуть про це.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:38

  Vadim_ написав:
  unicdima написав:Догляд за родичем інвалідом.

Что то мне подсказывает что большинство стали "інвалідами" в 22-23 році.


знаю не одного человека которому по состоянию здоровья положена 3я группа - но в мирное время не оформляли зная ее бесполезность и уровень взяточничества наших комиссий. сейчас жалеют что не оформляли - давно бы свалили.

то что оформляют сейчас инвалидность ничего удивительного - если государство не отпускает то нашли способ как вытащить родных с фронта. при наличии денег оформить группу пенсионеру которому 60-70 лет врядли составит много труда. обычно болезней у людей преклонного возраста хватает.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:41

  Shaman написав:
а от що це означає - було б цікаво сформулювати, що це. може виявитися що різні люди мають під цим зовсім різні речі, а дехто навіть не знає, що це таке.

коли кажуть, що Раша перейшла на військові рейки - теж невірно. Так, рівень мілітаризації зріс, але подивиться, як живе Москва та Пітер - там що, хтось відчув війну?

ось одна з думок на цю тему

Да, всего лишь немного вырос уровень милитаризма. Всего лишь треть бюджета идёт на военные расходы, вроде около 120 млрд уе. Ударными темпами строятся новые заводы по сборке дронов, массовый набор мяса и тд и тп.

Какой там у нас общий бюджет? Кто то в курсе?
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:50

Німецький журнал Der Spiegel вийшов із тематичною обкладинкою про Україну "Безкінечна війна. Україна - країна між мужністю та відчаєм”.
"Війна перетворилася на позиційну. Тільки з великими втратами сторони можуть трохи посунути лінію фронту. Цю війну неможливо закінчити швидко воєнним шляхом. Це може тривати роками”, - пише Der Spiegel.
Ukrainian
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