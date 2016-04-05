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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:49
Shaman написав:
Британії під час світової війни картки здається були.
были. но и экономики с пор наверное развились? сколько за 80 лет новых заводов настроили...
flyman написав:
совок зло, але в побудова воєнного комунізму в Україні - єто другоє
да там противоречий как у собаки блох. не хочется в том когнитивном мусоре ковырятся.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 02 гру, 2023 20:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:51
Shaman написав:
В попередній своїй колонці я вказав, що Україна витрачає на війну біля 20% ВВП, а Британія в 1941-44 роках витрачала більше 50%. Чи можемо ми наблизитись до показників Британії? Можемо, якщо усвідомимо, шо фіскальні проблеми – то тільки частина, і не головна частина, проблем воєнної економіки. Джон Мейнард Кейнс в роботі "Як оплатити війну" ще в 1940 році довів, що головне джерело воєнних витрат – не податки, а обмеження споживання
щось не бачу бажаючих жити на $150 в місяць, хоча це цілком реально
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:53
vitaliiangel написав:
Карточки зачем, чтобы угробить экономику.
Ні, щоб недопустити імпорт перлин, діамантів, шампанського та інших "дуже потрібних" речей.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:55
pesikot написав:
А ти точно десь там воююєшь ?
Судячи з усього, сидишь десь в барі
Якщо я стільки часу не писав, а зараз сижу на форумі то мабуть щось сталося і я не на фронті. Який ти дурний.
Востаннє редагувалось unicdima
в Суб 02 гру, 2023 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:56
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
Карточки зачем, чтобы угробить экономику.
Ні, щоб недопустити імпорт перлин, діамантів, шампанського та інших "дуже потрібних" речей.
и будет контрабас. может лучше обложить предметы роскоши доп.налогом? у кого бабки есть без разницы за 1500 они купят побрякушку или за 2500. А с запретами этот налог вообще в казну не поступит.
flyman написав:
щось не бачу бажаючих жити на $150 в місяць, хоча це цілком реально
дай объявление. Может найдёшь. У меня $150 только комуналка зимой. Не платить?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 02 гру, 2023 21:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:01
pesikot написав:
Це ти просуваєшь рашистські наративи про поділ там когось
на щось.
цитату скинь, інакше ти брехло
твій кореш пише мені "угорець" а ділю на сорти я? де логіка?
хоча якщо ти виправдав бажання budivelnikа вбити мене з особливою жорстокістю, тоді чому тут дивуватись
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:04
Letusrock написав:
вбити мене з особливою жорстокістю
вы под защитой ангела с моей авы, ничего не бойтесь.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:06
unicdima написав: pesikot написав:
А ти точно десь там воююєшь ?
Судячи з усього, сидишь десь в барі
Якщо я стільки часу не писав, а зараз сижу на форумі то мабуть щось сталося і я не на фронті. Який ти дурний.
вам потрібно відзвітуватись песікоту. він же ласкаво дарує вам можливість воювати за його податки.
а ви на форумі, це не порядок
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:06
unicdima написав:
Кличко заявив, що Україна рухається до авторитаризму – Der Spiegel
Мер Києва Віталій Кличко вважає, що Україна рухається до авторитаризму і може перестати відрізнятися від Росії, де "все залежить від примхи однієї людини".
Джерело: Кличко у коментарі німецькому виданню Der Spiegel
Деталі: Видання зазначає, що Кличко бачить Україну на шляху до авторитаризму.
Пряма мова: "У якийсь момент ми перестанемо відрізнятися від Росії, де все залежить від примхи однієї людини…
Наразі існує лише один незалежний інститут, але на нього чиниться величезний тиск: місцеве самоврядування".
Більше деталей: За словами мера Києва, "у перші місяці війни країна була без лідера, був відвертий хаос, і мери відіграли ключову роль як лідери думок, в обороні міст, у допомозі військовим". Але в Офісі президента, на думку Кличка, вважають мерів "атавізмом", лише перешкодою для централізації владних структур у країні.
На питання, чи перебуває демократія в Україні під серйозною загрозою, Кличко після паузи відповів: "Так".)))))))
Ще один демократ намалювався ))))
Що скажете про цього урода?
Скажем что он прав
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:07
vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
Карточки зачем, чтобы угробить экономику.
Ні, щоб недопустити імпорт перлин, діамантів, шампанського та інших "дуже потрібних" речей.
и будет контрабас. может лучше обложить предметы роскоши доп.налогом? у кого бабки есть без разницы за 1500 они купят побрякушку или за 2500. А с запретами этот налог вообще в казну не поступит.
flyman написав:
щось не бачу бажаючих жити на $150 в місяць, хоча це цілком реально
дай объявление. Может найдёшь. У меня $150 только комуналка зимой. Не платить?
це не до мене запитання, а до тих що на воєнних рейках пропонують їхати
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