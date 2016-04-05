Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:42
vitaliiangel написав: Letusrock
завсегдатаи с низким IQ эволюционируют медленнее, как следствие, вместо поиска выхода ищут зраду и на кого можно свалить вину (например на ухылянтов).
Зачем ты так о Долярчике ?
Ты же с ним в дёсна лупился )
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:42
flyman написав:
Хотаб все життя цмудить бюджетну сіську, і дійшов до того, що ділить українців на сорти
ничего нового, все иждивенцы боятся конкуренцию, поэтому их послушать они самые умные, а остальные ...
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:42
Прохожий написав:
угорцы как обычно видят только то что хотят видеть
даний персонаж Прахожій ділить громадян України на сорти згідно російських політтехнологів часів януковича 2003-2004 років, просуває рашистські наративи
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:44
unicdima написав:
Ще один демократ намалювався ))))
Що скажете про цього урода?
А ти точно десь там воююєшь ?
Судячи з усього, сидишь десь в барі
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:44
unicdima написав:
Є така приказка - мадяри не люди, форінти не гроші
якраз на Закарпатті так і кажуть
Letusrock
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:46
Letusrock написав: Прохожий написав:
угорцы как обычно видят только то что хотят видеть
даний персонаж Прахожій ділить громадян України на сорти згідно російських політтехнологів часів януковича 2003-2004 років, просуває рашистські наративи
Це ти просуваєшь рашистські наративи про поділ там когось на щось.
Як робили Медведчук, Шуфрич і Балога
Бо видно тебе по помьоту
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:46
vitaliiangel написав: Letusrock
завсегдатаи с низким IQ эволюционируют медленнее, как следствие, вместо поиска выхода ищут зраду и на кого можно свалить вину (например на ухылянтов).
отци-ухилянти распоясались, Успіха на них нема))
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:46
unicdima написав:
Кличко заявив, що Україна рухається до авторитаризму – Der Spiegel...
Хтось із них звиздить - або Кличко, або Der Spiegel))
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:46
vitaliiangel написав: Shaman написав:
справжня військова економіка - це картки та таке інше.
ты меня удивляешь ) карточки вводились из-за дефицита продуктов, мыла, табака. Сейчас что дефицит какой то есть? разве что боеприпасов. Карточки зачем, чтобы угробить экономику.
я ж й закинув думку - а що таке економіка у військовому стані. в Британії під час світової війни картки здається були.
у цього автора є ще одна стаття. але я поки що Кейнса не намагаюсь, свого часу не подужав
Джон Кейнс і Сергій Марченко: два підходи до економіки воєнного часу
В попередній своїй колонці я вказав, що Україна витрачає на війну біля 20% ВВП, а Британія в 1941-44 роках витрачала більше 50%. Чи можемо ми наблизитись до показників Британії? Можемо, якщо усвідомимо, шо фіскальні проблеми – то тільки частина, і не головна частина, проблем воєнної економіки. Джон Мейнард Кейнс в роботі "Як оплатити війну" ще в 1940 році довів, що
головне джерело воєнних витрат – не податки, а обмеження споживання
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:47
vitaliiangel написав: Shaman написав:
справжня військова економіка - це картки та таке інше.
ты меня удивляешь ) карточки вводились из-за дефицита продуктов, мыла, табака. Сейчас что дефицит какой то есть? разве что боеприпасов. Карточки зачем, чтобы угробить экономику.
совок зло, але в побудова воєнного комунізму в Україні - єто другоє
flyman
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Вів 05 кві, 2016 11:03 Bukka