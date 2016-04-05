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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5702570357045705
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 02:01

  adeges написав:Зима прийшла. Чому нема таких обстрілів, як минулого року?

Бо там мабуть взяли в руки калькулятор. З 5 ракет що коштують разом 6-12 млн доларів в трансформатор влучає лише одна. К зараз їм розвідка доповідає що ПВО понатикано і на один трансформатор треба 10 ракет. До того ж, атаки на цивільну інфраструктуру нагадують усьому населенню, що йде війна і хто ворог .

А тепер подивіться, що коїться, атак ракет нема, і наші політики вже активно зайняті виборами, розхитуючи суспільство на електоральні полюси.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 02:06

  Zebra написав:
  adeges написав:Зима прийшла. Чому нема таких обстрілів, як минулого року?

Бо там мабуть взяли в руки калькулятор. З 5 ракет що коштують разом 6-12 млн доларів в трансформатор влучає лише одна. К зараз їм розвідка доповідає що ПВО понатикано і на один трансформатор треба 10 ракет. До того ж, атаки на цивільну інфраструктуру нагадують усьому населенню, що йде війна і хто ворог .

А тепер подивіться, що коїться, атак ракет нема, і наші політики вже активно зайняті виборами, розхитуючи суспільство на електоральні полюси.


То може річ не в калькуляторі?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 02:12

  mephala написав:
  Vadim_ написав:
  unicdima написав:Догляд за родичем інвалідом.

Что то мне подсказывает что большинство стали "інвалідами" в 22-23 році.


знаю не одного человека которому по состоянию здоровья положена 3я группа - но в мирное время не оформляли зная ее бесполезность и уровень взяточничества наших комиссий. сейчас жалеют что не оформляли - давно бы свалили.

то что оформляют сейчас инвалидность ничего удивительного - если государство не отпускает то нашли способ как вытащить родных с фронта. при наличии денег оформить группу пенсионеру которому 60-70 лет вряд ли составит много труда. обычно болезней у людей преклонного возраста хватает.

Можно.
Но зачем?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 02:12

  Zebra написав:
  adeges написав:Зима прийшла. Чому нема таких обстрілів, як минулого року?

Бо там мабуть взяли в руки калькулятор. З 5 ракет що коштують разом 6-12 млн доларів в трансформатор влучає лише одна. К зараз їм розвідка доповідає що ПВО понатикано і на один трансформатор треба 10 ракет. До того ж, атаки на цивільну інфраструктуру нагадують усьому населенню, що йде війна і хто ворог .

А тепер подивіться, що коїться, атак ракет нема, і наші політики вже активно зайняті виборами, розхитуючи суспільство на електоральні полюси.

Ракетні Атаки будуть коли будуть морози.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 02:14

  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:справжня військова економіка - це картки та таке інше.
ты меня удивляешь ) карточки вводились из-за дефицита продуктов, мыла, табака. Сейчас что дефицит какой то есть? разве что боеприпасов. Карточки зачем, чтобы угробить экономику.

я ж й закинув думку - а що таке економіка у військовому стані. в Британії під час світової війни картки здається були.

у цього автора є ще одна стаття. але я поки що Кейнса не намагаюсь, свого часу не подужав

Джон Кейнс і Сергій Марченко: два підходи до економіки воєнного часу
В попередній своїй колонці я вказав, що Україна витрачає на війну біля 20% ВВП, а Британія в 1941-44 роках витрачала більше 50%. Чи можемо ми наблизитись до показників Британії? Можемо, якщо усвідомимо, шо фіскальні проблеми – то тільки частина, і не головна частина, проблем воєнної економіки. Джон Мейнард Кейнс в роботі "Як оплатити війну" ще в 1940 році довів, що головне джерело воєнних витрат – не податки, а обмеження споживання

Вы читали "Эру милосердия/-смотрели "Место встречи изменить нельзя", чтобы незамутнённым взглядом современника войны(пусть и ребёнка как Говорухин и Вайнеры) посмотреть и показать по возможности реалии ТЫЛА воюющей страны со средней зарплатой в полторы бутылки водки по комм.цене при том что 401й Москвич на следующий год стоил 13-14 этих зарплат?
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 02:25

  detroytred написав:
  Banderlog написав:В нас з цікавого за останні дні. На тій стороні появились непальці :shock: вже з десяток забаранили. Використовують як мясо. Так шо привіт Долярчику , противник напевно читав форум :lol:

Оце так новина!
Цікаво: з'явиться це в ЗМІ чи ні? І як швидко.

