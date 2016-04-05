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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 гру, 2023 01:59
trololo написав:
танків, бмп, літаків, ракет, мрапів, радарів, ппо. зброї в них хоч жопой жуй. 30 абрамсів не рішають, а 1000 щось би да і рішила.
По пунктам
В України брак танків ? Та хоч тисячу абрамсів через міні поля вони пройдуть
Бпм мрап передали скільки запросила Україна. Вони теж через міні поля не пройдуть
Літаки , пілотів де брати ?
Радари та ппо німці передали більше ніж в них самих. А патріотами лінію фронту закривати дороге буде задоволеня навіть для американців.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 02:01
adeges написав:
Зима прийшла. Чому нема таких обстрілів, як минулого року?
Бо там мабуть взяли в руки калькулятор. З 5 ракет що коштують разом 6-12 млн доларів в трансформатор влучає лише одна. К зараз їм розвідка доповідає що ПВО понатикано і на один трансформатор треба 10 ракет. До того ж, атаки на цивільну інфраструктуру нагадують усьому населенню, що йде війна і хто ворог .
А тепер подивіться, що коїться, атак ракет нема, і наші політики вже активно зайняті виборами, розхитуючи суспільство на електоральні полюси.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 02:05
trololo написав:
а 1000 щось би да і рішила.
Для 1000 абрамсів треба 10-15 бригад набрати, від танкістів, до штабів, забезпечення, водіїв, кухарів і т.дю і т.п. У нас воювати стільки бажаючих немає. А примусово булочка не планує нікого принуждати.
Востаннє редагувалось Zebra
в Нед 03 гру, 2023 02:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 02:06
Zebra написав: adeges написав:
Зима прийшла. Чому нема таких обстрілів, як минулого року?
Бо там мабуть взяли в руки калькулятор. З 5 ракет що коштують разом 6-12 млн доларів в трансформатор влучає лише одна. К зараз їм розвідка доповідає що ПВО понатикано і на один трансформатор треба 10 ракет. До того ж, атаки на цивільну інфраструктуру нагадують усьому населенню, що йде війна і хто ворог .А тепер подивіться, що коїться, атак ракет нема, і наші політики вже активно зайняті виборами, розхитуючи суспільство на електоральні полюси.
То може річ не в калькуляторі?
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