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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:15
flyman
,
на думку хотаба, що в тилу з тебе користі нема, і ти злісний неплатник податків,
тобто третій сорт людей на цивілці
На думку Хотаба, якщо гомосапінс з двома бубінцями між ніг не сплачує в бюджет + донати на ЗСУ щомісяця хоча б 5–10 тисяч гривень, то треба збирати рюкзак в ЗСУ. Я сплачую на порядок більше. А ти, ще несортова муха? Скільки, щоб тебе посортувати…
Так знайди поруч крадія бюджету, злодія, наркомана, корупціонера, порушника ПДР і т.д. і чуби його.
Всі тут є)) Тут присутні всі))
Несплата - це також крадіжка з бюджету. Якщо що)
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Hotab
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:25
Василь-Рівне написав:
detroytred написав:
Дорікне мені ваш кум,
Не дорікне, бо він виконує свій обов'язок, захищає країну, йому нема коли гадити на форумах на відміну від Вас. Щодо мене - якби мене держава не утримувала, я все життя крім перших 8 років лікарської практики займався бізнесом і платив податки і зараз плачу, і пішов добровольцем в перші дні війни на відміну від Вас, тому займіться чимось корисним для нашої перемоги, ок?
Мені відчитуватися вам про мій вклад у перемогу?
Ви вже втретє мені ВКАЗУЄТЕ, що мені робити у житті.
Вказуєте на форумі - місці, яке призначене саме для обговорень, спілкування.
Бажаєте, щоб я вам вказав, що вам робити? Ідіть лісом...
Знайдіть поруч реального недобровольця, негероя і ВКАЗУЙТЕ. Отримаєте результат - оце буде реальна користь від ваших вказівок комусь.
Я вам сам тільки-но підкреслив вище про ваш добровільний отой підхід в перші дні, а ви знов. Я вів мову про --
Доброволець, який досі не може потрапити на вслужбу -- )))
Це херой.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:33
Хотаб
Вище я уточнив: "В суспільстві повно набагато більш злістних порушників та пофігістів...".
Тобто цілком нормальні тут усі громадяни.
Якщо є бажання комусь докоряти, намагатися перевиховати, присовістити, то починати треба не з них.
Тобто навіщо їх відштовхувати від себе? Такими образами...
Як аналогія -- 27% відштовхнули від себе непідходящих під їх високий стандарт ... і хтось отримав цілих 73%.
Он Прохожий постійно тролить 1969-го. Мабуть для того, щоб в лікаря і нормального громадянина збільшувалося бажання потім повернутися? Щоб на одного лікаря, нормального гр. в суспільстві було менше... Ще й відносно залишившогося якогось наркоші.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 02 гру, 2023 23:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:41
candle645 написав: Hotab написав:
Ну таке життя. Якого сорту буде людина, яка називає себе «мухою»?
Як корабель назвали….
Так а що там ділити під час війни?
1 сорт військові , зі зброєю в руках захищають державу.
Другий - цивільні, які сплачують чесно податки (не оптимізують) та донатять. А якщо оптимізують, то ще більше донатять. Волонтери разом з ними.
3 сорт - максимально оптимізовані, і нічого не донатять. Ти де? А вітальон?
Так що тут ще ділити?
Забули про четвертий сорт - кадрові військові, яким платники податків 20+ років авансом платили за те, щоб ті при необхідності їх захищали, а як дійшло до справи - так здриснули на заробітки в африку, та щей дозволяють звідти вякати що хтось недостатньо платить податків.
100% у нас повно людей з військовим вішкілом , хто служив , хто зараз служить в нацгвардії в казармі у місті на заході України валяє дурня , ніт треба доколупуватися до тих хто автомат збирає і розбирає годину , бо затвор заклинив , а виявилось треба його ногою …
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:48
detroytred написав:
Хотаб
Вище я уточнив: "В суспільстві повно набагато більш злістних порушників та пофігістів...".
Тобто цілком нормальні тут усі громадяни.
Якщо є бажання комусь докоряти, намагатися перевиховати, присовістити, то починати треба не з них.
Тобто навіщо їх відштовхувати від себе? Такими образами...
Ті, хто в суспільстві, ми з ними спілкуємось в суспільстві. Я згадував свого нууу хай не друга, бо друг це щось мабуть більше… приятеля, який в айті отримує не все в світлу. Я так само йому сказав, що для очистки совісті принаймні донать тоді. Він це робить. Щоправда не довіряє притулі, то його справа. Кажу «донать кому довіряєш, нема значення». Більшість людей дійсно мають совість. І їм треба нагадувати, що вона у них є. Тоді вони діють по совісті.
Звичайно є і упороті. Вони придумають тисячу відмазок… І що його в дитинстві держслужбовець скривдив, і що він недоотримав доходи під час блекаутів… І що червона риба зараз така дорога.. Або і просто з такими думками «війна колись закінчиться, і краще я в кінці війни буду з 20см пачкою доларів, а не 15 см.. тому не буду ні податки, ні допомогу ЗСУ… «
Ваша полиці «а є такі, що ще більше не платять (крадуть) - це позиція не дорослої людини. Це дитяче показування пальцем.
Наявність таких людей не звільняє нікого від допомоги воюючій державі.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 02 гру, 2023 23:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:54
yama написав:
100% у нас повно людей з військовим вішкілом , хто служив , хто зараз служить в нацгвардії в казармі у місті на заході України валяє дурня , ніт треба доколупуватися до тих хто автомат збирає і розбирає годину , бо затвор заклинив , а виявилось треба його ногою
Ні, Яма, це трішки не так працює. У тебе вже 2 роки було навчитись збирати автомат.
Навчитись бігати , носити важке. Збігати пузо (якщо є).
Я тобі скажу більше: рівень підготовки більшості контрактників ЗСУ стану 24.02.22 пересічним ямою досягається за 2 тижні. Так, трішки було з бойовим досвідом. Але більшість так само служила на пʼятій лінії і ніякого реального досвіду не мала. В пілоти тебе не будуть готувати, не переймайся. Більше того, я в тобі бачу потенціал! Так, як ти мужньо показав себе в АТБ перед продавчинями під час ковід, , як потужно ти залишив продукти на касі, твердо проявив свою позицію…. Я впевнений, з тебе буде відмінний воїн!
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 02 гру, 2023 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:58
Хотаб
В мене дві складових. Перша (якщо є бажання пиняти порушників, то починати треба з більш злістних. Таке пиняння ще й дасть багато користі) переходить в другу -- відштовхування від себе оцих менших порушників дає виключно тільки негатив.
Бо 20% (двадцяти відсоткам) ідейних-активним позаріз НЕОБХІДНІ оці середнячки.
Без них ну ніяк...
В демократії.
Або як коммі -- нахиляйте та примусово ведіть-тягніть у світле майбутнє, до своїх стандартів.
Недостойних...
Але демократія-то завадить.
І що робити?
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 03 гру, 2023 00:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 00:02
yama написав:ніт треба доколупуватися до тих хто автомат збирає і розбирає годину , бо затвор заклинив , а виявилось треба його ногою …
Какие-то гнилые отмазки, я за неделю научу разбирать-собирать АК за 15 сек.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 00:26
freeze написав:
yama написав:ніт треба доколупуватися до тих хто автомат збирає і розбирає годину , бо затвор заклинив , а виявилось треба його ногою …
Какие-то гнилые отмазки, я за неделю научу разбирать-собирать АК за 15 сек.
а смисл?
всіх в окопи?
може ще шомполом і цеглою отримати вишкіл чистити дуло?
а "правильно" мотати портянку, теж потрібний навик, ні?
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