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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5701570257035704>
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Hotab я говорил что ты моральное дно? будучи в всу я бы стрелял не только в рашистов, но и в таких хотабов которые возомнили, что они боги. Твоё счастье что я не в всу. Ты гABHо которое портит воздух. А считаешь ты себя "1м сортом" потому что так ты компенсируешь свою никчемность.

На початку 2022 року в палатці на полігоні сидів один такий в ступорі. Так він навіть не пішов брати зброю. Всі інші від нього зброю просто ховали - спали на ній. Потім вивели його зі ступору та віддали родичам. Було не до ВЛК.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:00

  Denik написав:
  vitaliiangel написав:Hotab я говорил что ты моральное дно? будучи в всу я бы стрелял не только в рашистов, но и в таких хотабов которые возомнили, что они боги. Твоё счастье что я не в всу. Ты гABHо которое портит воздух. А считаешь ты себя "1м сортом" потому что так ты компенсируешь свою никчемность.

На початку 2022 року в палатці на полігоні сидів один такий в ступорі. Так він навіть не пішов брати зброю. Всі інші від нього зброю просто ховали - спали на ній. Потім вивели його зі ступору та віддали родичам. Було не до ВЛК.

ты тебе тоже 3 жизни намерял? любой из нас может заболеть или сдохнуть. К чему был этот пример, типа ты герой поэтому сцать под себя никогда не будешь? Не гневи Бога такое про кого-то писать, чтобы с тобой аналогичное не произошло (это не угроза если шо).
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:будучи в всу я бы стрелял не только в рашистов, но и в таких хотабов которые возомнили, что они боги. Твоё счастье что я не в всу.


не треба себе постійно накручувати.
нікого ти там би не стріляв, знайшов би собі справу для душі і служив би.
можливо був би на кордоні з картопляними запроданцями, тикав би їм дулі , харкав на них призренно, або десь "охороняв цноту " старлінку.
при армії почті лімон служивих і кожний себе там знайшов.
не накручуйся зазря.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:05

vitaliiangel ,



ты тебе тоже 3 жизни намерял

Абсолютно вірно, Віталя! Життя у кожного одне. І тому ніхто, ні я , ні долярчик не буде тебе захищати все життя. Маєш і ти нарешті це робити. З мухою , кендлом, летусроком..
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 гру, 2023 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:06

  Goodman написав:
  vitaliiangel написав:будучи в всу я бы стрелял не только в рашистов, но и в таких хотабов которые возомнили, что они боги. Твоё счастье что я не в всу.


не треба себе постійно накручувати.
нікого ти там би не стріляв, знайшов би собі справу для душі і служив би.
можливо був би на кордоні з картопляними запроданцями, тикав би їм дулі , харкав на них призренно, або десь "охороняв цноту " старлінку.
при армії почті лімон служивих і кожний себе там знайшов.
не накручуйся зазря.

конечно вы правы.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Были у нас отказники идти на левый берег. Но война очень жестокая вещь. После предъявления обвинения на 5 лет, рапорта, меня не правильно поняли, отдайте мне мой автомат, дайте точку посадки на лодки, порву орков как тузик грелку. Конечно такие мотивированные бойцы очень нужны, обвинения снимались, это были и есть реально хорошие воины, просто была небольшая слабость.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:13

Удар от Виталика ИЛИ Виталик в ударе

Собственно
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Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:13

  Goodman написав:
  vitaliiangel написав:будучи в всу я бы стрелял не только в рашистов, но и в таких хотабов которые возомнили, что они боги. Твоё счастье что я не в всу.


не треба себе постійно накручувати.
нікого ти там би не стріляв, знайшов би собі справу для душі і служив би.
можливо був би на кордоні з картопляними запроданцями, тикав би їм дулі , харкав на них призренно, або десь "охороняв цноту " старлінку.
при армії почті лімон служивих і кожний себе там знайшов.
не накручуйся зазря.

Не згоден з формулюванням "знайшов би"))
Мабуть ніде інше, окрім вслужби, нема такої лотереї і такої залежності від когось, чогось.
Та постійних неочікуваних змін.

Наприклад, ось один із самих яскравих прикладів (каламбурчик)):
https://glavred.net/stars/eks-muzh-solo ... 20302.html
В інших виданнях є його комент на пару речей більший))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  candle645 написав:Забули про четвертий сорт - кадрові військові, яким платники податків 20+ років авансом платили за те, щоб ті при необхідності їх захищали

Це Ви про detroytred ? Дуже влучно.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:20

  Hotab написав:candle645 ,

Забули про четвертий сорт - кадрові військові, яким платники податків 20+ років авансом платили за те, щоб ті при необхідності їх захищали, а як дійшло до справи - так здриснули на заробітки в африку, та щей дозволяють звідти вякати що хтось недостатньо платить податків.

Ні, я про них памʼятаю. Вони з 14 до 23 року захищали. Авансів не памʼятаю . Якось не розжирів.

Тобто 20+ років поки такі як я вас утримували та надали можливість отримати професію, досвід та накопичення які зараз дозволили вам "порішати питання" з виїздом за кордон та стати успішним афроарбайтером ви авансом не вважаєте? Чомусь я навіть не здивований...

До смерті вам ніхто не обіцяв вас захищати. Ви особисто коли? На відміну від вітальона, я буду вас , як захисника, утримувати податками. Будете мене захищати?

Так мене захищали всього 2 тижні (а не з 14 до 23 року як ви тут брешете), а з 7 березня 2022 самому доводиться захищати, в т.ч. лайно 4-го сорту та будівельників.
Та й утримувалка у вас явно не відросла, якось вже писав що мій час вартує $30 за перші 35 годин на тиждень, та $50+ за решту. А за 7-10% від цієї суми - не вам розказувати кого мені захищати та про утримування податками.
candle645
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