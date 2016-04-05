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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 гру, 2023 00:42
freeze написав:
yama написав:ніт треба доколупуватися до тих хто автомат збирає і розбирає годину , бо затвор заклинив , а виявилось треба його ногою …
Какие-то гнилые отмазки, я за неделю научу разбирать-собирать АК за 15 сек.
Любого? С дефектами координации, с трясущимися руками, с дальнозоркостью кто не может стержень в ручку без очков вставить?
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Додано: Нед 03 гру, 2023 00:51
flyman написав: freeze написав:
yama написав:ніт треба доколупуватися до тих хто автомат збирає і розбирає годину , бо затвор заклинив , а виявилось треба його ногою …
Какие-то гнилые отмазки, я за неделю научу разбирать-собирать АК за 15 сек.
а смисл?
всіх в окопи?
може ще шомполом і цеглою отримати вишкіл чистити дуло?
а "правильно" мотати портянку, теж потрібний навик, ні?
«В коромислі!»
Що значить «всіх» в окопи? Не «всіх», а стільки, скільки потрібно. З чого ти взяв, що саме тебе не потрібно? Ти на інших знов пальцем будеш показувати?
Так це що, той хто зберіг свою сітківку , виходить винуватий? Його накажемо і відправимо на війну, а муху , який бездарно ставився до свого здоровʼя, заохотимо, що у нього така сітківка. Йому риби червоної! Так?
Мотати портянки не треба. Тобі шкарпетки дадуть . А якщо і треба, то навчишся. Це не важче, ніж навчитись цитату на форумі робити не всю , а скільки треба.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 01:03
Ukrainian написав:
Цю війну неможливо закінчити швидко воєнним шляхом. Це може тривати роками
”, - пише Der Spiegel.
можливо, якби сша краник відкрили на повну.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 01:12
trololo написав: Ukrainian написав:
Цю війну неможливо закінчити швидко воєнним шляхом. Це може тривати роками
”, - пише Der Spiegel.
можливо, якби сша краник відкрили на повну.
Мало відкрити краник потрібні людські резерви які вміють користуватись тим що тече з краника.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 01:16
Ukrainian написав:
Мало відкрити краник потрібні людські резерви які вміють користуватись тим що тече з краника.
людей можна навчити. он як на патріотах дядьки дають жару, не думаю що американці би справились краще.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 01:27
freeze написав: Vadim_ написав: freeze написав:
Не так. Военные говорят, что для восполнения потерь
и так чтобы ситуация не очень ухудшалась, нужна мобилизация 20 тысяч в месяц.
Рада, Зеленский и кабмин должны обеспечить потребности ЗСУ.
Тоесть, 21м.х20000= -420000
Это общая цифра. Но отличительная особенность этой войны - это непропорционально большое количество раненых, контуженных и заболевших. Пропорции совсем другие, чем в других войнах. Я рискну предположить, что на одного погибшего приходится 50-70 выбывших из строя и ставших непригодными и временно не пригодными. Такого никогда не было раньше. Подавляющее большинство вышедших из строя ни разу в глаза не видела противника.
Чем это объясняется?
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Додано: Нед 03 гру, 2023 01:30
Banderlog написав:
В нас з цікавого за останні дні. На тій стороні появились непальці
вже з десяток забаранили. Використовують як мясо. Так шо привіт Долярчику , противник напевно читав форум
Оце так новина!
Цікаво: з'явиться це в ЗМІ чи ні? І як швидко.
Успіх засумує, що не до нас вони приїхали.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 01:42
trololo написав: Ukrainian написав:
Мало відкрити краник потрібні людські резерви які вміють користуватись тим що тече з краника.
людей можна навчити. он як на патріотах дядьки дають жару, не думаю що американці би справились краще.
Цікаво що і скільки США мали б дати щоб розбити рашу ? Наприклад танки уже нічого не вирішують. Ракети атакмс у США обмежена кількість. Для літаків ф-16 немає (ще) пілотів. Ф-35 не дадуть це факт. Томагавки може б щось вирішили але платформи для їх запуску це або кораблі або підводні ракетоносії , Україні їх не дадуть це очевидно.
Тому балачки про краник це фантазії
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Додано: Нед 03 гру, 2023 01:46
Ukrainian написав: trololo написав: Ukrainian написав:
Мало відкрити краник потрібні людські резерви які вміють користуватись тим що тече з краника.
людей можна навчити. он як на патріотах дядьки дають жару, не думаю що американці би справились краще.
Цікаво що і скільки США мали б дати щоб розбити рашу ? Наприклад танки уже нічого не вирішують. Ракети атакмс у США обмежена кількість. Для літаків ф-16 немає (ще) пілотів. Ф-35 не дадуть це факт. Томагавки може б щось вирішили але платформи для їх запуску це або кораблі або підводні ракетоносії , Україні їх не дадуть це очевидно.
Тому балачки про краник це фантазії
танків, бмп, літаків, ракет, мрапів, радарів, ппо. зброї в них хоч жопой жуй. 30 абрамсів не рішають, а 1000 щось би да і рішила.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 01:53
Зима прийшла. Чому нема таких обстрілів, як минулого року?
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