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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:21
Letusrock завсегдатаи с низким IQ эволюционируют медленнее, как следствие, вместо поиска выхода ищут зраду и на кого можно свалить вину (например на ухылянтов).
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 02 гру, 2023 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:22
unicdima написав:
Ще один демократ намалювався ))))
Що скажете про цього урода?
Про зеленого?..
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:26
prodigy написав:
не думаю, що солідні контрабандисти не мали можливостей відкосити...
Вони добровольці...
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:28
Letusrock написав: Прохожий написав:
а угорцям нравиццо...
сильно тебе побили в берегівському барі, на все життя псих. травма
сходи на опохмел уже)
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:29
Letusrock написав: Прохожий написав:
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/12/2/7431270/
отлично описана текущая ситуация
рекомендую к прочтению
ха-ха, шах і мат отцам форума)))))
Автори похмурих прогнозів позиціонують свій песимізм як ознаку дорослості... Зрадофілія, яка ще рік тому була неприйнятною, стає не просто допустимою, а модною...
Навпаки, власна думка і готовність публічно її відстоювати стають джерелом потенційних ризиків. Припустимо, сьогодні ви зі своїм непопулярним поглядом випали з тренду і зазнали соціального остракізму як зрадник. Навіть якщо завтра озвучене вами виявиться новим трендом, це не відшкодує тих іміджевих втрат, яких ви вже зазнали...
Вчорашні трубадури беззастережної перемоги з легкістю перетворюються на запеклих зрадофілів.
угорцы как обычно видят только то что хотят видеть
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Прохожий
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:33
Прохожий написав:
угорцы как обычно видят только то что хотят видеть
Є така приказка - мадяри не люди, форінти не гроші
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unicdima
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:33
hume написав: Shaman написав:
а от що це означає - було б цікаво сформулювати, що це. може виявитися що різні люди мають під цим зовсім різні речі, а дехто навіть не знає, що це таке.
коли кажуть, що Раша перейшла на військові рейки - теж невірно. Так, рівень мілітаризації зріс, але подивиться, як живе Москва та Пітер - там що, хтось відчув війну?
ось одна з думок на цю тему
Да, всего лишь немного вырос уровень милитаризма. Всего лишь треть бюджета идёт на военные расходы, вроде около 120 млрд уе. Ударными темпами строятся новые заводы по сборке дронов, массовый набор мяса и тд и тп.
Какой там у нас общий бюджет? Кто то в курсе?
а до цього скільки йшло - 25%. в нас на оборону взагалі 50% бюджету йде.
заводи вони будують, а цікаво хто там буде працювати - корейці з китайцями. без дурнів - справжня військова економіка - це картки та таке інше.
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Shaman
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:38
Shaman написав:
справжня військова економіка - це картки та таке інше.
ты меня удивляешь ) карточки вводились из-за дефицита продуктов, мыла, табака. Сейчас что дефицит какой то есть? разве что боеприпасов. Карточки зачем, чтобы угробить экономику.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:39
Letusrock написав: Hotab написав:
Шевелячи губами:
В кожного свій підхід: хати будують люди для себе, а люди в Закарпатті переважно працювали не в Україні, податків не платили. А дотації з бюджету йдуть на освіту, медицину, інфраструктуру, утримання пенсіонерів, які вже не годні в Європі працювати...
шевелячи губами: кількість заробітчан з Тернополя, Львову, Франківська не менша.
раз ми такі погані і не хочемо працювати за копійки чекаючи дотацій то виженіть всіх закордон))
а за "безплатну" медицину не турбуйся - кількість приватних закладів на місто з 150тис населення перевершує всі розумні межі, і всюди черги
Хотаб все життя цмудить бюджетну сіську, і дійшов до того, що ділить українців на сорти
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:41
Letusrock написав: pesikot написав:
Цей персонаж працює в бульварній прессі, тому фантазує, а ти цьому віришь
стаття байдена теж брехня?
Стаття Байдена - не брехня, а вот переказ цієї статті Рьопке - брехня
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