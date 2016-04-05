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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5699570057015702>
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:49

  Shaman написав:Британії під час світової війни картки здається були.
были. но и экономики с пор наверное развились? сколько за 80 лет новых заводов настроили...
  flyman написав:совок зло, але в побудова воєнного комунізму в Україні - єто другоє
да там противоречий как у собаки блох. не хочется в том когнитивном мусоре ковырятся.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 02 гру, 2023 20:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:51

  Shaman написав:
В попередній своїй колонці я вказав, що Україна витрачає на війну біля 20% ВВП, а Британія в 1941-44 роках витрачала більше 50%. Чи можемо ми наблизитись до показників Британії? Можемо, якщо усвідомимо, шо фіскальні проблеми – то тільки частина, і не головна частина, проблем воєнної економіки. Джон Мейнард Кейнс в роботі "Як оплатити війну" ще в 1940 році довів, що головне джерело воєнних витрат – не податки, а обмеження споживання

щось не бачу бажаючих жити на $150 в місяць, хоча це цілком реально
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Карточки зачем, чтобы угробить экономику.
Ні, щоб недопустити імпорт перлин, діамантів, шампанського та інших "дуже потрібних" речей.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:55

  pesikot написав:А ти точно десь там воююєшь ?

Судячи з усього, сидишь десь в барі

Якщо я стільки часу не писав, а зараз сижу на форумі то мабуть щось сталося і я не на фронті. Який ти дурний.
Востаннє редагувалось unicdima в Суб 02 гру, 2023 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:56

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:Карточки зачем, чтобы угробить экономику.
Ні, щоб недопустити імпорт перлин, діамантів, шампанського та інших "дуже потрібних" речей.

и будет контрабас. может лучше обложить предметы роскоши доп.налогом? у кого бабки есть без разницы за 1500 они купят побрякушку или за 2500. А с запретами этот налог вообще в казну не поступит.
  flyman написав:щось не бачу бажаючих жити на $150 в місяць, хоча це цілком реально
дай объявление. Может найдёшь. У меня $150 только комуналка зимой. Не платить?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 02 гру, 2023 21:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Це ти просуваєшь рашистські наративи про поділ там когось на щось.

цитату скинь, інакше ти брехло

твій кореш пише мені "угорець" а ділю на сорти я? де логіка?
хоча якщо ти виправдав бажання budivelnikа вбити мене з особливою жорстокістю, тоді чому тут дивуватись
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:04

  Letusrock написав:вбити мене з особливою жорстокістю
вы под защитой ангела с моей авы, ничего не бойтесь.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:06

  unicdima написав:
  pesikot написав:А ти точно десь там воююєшь ?

Судячи з усього, сидишь десь в барі

Якщо я стільки часу не писав, а зараз сижу на форумі то мабуть щось сталося і я не на фронті. Який ти дурний.


вам потрібно відзвітуватись песікоту. він же ласкаво дарує вам можливість воювати за його податки.
а ви на форумі, це не порядок
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:06

  unicdima написав:Кличко заявив, що Україна рухається до авторитаризму – Der Spiegel
Мер Києва Віталій Кличко вважає, що Україна рухається до авторитаризму і може перестати відрізнятися від Росії, де "все залежить від примхи однієї людини".

Джерело: Кличко у коментарі німецькому виданню Der Spiegel

Деталі: Видання зазначає, що Кличко бачить Україну на шляху до авторитаризму.

Пряма мова: "У якийсь момент ми перестанемо відрізнятися від Росії, де все залежить від примхи однієї людини…

Наразі існує лише один незалежний інститут, але на нього чиниться величезний тиск: місцеве самоврядування".

Більше деталей: За словами мера Києва, "у перші місяці війни країна була без лідера, був відвертий хаос, і мери відіграли ключову роль як лідери думок, в обороні міст, у допомозі військовим". Але в Офісі президента, на думку Кличка, вважають мерів "атавізмом", лише перешкодою для централізації владних структур у країні.

На питання, чи перебуває демократія в Україні під серйозною загрозою, Кличко після паузи відповів: "Так".)))))))

Ще один демократ намалювався ))))
Що скажете про цього урода?


Скажем что он прав
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:07

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:Карточки зачем, чтобы угробить экономику.
Ні, щоб недопустити імпорт перлин, діамантів, шампанського та інших "дуже потрібних" речей.

и будет контрабас. может лучше обложить предметы роскоши доп.налогом? у кого бабки есть без разницы за 1500 они купят побрякушку или за 2500. А с запретами этот налог вообще в казну не поступит.
  flyman написав:щось не бачу бажаючих жити на $150 в місяць, хоча це цілком реально
дай объявление. Может найдёшь. У меня $150 только комуналка зимой. Не платить?

це не до мене запитання, а до тих що на воєнних рейках пропонують їхати
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