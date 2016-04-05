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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5701570257035704
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:24

  Василь-Рівне написав:
  candle645 написав:Забули про четвертий сорт - кадрові військові, яким платники податків 20+ років авансом платили за те, щоб ті при необхідності їх захищали

Це Ви про detroytred ? Дуже влучно.

Спеціально для вас розтулмачу.
З 2007 року нема кадрових. Є контрактні. Не зрозуміло? Розтулмачу: контракт, сплата за службу, ніяки авансів, закінчився-розірваний контракт, то ти такий же військовозобов'язаний, як і Василь-Рівне. Тільки ВОС інший.

От якщо під час служби війна трапилась, то да -- зобов'язаний, як всл.
І то всоте наголошую -- за бойові дії, за інші додаткові завдання оплата окрема, льготи, вислуга і т.д. окремо.

Ті кадрові, які звільнились, те ж саме ніяк не відрізняються від інших...
Окрім! Того, що при мобілізації їм звільнитися можна тільки по трьох статтях. А ні по яким уходам, сімейним та ін.

Скопіюй собі та не забувай. 101-й раз повчати не хочу.
Хлопці, пишить хоча б щось інформативне, цікаве, а не рефлексії на пістрочки.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 02 гру, 2023 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

candle645 написав:
  Hotab написав:candle645 ,

Панове, категорически, военные это братство, не возможно ссориться между собой.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Спеціально для вас розтулмачу.

Дуже вдячний за пояснення, бо я проста людина з маленького райцентру і мені не до снаги зрозуміти таких грамотних військових з от такими вітієватими поясненнями, просто мій кум, якому теж 59 років і який теж війсьовий пенсіонер пішов добровольцем на війну, а пояснив це дуже просто - я не міг не піти, бо держаа мені все життя за це платила зарплату, а тепер я маю виконати свій обов'язок перед нею і народом України, це так по простому він пояснив, а у Вас все якось так складно, все пропетляно, що для мене, простого, абсолютно не зрозуміло :shock:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:38

  freeze написав:Панове, категорически, военные это братство, не возможно ссориться между собой.

Я про це декілька років тому писав.
Не можна сваритися при цивільних.
Бо якщо згаряча всю правду-матку в таких сварах відкривати, то це писець повний буде...
Яку всю)), хоча б третину.
Он Успіх і 10% не пише, Ви і т.д.

Нехай буде хоч якась картинко.
Хоча, в принципі, так в усіх професіях. Але мабуть у військових найбільше серед усіх. Бо специфіка))
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:39

  detroytred написав:
Хлопці, пишить хоча б щось інформативне, цікаве, а не рефлексії на пістрочки.

В нас з цікавого за останні дні. На тій стороні появились непальці :shock: вже з десяток забаранили. Використовують як мясо. Так шо привіт Долярчику , противник напевно читав форум :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:47

candle645 ,
Тобто 20+ років поки такі як я вас утримували та надали можливість отримати професію, досвід та накопичення які зараз дозволили вам "порішати питання" з виїздом за кордон та стати успішним афроарбайтером ви авансом не вважаєте?

Ні, не вввжаю. Скільки місяців я працював, стільки я отримував гроші. Як в мирний час, так і військовий. Який для вас почався у березні 22, а для мене у червні 14-го. Тобто я вас за ваші гроші захищав з 14-го по 23, ви мене з 22 по …

Та й утримувалка у вас явно не відросла


Виросла-виросла..
Скільки коштує ваша година у цивільному житті - то розкажете внукам . Мені не цікаво. Моя зараз теж коштує немало, думаю ще більше ніж ваша (була) . Але питання лише у тому скільки з цієї суми ви віддавали мені, і скільки я зараз віддаю вам. Не думаю, що я вам щось винен.
Хочаб тому , що я віддаю 19.5%, ви imho не стільки.
Удачі вам на військовому поприщі.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 гру, 2023 22:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:47

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Спеціально для вас розтулмачу.

Дуже вдячний за пояснення, бо я проста людина з маленького райцентру і мені не до снаги зрозуміти таких грамотних військових з от такими вітієватими поясненнями, просто мій кум, якому теж 59 років і який теж війсьовий пенсіонер пішов добровольцем на війну, а пояснив це дуже просто - я не міг не піти, бо держаа мені все життя за це платила зарплату, а тепер я маю виконати свій обов'язок перед нею і народом України, це так по простому він пояснив, а у Вас все якось так складно, все пропетляно, що для мене, простого, абсолютно не зрозуміло :shock:

Що складного-то? Все однозначно і чітко. Тикніть, де хоч на йоту в мене завуальовано.

Ваш кум - герой. За геройство теж окремо слава, шана, нагороди, повага тощо.
Я до нього в один ряд не лізу.
Але й себе не дам зі стелі паплюжити.
Є претензія, підстави -- чітко зформуйте та вкажіть.
А докоряти, що не герой, не доброволець -- це, звиняйте, м'яко кажучи, не об'єктивно.

Ще раз по буквах: місяць відслужив - отримав оплату за цей місяць. Льготи, квартири -- за повну вислугу років. Ніяких авансів. Обов'язки військовослужбовця -- на вслужбі. Коли служиш. Тобто підписав контракт.
Якщо війна, то контрактники залишаються до закінчення особливого періоду.
detroytred
 
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