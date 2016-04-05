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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 569656975698569957005701>
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:52

https://www.pravda.com.ua/articles/2023/12/2/7431270/

отлично описана текущая ситуация
рекомендую к прочтению
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Німецький журнал Der Spiegel вийшов із тематичною обкладинкою про Україну "Безкінечна війна. Україна - країна між мужністю та відчаєм”.


а є ще від Ю.Рьопке «Новий секретний план для України»
Стаття містить виклад нібито вже узгодженої Олафом Шольцем та Джо Байденом стратегії щодо завершення україно-російської війни. Згідно з даними автора, який посилається на анонімне джерело, ця стратегія полягає у замороженні конфлікту на нинішніх рубежах шляхом примусу України до територіальних поступок.
Аналіз статті Рьопке утруднений тим, що вона має не теоретико-аналітичний чи аргументний, а насамперед фактологічний характер.
Оцінити ж достовірність фактажу можна лише на основі його розгляду у контексті інших, насамперед офіційних, концептуальних матеріалів з тематики україно-російської війни
Показовим офіційним матеріалом для мети нашого аналізу є нещодавня стаття президента Байдена у газеті The Washington Post «США не відступлять перед викликами Путіна та ХАМАС». У ній викладено стратегії дій США стосовно україно-російського та палестино-ізраїльського конфліктів.
Стратегія щодо палестино-ізраїльського конфлікту містить постановку доволі чітких завдань, досягнення яких, як очікується, призведе до завершення протистояння.

Що стосується україно-російської війни, то у статті Байдена взагалі відсутній будь-який виразний план дій щодо забезпечення її завершення. Вона не передбачає жодних конкретних кроків, які необхідно здійснити з цією метою. Зате містить інші, напрочуд дивні, на перший погляд речі. Наприклад, обіцянку «захищати кожен дюйм території НАТО, щоб стримати подальшу російську агресію».
Тобто, озвучена стратегія Байдена спрямована насамперед на зупинку російської експансії на території України. Однак, тут виникають важливі й логічні запитання: а де саме має пролягати ота «лінія зупинки агресора імені Байдена»? По лінії розмежування на сьогодні? На 2016 рік? А може, для зручності по лінії Дніпра? Концепція Байдена не містить жодного посилання на необхідність поновлення територіальної цілісності України як необхідної умови досягнення миру. Бо, як знову-таки витікає з його статті, український народ «захищає свою свободу», а не території
Таким чином, сформульована президентом Байденом стратегія досягнення миру в Україні насправді є насамперед стратегією недопущення війни на території НАТО коштом України. Не більше і не менше.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:08

Letusrock
Це уже стара інформація.
Німеччина й США спростували матеріал журналіста таблоїду Bild Юліана Рьопке про нібито «секретний план», який мав би підштовхнути Україну до переговорів з Росією для припинення повномасштабної війни. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на DW.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:09

  Letusrock написав:
  Ukrainian написав:Німецький журнал Der Spiegel вийшов із тематичною обкладинкою про Україну "Безкінечна війна. Україна - країна між мужністю та відчаєм”.


а є ще від Ю.Рьопке «Новий секретний план для України»


Цей персонаж працює в бульварній прессі, тому фантазує, а ти цьому віришь
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:11

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  Ukrainian написав:Німецький журнал Der Spiegel вийшов із тематичною обкладинкою про Україну "Безкінечна війна. Україна - країна між мужністю та відчаєм”.


а є ще від Ю.Рьопке «Новий секретний план для України»


Цей персонаж працює в бульварній прессі, тому фантазує, а ти цьому віришь

а угорцям нравиццо...
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:15

Letusrock , «это залет, солдатик» :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:15

  Прохожий написав:https://www.pravda.com.ua/articles/2023/12/2/7431270/

отлично описана текущая ситуация
рекомендую к прочтению


ха-ха, шах і мат отцам форума)))))

Автори похмурих прогнозів позиціонують свій песимізм як ознаку дорослості... Зрадофілія, яка ще рік тому була неприйнятною, стає не просто допустимою, а модною...

Навпаки, власна думка і готовність публічно її відстоювати стають джерелом потенційних ризиків. Припустимо, сьогодні ви зі своїм непопулярним поглядом випали з тренду і зазнали соціального остракізму як зрадник. Навіть якщо завтра озвучене вами виявиться новим трендом, це не відшкодує тих іміджевих втрат, яких ви вже зазнали...

Вчорашні трубадури беззастережної перемоги з легкістю перетворюються на запеклих зрадофілів.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Цей персонаж працює в бульварній прессі, тому фантазує, а ти цьому віришь


стаття байдена теж брехня?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:а угорцям нравиццо...

сильно тебе побили в берегівському барі, на все життя псих. травма
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кличко заявив, що Україна рухається до авторитаризму – Der Spiegel
Мер Києва Віталій Кличко вважає, що Україна рухається до авторитаризму і може перестати відрізнятися від Росії, де "все залежить від примхи однієї людини".

Джерело: Кличко у коментарі німецькому виданню Der Spiegel

Деталі: Видання зазначає, що Кличко бачить Україну на шляху до авторитаризму.

Пряма мова: "У якийсь момент ми перестанемо відрізнятися від Росії, де все залежить від примхи однієї людини…

Наразі існує лише один незалежний інститут, але на нього чиниться величезний тиск: місцеве самоврядування".

Більше деталей: За словами мера Києва, "у перші місяці війни країна була без лідера, був відвертий хаос, і мери відіграли ключову роль як лідери думок, в обороні міст, у допомозі військовим". Але в Офісі президента, на думку Кличка, вважають мерів "атавізмом", лише перешкодою для централізації владних структур у країні.

На питання, чи перебуває демократія в Україні під серйозною загрозою, Кличко після паузи відповів: "Так".)))))))

Ще один демократ намалювався ))))
Що скажете про цього урода?
unicdima
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