Додано: Нед 03 гру, 2023 03:19

detroytred написав: Хотаб

Вище я уточнив: "В суспільстві повно набагато більш злістних порушників та пофігістів...".



Тобто цілком нормальні тут усі громадяни.

Якщо є бажання комусь докоряти, намагатися перевиховати, присовістити, то починати треба не з них.

Тобто навіщо їх відштовхувати від себе? Такими образами...



Як аналогія -- 27% відштовхнули від себе непідходящих під їх високий стандарт ... і хтось отримав цілих 73%.

Он Прохожий постійно тролить 1969-го. Мабуть для того, щоб в лікаря і нормального громадянина збільшувалося бажання потім повернутися? Щоб на одного лікаря, нормального гр. в суспільстві було менше... Ще й відносно залишившогося якогось наркоші. ХотабВище я уточнив: "В суспільстві повно набагато більш злістних порушників та пофігістів...".Тобто цілком нормальні тут усі громадяни.Якщо є бажання комусь докоряти, намагатися перевиховати, присовістити, то починати треба не з них.Тобто навіщо їх відштовхувати від себе? Такими образами...Як аналогія -- 27% відштовхнули від себе непідходящих під їх високий стандарт ... і хтось отримав цілих 73%.Он Прохожий постійно тролить 1969-го. Мабуть для того, щоб в лікаря і нормального громадянина збільшувалося бажання потім повернутися? Щоб на одного лікаря, нормального гр. в суспільстві було менше... Ще й відносно залишившогося якогось наркоші.

Спасибо на добром слове.Но Прохожий у меня уже лет пять в бане.После начала войны прочитал пару его постов и опять забанил.С большим уважением отношусь к Хотабу и Фризу. Но вижу, что и они уже на пределе. В таком состоянии оценки становятся резче. Они правы в том, что требуют от всех и каждого большей отдачи.Но беда в том, что "начни с себя" здесь не решает. Нужны политические решения, разрушение самого принципа формирования касты неприкасаемых. И перевод экономики наконец на военные рельсы, что включает в себя и укрепления на линии фронта.Без этого любые донаты и мобилизации только замедлят негативное развитие событий и не более того.У меня есть информация из госпиталей и больниц. Поверьте, там тоже все очень непросто. Аппаратура, которую обновили во время ковида и пригнали в начале войны сейчас изнашивается быстрыми темпами. Целые палаты под ухайдоканную технику в больницах выделяют. И новой почти не закупают - "просите волонтеров".Нет техники - все руками персонала и на глазок. Персонал не выдерживает возросшей нагрузки, тем более что в случае ошибки или не успел, на тебя повесят всех собак.И увольняются люди, тем более, что им все дополнительные выплаты мудрые керманычи уже порезали.Занавес