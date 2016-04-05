vitaliiangel написав:Hotab я говорил что ты моральное дно? будучи в всу я бы стрелял не только в рашистов, но и в таких хотабов которые возомнили, что они боги. Твоё счастье что я не в всу. Ты гABHо которое портит воздух. А считаешь ты себя "1м сортом" потому что так ты компенсируешь свою никчемность.
На початку 2022 року в палатці на полігоні сидів один такий в ступорі. Так він навіть не пішов брати зброю. Всі інші від нього зброю просто ховали - спали на ній. Потім вивели його зі ступору та віддали родичам. Було не до ВЛК.
vitaliiangel написав:Hotab я говорил что ты моральное дно? будучи в всу я бы стрелял не только в рашистов, но и в таких хотабов которые возомнили, что они боги. Твоё счастье что я не в всу. Ты гABHо которое портит воздух. А считаешь ты себя "1м сортом" потому что так ты компенсируешь свою никчемность.
На початку 2022 року в палатці на полігоні сидів один такий в ступорі. Так він навіть не пішов брати зброю. Всі інші від нього зброю просто ховали - спали на ній. Потім вивели його зі ступору та віддали родичам. Було не до ВЛК.
ты тебе тоже 3 жизни намерял? любой из нас может заболеть или сдохнуть. К чему был этот пример, типа ты герой поэтому сцать под себя никогда не будешь? Не гневи Бога такое про кого-то писать, чтобы с тобой аналогичное не произошло (это не угроза если шо).
vitaliiangel написав:будучи в всу я бы стрелял не только в рашистов, но и в таких хотабов которые возомнили, что они боги. Твоё счастье что я не в всу.
не треба себе постійно накручувати. нікого ти там би не стріляв, знайшов би собі справу для душі і служив би. можливо був би на кордоні з картопляними запроданцями, тикав би їм дулі , харкав на них призренно, або десь "охороняв цноту " старлінку. при армії почті лімон служивих і кожний себе там знайшов. не накручуйся зазря.
vitaliiangel написав:будучи в всу я бы стрелял не только в рашистов, но и в таких хотабов которые возомнили, что они боги. Твоё счастье что я не в всу.
не треба себе постійно накручувати. нікого ти там би не стріляв, знайшов би собі справу для душі і служив би. можливо був би на кордоні з картопляними запроданцями, тикав би їм дулі , харкав на них призренно, або десь "охороняв цноту " старлінку. при армії почті лімон служивих і кожний себе там знайшов. не накручуйся зазря.
Были у нас отказники идти на левый берег. Но война очень жестокая вещь. После предъявления обвинения на 5 лет, рапорта, меня не правильно поняли, отдайте мне мой автомат, дайте точку посадки на лодки, порву орков как тузик грелку. Конечно такие мотивированные бойцы очень нужны, обвинения снимались, это были и есть реально хорошие воины, просто была небольшая слабость.
vitaliiangel написав:будучи в всу я бы стрелял не только в рашистов, но и в таких хотабов которые возомнили, что они боги. Твоё счастье что я не в всу.
не треба себе постійно накручувати. нікого ти там би не стріляв, знайшов би собі справу для душі і служив би. можливо був би на кордоні з картопляними запроданцями, тикав би їм дулі , харкав на них призренно, або десь "охороняв цноту " старлінку. при армії почті лімон служивих і кожний себе там знайшов. не накручуйся зазря.
Не згоден з формулюванням "знайшов би")) Мабуть ніде інше, окрім вслужби, нема такої лотереї і такої залежності від когось, чогось. Та постійних неочікуваних змін.
Забули про четвертий сорт - кадрові військові, яким платники податків 20+ років авансом платили за те, щоб ті при необхідності їх захищали, а як дійшло до справи - так здриснули на заробітки в африку, та щей дозволяють звідти вякати що хтось недостатньо платить податків.
Ні, я про них памʼятаю. Вони з 14 до 23 року захищали. Авансів не памʼятаю . Якось не розжирів.
Тобто 20+ років поки такі як я вас утримували та надали можливість отримати професію, досвід та накопичення які зараз дозволили вам "порішати питання" з виїздом за кордон та стати успішним афроарбайтером ви авансом не вважаєте? Чомусь я навіть не здивований...
До смерті вам ніхто не обіцяв вас захищати. Ви особисто коли? На відміну від вітальона, я буду вас , як захисника, утримувати податками. Будете мене захищати?
Так мене захищали всього 2 тижні (а не з 14 до 23 року як ви тут брешете), а з 7 березня 2022 самому доводиться захищати, в т.ч. лайно 4-го сорту та будівельників. Та й утримувалка у вас явно не відросла, якось вже писав що мій час вартує $30 за перші 35 годин на тиждень, та $50+ за решту. А за 7-10% від цієї суми - не вам розказувати кого мені захищати та про утримування податками.