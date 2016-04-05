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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:24
Василь-Рівне написав: candle645 написав:
Забули про четвертий сорт - кадрові військові, яким платники податків 20+ років авансом платили за те, щоб ті при необхідності їх захищали
Це Ви про detroytred ? Дуже влучно.
Спеціально для вас розтулмачу.
З 2007 року нема кадрових. Є контрактні. Не зрозуміло? Розтулмачу: контракт, сплата за службу, ніяки авансів, закінчився-розірваний контракт, то ти такий же військовозобов'язаний, як і Василь-Рівне. Тільки ВОС інший.
От якщо під час служби війна трапилась, то да -- зобов'язаний, як всл.
І то всоте наголошую -- за бойові дії, за інші додаткові завдання оплата окрема, льготи, вислуга і т.д. окремо.
Ті кадрові, які звільнились, те ж саме ніяк не відрізняються від інших...
Окрім! Того, що при мобілізації їм звільнитися можна тільки по трьох статтях. А ні по яким уходам, сімейним та ін.
Скопіюй собі та не забувай. 101-й раз повчати не хочу.
Хлопці, пишить хоча б щось інформативне, цікаве, а не рефлексії на пістрочки.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 02 гру, 2023 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:25
candle645 написав: Hotab написав:candle645
,
Панове, категорически, военные это братство, не возможно ссориться между собой.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:37
detroytred написав:
Спеціально для вас розтулмачу.
Дуже вдячний за пояснення, бо я проста людина з маленького райцентру і мені не до снаги зрозуміти таких грамотних військових з от такими вітієватими поясненнями, просто мій кум, якому теж 59 років і який теж війсьовий пенсіонер пішов добровольцем на війну, а пояснив це дуже просто - я не міг не піти, бо держаа мені все життя за це платила зарплату, а тепер я маю виконати свій обов'язок перед нею і народом України, це так по простому він пояснив, а у Вас все якось так складно, все пропетляно, що для мене, простого, абсолютно не зрозуміло
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:38
freeze написав:
Панове, категорически, военные это братство, не возможно ссориться между собой.
Я про це декілька років тому писав.
Не можна сваритися при цивільних.
Бо якщо згаряча всю правду-матку в таких сварах відкривати, то це писець повний буде...
Яку всю)), хоча б третину.
Он Успіх і 10% не пише, Ви і т.д.
Нехай буде хоч якась картинко.
Хоча, в принципі, так в усіх професіях. Але мабуть у військових найбільше серед усіх. Бо специфіка))
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:47
candle645
,
Тобто 20+ років поки такі як я вас утримували та надали можливість отримати професію, досвід та накопичення які зараз дозволили вам "порішати питання" з виїздом за кордон та стати успішним афроарбайтером ви авансом не вважаєте?
Ні, не вввжаю. Скільки місяців я працював, стільки я отримував гроші. Як в мирний час, так і військовий. Який для вас почався у березні 22, а для мене у червні 14-го. Тобто я вас за ваші гроші захищав з 14-го по 23, ви мене з 22 по …
Та й утримувалка у вас явно не відросла
Виросла-виросла..
Скільки коштує ваша година у цивільному житті - то розкажете внукам . Мені не цікаво. Моя зараз теж коштує немало, думаю ще більше ніж ваша (була) . Але питання лише у тому скільки з цієї суми ви віддавали мені, і скільки я зараз віддаю вам. Не думаю, що я вам щось винен.
Хочаб тому , що і година моя зараз дорожче вашої , і я віддаю я 19.5%, а ви imho не стільки.
Удачі вам на військовому поприщі. Та агітуйте в свої ряди третій сорт. Бо 200 грн в місяць в бюджет Ірпеня - то малувато для воюючої держави.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 02 гру, 2023 22:59, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:47
Василь-Рівне написав: detroytred написав:
Спеціально для вас розтулмачу.
