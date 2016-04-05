Хотаб все життя цмудить бюджетну сіську, і дійшов до того, що ділить українців на сорти
Ну таке життя. Якого сорту буде людина, яка називає себе «мухою»? Як корабель назвали…. Так а що там ділити під час війни? 1 сорт військові , зі зброєю в руках захищають державу. Другий - цивільні, які сплачують чесно податки (не оптимізують) та донатять. А якщо оптимізують, то ще більше донатять. Волонтери разом з ними. 3 сорт - максимально оптимізовані, і нічого не донатять. Ти де? А вітальон? Так що тут ще ділити?
В попередній своїй колонці я вказав, що Україна витрачає на війну біля 20% ВВП, а Британія в 1941-44 роках витрачала більше 50%. Чи можемо ми наблизитись до показників Британії? Можемо, якщо усвідомимо, шо фіскальні проблеми – то тільки частина, і не головна частина, проблем воєнної економіки. Джон Мейнард Кейнс в роботі "Як оплатити війну" ще в 1940 році довів, що головне джерело воєнних витрат – не податки, а обмеження споживання
Шот я теж не осилив)) На відміну від інших його (Кейнса) статей.
Тут треба або вірити на слово його висновкам (про обмеження споживання), або розглядати увесь комплекс складових. Як він сам і підкреслив, задача комплексна, дуже багато взаємозв'язків... Якщо ж вихоплювати-розглядати тільки окремі елементи, то й вийде, що дурня, як відмічено у першому ж коментарі під статею.
Дякую за посилання.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 02 гру, 2023 21:17, всього редагувалось 1 раз.
Shaman , бутилити треба зразу разом з мухом. А то якийсь ніжний. Як провокувати, так перший, а коли отримує відповідь, то наводить різкість на відклеєну сітківку і гіпертонічною ручкою тицяє на «скарга»
А як ти хотів, муха? В блокадному Ленінграді бійцю одна норма хліба, робітнику воєнного заводу менша вдвічі, а іждєвєнцу втричі. От і поділ на сорти. В залежності від корисності для держави. Вітальон думає, що його 200 грн в місяць - то він боєць економічного фронту. Ні, був би без талона на їжу.
Hotab написав:Ну таке життя. Якого сорту буде людина, яка називає себе «мухою»? Як корабель назвали…. Так а що там ділити під час війни? 1 сорт військові , зі зброєю в руках захищають державу. Другий - цивільні, які сплачують чесно податки (не оптимізують) та донатять. А якщо оптимізують, то ще більше донатять. Волонтери разом з ними. 3 сорт - максимально оптимізовані, і нічого не донатять. Ти де? А вітальон? Так що тут ще ділити?
Забули про четвертий сорт - кадрові військові, яким платники податків 20+ років авансом платили за те, щоб ті при необхідності їх захищали, а як дійшло до справи - так здриснули на заробітки в африку, та щей дозволяють звідти вякати що хтось недостатньо платить податків.
Забули про четвертий сорт - кадрові військові, яким платники податків 20+ років авансом платили за те, щоб ті при необхідності їх захищали, а як дійшло до справи - так здриснули на заробітки в африку, та щей дозволяють звідти вякати що хтось недостатньо платить податків.
Ні, я про них памʼятаю. Вони з 14 до 23 року захищали. Авансів не памʼятаю . Якось не розжирів. . А тепер передали естафету і платять податки. А ті, кому прийшов час їх замінити - не прийшли взяти естафету . Тобто отой т.з. «4 сорт» був першим, зараз другий, а хтось як був дном, так і залишився. Мені здається це не чесно. До смерті вам ніхто не обіцяв вас захищати. Ви особисто коли? На відміну від вітальона, я буду вас , як захисника, утримувати податками. Будете мене захищати?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 гру, 2023 21:55, всього редагувалось 3 разів.
Hotab я говорил что ты моральное дно? будучи в всу я бы стрелял не только в рашистов, но и в таких хотабов которые возомнили, что они боги. Твоё счастье что я не в всу. Ты гABHо которое портит воздух. А считаешь ты себя "1м сортом" потому что так ты компенсируешь свою никчемность.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 02 гру, 2023 21:40, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:Hotab я говорил что ты моральное дно? будучи в всу я бы стрелял не только в рашистов, но и в таких хотабов которые возомнили, что они боги. Твоё счастье что я не в всу.
Вітальон, я не маю тобі подобатись. Бо я тебе виштовхую виконати свій обовʼязок. До чого оце «якби я був…» Ти при одній цій думці мочитись починаєш. Стріляв би ти)))
А считаешь ты себя "1м сортом" потому что так ты компенсируешь свою никчемность.
Треба ще трішки підчитати «психологію для ірпінських домохозяєк». Що там кажуть про добровільну відмову від першого сорту) . Віталік, так коли почнеш нормально платити податки? Коли в договорі вкажеш реальну ціну оренди? І не псіхуй, по легенді ти колись був керівником, з підлеглими. А істєрічок керувати не ставлять.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 гру, 2023 21:57, всього редагувалось 1 раз.