Первые появились более 5 месяцев назад:
В армию России вербуют студентов из Непала для войны против Украины
23.06.23

https://www.unian.net/war/v-armiyu-ross ... 05037.html

Под Авдеевкой украинские военные захватили в плен наемника из Непала (ВИДЕО)
18 октября 2023
Силы обороны Украины под Авдеевкой Донецкой области взяли в плен наемника из Непала по имени Бибек Катри, который воевал на стороне российских оккупантов

https://www.dsnews.ua/politics/kijiv-vi ... 023-489000

"Я вступаю в российскую армию": непальцы едут воевать за ВС РФ против Украины, — NYT
20 октября 2023

https://focus.ua/voennye-novosti/600558 ... krainy-nyt
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 03:03

  Ukrainian написав:
  Zebra написав:
  adeges написав:Зима прийшла. Чому нема таких обстрілів, як минулого року?

Бо там мабуть взяли в руки калькулятор. З 5 ракет що коштують разом 6-12 млн доларів в трансформатор влучає лише одна. К зараз їм розвідка доповідає що ПВО понатикано і на один трансформатор треба 10 ракет. До того ж, атаки на цивільну інфраструктуру нагадують усьому населенню, що йде війна і хто ворог .

А тепер подивіться, що коїться, атак ракет нема, і наші політики вже активно зайняті виборами, розхитуючи суспільство на електоральні полюси.

Ракетні Атаки будуть коли будуть морози.

Немає логіки. Трансформатори для оперативної заміни напоготові.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 03:19

  detroytred написав:Хотаб
Вище я уточнив: "В суспільстві повно набагато більш злістних порушників та пофігістів...".

Тобто цілком нормальні тут усі громадяни.
Якщо є бажання комусь докоряти, намагатися перевиховати, присовістити, то починати треба не з них.
Тобто навіщо їх відштовхувати від себе? Такими образами...

Як аналогія -- 27% відштовхнули від себе непідходящих під їх високий стандарт ... і хтось отримав цілих 73%.
Он Прохожий постійно тролить 1969-го. Мабуть для того, щоб в лікаря і нормального громадянина збільшувалося бажання потім повернутися? Щоб на одного лікаря, нормального гр. в суспільстві було менше... Ще й відносно залишившогося якогось наркоші.

Спасибо на добром слове.
Но Прохожий у меня уже лет пять в бане.
После начала войны прочитал пару его постов и опять забанил.
С большим уважением отношусь к Хотабу и Фризу. Но вижу, что и они уже на пределе. В таком состоянии оценки становятся резче. Они правы в том, что требуют от всех и каждого большей отдачи.
Но беда в том, что "начни с себя" здесь не решает. Нужны политические решения, разрушение самого принципа формирования касты неприкасаемых. И перевод экономики наконец на военные рельсы, что включает в себя и укрепления на линии фронта.
Без этого любые донаты и мобилизации только замедлят негативное развитие событий и не более того.
У меня есть информация из госпиталей и больниц. Поверьте, там тоже все очень непросто. Аппаратура, которую обновили во время ковида и пригнали в начале войны сейчас изнашивается быстрыми темпами. Целые палаты под ухайдоканную технику в больницах выделяют. И новой почти не закупают - "просите волонтеров".
Нет техники - все руками персонала и на глазок. Персонал не выдерживает возросшей нагрузки, тем более что в случае ошибки или не успел, на тебя повесят всех собак.
И увольняются люди, тем более, что им все дополнительные выплаты мудрые керманычи уже порезали.
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