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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 57005701570257035704>
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:10

flyman ,

Хотаб все життя цмудить бюджетну сіську, і дійшов до того, що ділить українців на сорти

Ну таке життя. Якого сорту буде людина, яка називає себе «мухою»?
Як корабель назвали….
Так а що там ділити під час війни?
1 сорт військові , зі зброєю в руках захищають державу.
Другий - цивільні, які сплачують чесно податки (не оптимізують) та донатять. А якщо оптимізують, то ще більше донатять. Волонтери разом з ними.
3 сорт - максимально оптимізовані, і нічого не донатять. Ти де? А вітальон?
Так що тут ще ділити?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:16

  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:справжня військова економіка - це картки та таке інше.
ты меня удивляешь ) карточки вводились из-за дефицита продуктов, мыла, табака. Сейчас что дефицит какой то есть? разве что боеприпасов. Карточки зачем, чтобы угробить экономику.

я ж й закинув думку - а що таке економіка у військовому стані. в Британії під час світової війни картки здається були.

у цього автора є ще одна стаття. але я поки що Кейнса не намагаюсь, свого часу не подужав

Джон Кейнс і Сергій Марченко: два підходи до економіки воєнного часу
В попередній своїй колонці я вказав, що Україна витрачає на війну біля 20% ВВП, а Британія в 1941-44 роках витрачала більше 50%. Чи можемо ми наблизитись до показників Британії? Можемо, якщо усвідомимо, шо фіскальні проблеми – то тільки частина, і не головна частина, проблем воєнної економіки. Джон Мейнард Кейнс в роботі "Як оплатити війну" ще в 1940 році довів, що головне джерело воєнних витрат – не податки, а обмеження споживання

Шот я теж не осилив))
На відміну від інших його (Кейнса) статей.

Тут треба або вірити на слово його висновкам (про обмеження споживання), або розглядати увесь комплекс складових. Як він сам і підкреслив, задача комплексна, дуже багато взаємозв'язків...
Якщо ж вихоплювати-розглядати тільки окремі елементи, то й вийде, що дурня, як відмічено у першому ж коментарі під статею.

Дякую за посилання.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 02 гру, 2023 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:17

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Це ти просуваєшь рашистські наративи про поділ там когось на щось.

цитату скинь, інакше ти брехло

твій кореш пише мені "угорець" а ділю на сорти я? де логіка?
хоча якщо ти виправдав бажання budivelnikа вбити мене з особливою жорстокістю, тоді чому тут дивуватись

budivelnik трохи алегорично пропонував вас лише набутилити, а ви вже - "погроза вбивством" :lol:

хоча залежить від розміру :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:24

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:Карточки зачем, чтобы угробить экономику.
Ні, щоб недопустити імпорт перлин, діамантів, шампанського та інших "дуже потрібних" речей.

Перші пів-року війни те все було заборонено, ввозився тільки критичний імпорт. Потім як росіяни відійшли від Києва - дозвіл на імпорт вернули.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:budivelnik трохи алегорично пропонував вас лише набутилити, а ви вже - "погроза вбивством"

ви забули про "залити в горло смоли", напевно гарячої
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:28

Shaman , бутилити треба зразу разом з мухом. А то якийсь ніжний. Як провокувати, так перший, а коли отримує відповідь, то наводить різкість на відклеєну сітківку і гіпертонічною ручкою тицяє на «скарга» :lol:

А як ти хотів, муха? В блокадному Ленінграді бійцю одна норма хліба, робітнику воєнного заводу менша вдвічі, а іждєвєнцу втричі. От і поділ на сорти. В залежності від корисності для держави.
Вітальон думає, що його 200 грн в місяць - то він боєць економічного фронту. Ні, був би без талона на їжу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:32

  Hotab написав:Ну таке життя. Якого сорту буде людина, яка називає себе «мухою»?
Як корабель назвали….
Так а що там ділити під час війни?
1 сорт військові , зі зброєю в руках захищають державу.
Другий - цивільні, які сплачують чесно податки (не оптимізують) та донатять. А якщо оптимізують, то ще більше донатять. Волонтери разом з ними.
3 сорт - максимально оптимізовані, і нічого не донатять. Ти де? А вітальон?
Так що тут ще ділити?


Забули про четвертий сорт - кадрові військові, яким платники податків 20+ років авансом платили за те, щоб ті при необхідності їх захищали, а як дійшло до справи - так здриснули на заробітки в африку, та щей дозволяють звідти вякати що хтось недостатньо платить податків.
candle645
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:36

candle645 ,

Забули про четвертий сорт - кадрові військові, яким платники податків 20+ років авансом платили за те, щоб ті при необхідності їх захищали, а як дійшло до справи - так здриснули на заробітки в африку, та щей дозволяють звідти вякати що хтось недостатньо платить податків.

Ні, я про них памʼятаю. Вони з 14 до 23 року захищали. Авансів не памʼятаю . Якось не розжирів. . А тепер передали естафету і платять податки. А ті, кому прийшов час їх замінити - не прийшли взяти естафету . Тобто отой т.з. «4 сорт» був першим, зараз другий, а хтось як був дном, так і залишився. Мені здається це не чесно.
До смерті вам ніхто не обіцяв вас захищати. Ви особисто коли? На відміну від вітальона, я буду вас , як захисника, утримувати податками. Будете мене захищати?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 гру, 2023 21:55, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:36

Hotab я говорил что ты моральное дно? будучи в всу я бы стрелял не только в рашистов, но и в таких хотабов которые возомнили, что они боги. Твоё счастье что я не в всу. Ты гABHо которое портит воздух. А считаешь ты себя "1м сортом" потому что так ты компенсируешь свою никчемность.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 02 гру, 2023 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:39

  vitaliiangel написав:Hotab я говорил что ты моральное дно? будучи в всу я бы стрелял не только в рашистов, но и в таких хотабов которые возомнили, что они боги. Твоё счастье что я не в всу.

Вітальон, я не маю тобі подобатись. Бо я тебе виштовхую виконати свій обовʼязок.
До чого оце «якби я був…»
Ти при одній цій думці мочитись починаєш. Стріляв би ти)))


А считаешь ты себя "1м сортом" потому что так ты компенсируешь свою никчемность.

Треба ще трішки підчитати «психологію для ірпінських домохозяєк». Що там кажуть про добровільну відмову від першого сорту) .
Віталік, так коли почнеш нормально платити податки? Коли в договорі вкажеш реальну ціну оренди? І не псіхуй, по легенді ти колись був керівником, з підлеглими. А істєрічок керувати не ставлять.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 гру, 2023 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 57005701570257035704>
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