Дуже вдячний за пояснення, бо я проста людина з маленького райцентру і мені не до снаги зрозуміти таких грамотних військових з от такими вітієватими поясненнями, просто мій кум, якому теж 59 років і який теж війсьовий пенсіонер пішов добровольцем на війну, а пояснив це дуже просто - я не міг не піти, бо держаа мені все життя за це платила зарплату, а тепер я маю виконати свій обов'язок перед нею і народом України, це так по простому він пояснив, а у Вас все якось так складно, все пропетляно, що для мене, простого, абсолютно не зрозуміло
Що складного-то? Все однозначно і чітко. Тикніть, де хоч на йоту в мене завуальовано.
Ваш кум - герой. За геройство теж окремо слава, шана, нагороди, повага тощо.
Я до нього в один ряд не лізу.
Але й себе не дам зі стелі паплюжити.
Є претензія, підстави -- чітко зформуйте та вкажіть.
А докоряти, що не герой, не доброволець -- це, звиняйте, м'яко кажучи, не об'єктивно.
Ще раз по буквах: місяць відслужив - отримав оплату за цей місяць. Льготи, квартири -- за повну вислугу років. Ніяких авансів. Обов'язки військовослужбовця -- на вслужбі. Коли служиш. Тобто підписав контракт.
Якщо війна, то контрактники залишаються до закінчення особливого періоду.
Ви за своїми стандартами підходу -- теж зобов'язані вже служити...
Бути добровольцем, героєм.
Знайшли б, як потрапити, легко.
А не отримавши одну відмову, тепер вумнічаєте в бік інших.
Дорікне мені ваш кум, то я вибачусь перед ним, що не герой-доброволець, як він. А піду при виклику. Єдине що виправлю його -- що справа не у тому, що держава платила, бо було б це так -- то існувала б чітка ціна, яку треба повернути державі.
Але ви до мене ніяким боком...
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:00
candle645 написав: Hotab написав:candle645
,
Забули про четвертий сорт - кадрові військові, яким платники податків 20+ років авансом платили за те, щоб ті при необхідності їх захищали, а як дійшло до справи - так здриснули на заробітки в африку, та щей дозволяють звідти вякати що хтось недостатньо платить податків.
Ні, я про них памʼятаю. Вони з 14 до 23 року захищали. Авансів не памʼятаю . Якось не розжирів.
Тобто 20+ років поки такі як я вас утримували та надали можливість отримати професію, досвід та накопичення які зараз дозволили вам "порішати питання" з виїздом за кордон та стати успішним афроарбайтером ви авансом не вважаєте? Чомусь я навіть не здивований...
До смерті вам ніхто не обіцяв вас захищати. Ви особисто коли? На відміну від вітальона, я буду вас , як захисника, утримувати податками. Будете мене захищати?
Так мене захищали всього 2 тижні (а не з 14 до 23 року
як ви тут брешете), а з 7 березня 2022 самому доводиться захищати, в т.ч. лайно 4-го сорту та будівельників.
Та й утримувалка у вас явно не відросла, якось вже писав що мій час вартує $30 за перші 35 годин на тиждень, та $50+ за решту. А за 7-10% від цієї суми - не вам розказувати кого мені захищати та про утримування податками.
на думку хотаба, що в тилу з тебе користі нема, і ти злісний неплатник податків,
тобто третій сорт людей на цивілці
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:06
detroytred написав:
Дорікне мені ваш кум,
Не дорікне, бо він виконує свій обов'язок, захищає країну, йому нема коли гадити на форумах на відміну від Вас. Щодо мене - якби мене держава не утримувала, я все життя крім перших 8 років лікарської практики займався бізнесом і платив податки і зараз плачу, і пішов добровольцем в перші дні війни на відміну від Вас, тому займіться чимось корисним для нашої перемоги, ок?
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:14
Оці докори безглузді.
На цьому форумі фактично всі нормальні громадяни України. Якщо б все суспільство було тільки з таких, то мабуть усі утопічні проекти збулися б.
В суспільстві повно набагато більш злістних порушників та пофігістів...
І ніхто їх не намагається перевиховати та совістити.
Так навіщо місцевій форумній нормальній спільноті отак чубитися?
Бо хочеться саме почубитися?
Так знайди поруч крадія бюджету, злодія, наркомана, корупціонера, порушника ПДР і т.д. і чуби його. Покращуй суспільство.
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