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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5702570357045705
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 01:59

  trololo написав:
танків, бмп, літаків, ракет, мрапів, радарів, ппо. зброї в них хоч жопой жуй. 30 абрамсів не рішають, а 1000 щось би да і рішила.

По пунктам
В України брак танків ? Та хоч тисячу абрамсів через міні поля вони пройдуть
Бпм мрап передали скільки запросила Україна. Вони теж через міні поля не пройдуть
Літаки , пілотів де брати ?
Радари та ппо німці передали більше ніж в них самих. А патріотами лінію фронту закривати дороге буде задоволеня навіть для американців.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 02:01

  adeges написав:Зима прийшла. Чому нема таких обстрілів, як минулого року?

Бо там мабуть взяли в руки калькулятор. З 5 ракет що коштують разом 6-12 млн доларів в трансформатор влучає лише одна. К зараз їм розвідка доповідає що ПВО понатикано і на один трансформатор треба 10 ракет. До того ж, атаки на цивільну інфраструктуру нагадують усьому населенню, що йде війна і хто ворог .

А тепер подивіться, що коїться, атак ракет нема, і наші політики вже активно зайняті виборами, розхитуючи суспільство на електоральні полюси.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 02:05

  trololo написав: а 1000 щось би да і рішила.

Для 1000 абрамсів треба 10-15 бригад набрати, від танкістів, до штабів, забезпечення, водіїв, кухарів і т.дю і т.п. У нас воювати стільки бажаючих немає. А примусово булочка не планує нікого принуждати.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 03 гру, 2023 02:07, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 02:06

  Zebra написав:
  adeges написав:Зима прийшла. Чому нема таких обстрілів, як минулого року?

Бо там мабуть взяли в руки калькулятор. З 5 ракет що коштують разом 6-12 млн доларів в трансформатор влучає лише одна. К зараз їм розвідка доповідає що ПВО понатикано і на один трансформатор треба 10 ракет. До того ж, атаки на цивільну інфраструктуру нагадують усьому населенню, що йде війна і хто ворог .

А тепер подивіться, що коїться, атак ракет нема, і наші політики вже активно зайняті виборами, розхитуючи суспільство на електоральні полюси.


То може річ не в калькуляторі?
adeges
 
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