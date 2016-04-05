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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5698569957005701>
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:42

  vitaliiangel написав:Letusrock завсегдатаи с низким IQ эволюционируют медленнее, как следствие, вместо поиска выхода ищут зраду и на кого можно свалить вину (например на ухылянтов).

Зачем ты так о Долярчике ?

Ты же с ним в дёсна лупился )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:42

  flyman написав:Хотаб все життя цмудить бюджетну сіську, і дійшов до того, що ділить українців на сорти
ничего нового, все иждивенцы боятся конкуренцию, поэтому их послушать они самые умные, а остальные ...
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:угорцы как обычно видят только то что хотят видеть

даний персонаж Прахожій ділить громадян України на сорти згідно російських політтехнологів часів януковича 2003-2004 років, просуває рашистські наративи
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:44

  unicdima написав:Ще один демократ намалювався ))))
Що скажете про цього урода?

А ти точно десь там воююєшь ?

Судячи з усього, сидишь десь в барі
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Є така приказка - мадяри не люди, форінти не гроші

якраз на Закарпатті так і кажуть
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:46

  Letusrock написав:
  Прохожий написав:угорцы как обычно видят только то что хотят видеть

даний персонаж Прахожій ділить громадян України на сорти згідно російських політтехнологів часів януковича 2003-2004 років, просуває рашистські наративи

Це ти просуваєшь рашистські наративи про поділ там когось на щось.
Як робили Медведчук, Шуфрич і Балога

Бо видно тебе по помьоту
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:46

  vitaliiangel написав:Letusrock завсегдатаи с низким IQ эволюционируют медленнее, как следствие, вместо поиска выхода ищут зраду и на кого можно свалить вину (например на ухылянтов).


отци-ухилянти распоясались, Успіха на них нема))
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:46

  unicdima написав:Кличко заявив, що Україна рухається до авторитаризму – Der Spiegel...

Хтось із них звиздить - або Кличко, або Der Spiegel))
fler
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:46

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:справжня військова економіка - це картки та таке інше.
ты меня удивляешь ) карточки вводились из-за дефицита продуктов, мыла, табака. Сейчас что дефицит какой то есть? разве что боеприпасов. Карточки зачем, чтобы угробить экономику.

я ж й закинув думку - а що таке економіка у військовому стані. в Британії під час світової війни картки здається були.

у цього автора є ще одна стаття. але я поки що Кейнса не намагаюсь, свого часу не подужав

Джон Кейнс і Сергій Марченко: два підходи до економіки воєнного часу
В попередній своїй колонці я вказав, що Україна витрачає на війну біля 20% ВВП, а Британія в 1941-44 роках витрачала більше 50%. Чи можемо ми наблизитись до показників Британії? Можемо, якщо усвідомимо, шо фіскальні проблеми – то тільки частина, і не головна частина, проблем воєнної економіки. Джон Мейнард Кейнс в роботі "Як оплатити війну" ще в 1940 році довів, що головне джерело воєнних витрат – не податки, а обмеження споживання
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:47

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:справжня військова економіка - це картки та таке інше.
ты меня удивляешь ) карточки вводились из-за дефицита продуктов, мыла, табака. Сейчас что дефицит какой то есть? разве что боеприпасов. Карточки зачем, чтобы угробить экономику.

совок зло, але в побудова воєнного комунізму в Україні - єто другоє
flyman
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