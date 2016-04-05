Додано: Суб 02 гру, 2023 23:48

detroytred написав: Хотаб

Вище я уточнив: "В суспільстві повно набагато більш злістних порушників та пофігістів...".



Тобто цілком нормальні тут усі громадяни.

Якщо є бажання комусь докоряти, намагатися перевиховати, присовістити, то починати треба не з них.

Тобто навіщо їх відштовхувати від себе? Такими образами... ХотабВище я уточнив: "В суспільстві повно набагато більш злістних порушників та пофігістів...".Тобто цілком нормальні тут усі громадяни.Якщо є бажання комусь докоряти, намагатися перевиховати, присовістити, то починати треба не з них.Тобто навіщо їх відштовхувати від себе? Такими образами...

Ті, хто в суспільстві, ми з ними спілкуємось в суспільстві. Я згадував свого нууу хай не друга, бо друг це щось мабуть більше… приятеля, який в айті отримує не все в світлу. Я так само йому сказав, що для очистки совісті принаймні донать тоді. Він це робить. Щоправда не довіряє притулі, то його справа. Кажу «донать кому довіряєш, нема значення». Більшість людей дійсно мають совість. І їм треба нагадувати, що вона у них є. Тоді вони діють по совісті.Звичайно є і упороті. Вони придумають тисячу відмазок… І що його в дитинстві держслужбовець скривдив, і що він недоотримав доходи під час блекаутів… І що червона риба зараз така дорога.. Або і просто з такими думками «війна колись закінчиться, і краще я в кінці війни буду з 20см пачкою доларів, а не 15 см.. тому не буду ні податки, ні допомогу ЗСУ… «Ваша полиці «а є такі, що ще більше не платять (крадуть) - це позиція не дорослої людини. Це дитяче показування пальцем.Наявність таких людей не звільняє нікого від допомоги воюючій державі.