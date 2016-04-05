Додано: Суб 02 гру, 2023 22:47

Тобто 20+ років поки такі як я вас утримували та надали можливість отримати професію, досвід та накопичення які зараз дозволили вам "порішати питання" з виїздом за кордон та стати успішним афроарбайтером ви авансом не вважаєте?



Та й утримувалка у вас явно не відросла





Ні, не вввжаю. Скільки місяців я працював, стільки я отримував гроші. Як в мирний час, так і військовий. Який для вас почався у березні 22, а для мене у червні 14-го. Тобто я вас за ваші гроші захищав з 14-го по 23, ви мене з 22 по …Виросла-виросла..Скільки коштує ваша година у цивільному житті - то розкажете внукам . Мені не цікаво. Моя зараз теж коштує немало, думаю ще більше ніж ваша (була) . Але питання лише у тому скільки з цієї суми ви віддавали мені, і скільки я зараз віддаю вам. Не думаю, що я вам щось винен.Хочаб тому , що я віддаю 19.5%, ви imho не стільки.Удачі вам на військовому поприщі.