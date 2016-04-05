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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5702570357045705>
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 00:42

  freeze написав:
yama написав:ніт треба доколупуватися до тих хто автомат збирає і розбирає годину , бо затвор заклинив , а виявилось треба його ногою …


Какие-то гнилые отмазки, я за неделю научу разбирать-собирать АК за 15 сек.


Любого? С дефектами координации, с трясущимися руками, с дальнозоркостью кто не может стержень в ручку без очков вставить?
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 00:51

  flyman написав:
  freeze написав:
yama написав:ніт треба доколупуватися до тих хто автомат збирає і розбирає годину , бо затвор заклинив , а виявилось треба його ногою …


Какие-то гнилые отмазки, я за неделю научу разбирать-собирать АК за 15 сек.

а смисл?
всіх в окопи?
може ще шомполом і цеглою отримати вишкіл чистити дуло?
а "правильно" мотати портянку, теж потрібний навик, ні?

«В коромислі!»
Що значить «всіх» в окопи? Не «всіх», а стільки, скільки потрібно. З чого ти взяв, що саме тебе не потрібно? Ти на інших знов пальцем будеш показувати?
Так це що, той хто зберіг свою сітківку , виходить винуватий? Його накажемо і відправимо на війну, а муху , який бездарно ставився до свого здоровʼя, заохотимо, що у нього така сітківка. Йому риби червоної! Так?
Мотати портянки не треба. Тобі шкарпетки дадуть . А якщо і треба, то навчишся. Це не важче, ніж навчитись цитату на форумі робити не всю , а скільки треба. :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 01:03

  Ukrainian написав:Цю війну неможливо закінчити швидко воєнним шляхом. Це може тривати роками”, - пише Der Spiegel.


можливо, якби сша краник відкрили на повну.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 01:12

  trololo написав:
  Ukrainian написав:Цю війну неможливо закінчити швидко воєнним шляхом. Це може тривати роками”, - пише Der Spiegel.


можливо, якби сша краник відкрили на повну.

Мало відкрити краник потрібні людські резерви які вміють користуватись тим що тече з краника.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 01:16

  Ukrainian написав: Мало відкрити краник потрібні людські резерви які вміють користуватись тим що тече з краника.


людей можна навчити. он як на патріотах дядьки дають жару, не думаю що американці би справились краще.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 01:27

  freeze написав:
Vadim_ написав:
  freeze написав:
Не так. Военные говорят, что для восполнения потерь и так чтобы ситуация не очень ухудшалась, нужна мобилизация 20 тысяч в месяц. Рада, Зеленский и кабмин должны обеспечить потребности ЗСУ.

Тоесть, 21м.х20000= -420000 :(
Это общая цифра. Но отличительная особенность этой войны - это непропорционально большое количество раненых, контуженных и заболевших. Пропорции совсем другие, чем в других войнах. Я рискну предположить, что на одного погибшего приходится 50-70 выбывших из строя и ставших непригодными и временно не пригодными. Такого никогда не было раньше. Подавляющее большинство вышедших из строя ни разу в глаза не видела противника.

Чем это объясняется?
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 01:30

  Banderlog написав:В нас з цікавого за останні дні. На тій стороні появились непальці :shock: вже з десяток забаранили. Використовують як мясо. Так шо привіт Долярчику , противник напевно читав форум :lol:

Оце так новина!
Цікаво: з'явиться це в ЗМІ чи ні? І як швидко.

Успіх засумує, що не до нас вони приїхали.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 01:42

  trololo написав:
  Ukrainian написав: Мало відкрити краник потрібні людські резерви які вміють користуватись тим що тече з краника.


людей можна навчити. он як на патріотах дядьки дають жару, не думаю що американці би справились краще.

Цікаво що і скільки США мали б дати щоб розбити рашу ? Наприклад танки уже нічого не вирішують. Ракети атакмс у США обмежена кількість. Для літаків ф-16 немає (ще) пілотів. Ф-35 не дадуть це факт. Томагавки може б щось вирішили але платформи для їх запуску це або кораблі або підводні ракетоносії , Україні їх не дадуть це очевидно.
Тому балачки про краник це фантазії
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 01:46

  Ukrainian написав:
  trololo написав:
  Ukrainian написав: Мало відкрити краник потрібні людські резерви які вміють користуватись тим що тече з краника.


людей можна навчити. он як на патріотах дядьки дають жару, не думаю що американці би справились краще.

Цікаво що і скільки США мали б дати щоб розбити рашу ? Наприклад танки уже нічого не вирішують. Ракети атакмс у США обмежена кількість. Для літаків ф-16 немає (ще) пілотів. Ф-35 не дадуть це факт. Томагавки може б щось вирішили але платформи для їх запуску це або кораблі або підводні ракетоносії , Україні їх не дадуть це очевидно.
Тому балачки про краник це фантазії


танків, бмп, літаків, ракет, мрапів, радарів, ппо. зброї в них хоч жопой жуй. 30 абрамсів не рішають, а 1000 щось би да і рішила.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 01:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зима прийшла. Чому нема таких обстрілів, як минулого року?
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