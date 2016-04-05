adeges написав:Зима прийшла. Чому нема таких обстрілів, як минулого року?
Бо там мабуть взяли в руки калькулятор. З 5 ракет що коштують разом 6-12 млн доларів в трансформатор влучає лише одна. К зараз їм розвідка доповідає що ПВО понатикано і на один трансформатор треба 10 ракет. До того ж, атаки на цивільну інфраструктуру нагадують усьому населенню, що йде війна і хто ворог .
А тепер подивіться, що коїться, атак ракет нема, і наші політики вже активно зайняті виборами, розхитуючи суспільство на електоральні полюси.
adeges написав:Зима прийшла. Чому нема таких обстрілів, як минулого року?
Бо там мабуть взяли в руки калькулятор. З 5 ракет що коштують разом 6-12 млн доларів в трансформатор влучає лише одна. К зараз їм розвідка доповідає що ПВО понатикано і на один трансформатор треба 10 ракет. До того ж, атаки на цивільну інфраструктуру нагадують усьому населенню, що йде війна і хто ворог .
А тепер подивіться, що коїться, атак ракет нема, і наші політики вже активно зайняті виборами, розхитуючи суспільство на електоральні полюси.
Что то мне подсказывает что большинство стали "інвалідами" в 22-23 році.
знаю не одного человека которому по состоянию здоровья положена 3я группа - но в мирное время не оформляли зная ее бесполезность и уровень взяточничества наших комиссий. сейчас жалеют что не оформляли - давно бы свалили.
то что оформляют сейчас инвалидность ничего удивительного - если государство не отпускает то нашли способ как вытащить родных с фронта. при наличии денег оформить группу пенсионеру которому 60-70 лет вряд ли составит много труда. обычно болезней у людей преклонного возраста хватает.
adeges написав:Зима прийшла. Чому нема таких обстрілів, як минулого року?
Бо там мабуть взяли в руки калькулятор. З 5 ракет що коштують разом 6-12 млн доларів в трансформатор влучає лише одна. К зараз їм розвідка доповідає що ПВО понатикано і на один трансформатор треба 10 ракет. До того ж, атаки на цивільну інфраструктуру нагадують усьому населенню, що йде війна і хто ворог .
А тепер подивіться, що коїться, атак ракет нема, і наші політики вже активно зайняті виборами, розхитуючи суспільство на електоральні полюси.
В попередній своїй колонці я вказав, що Україна витрачає на війну біля 20% ВВП, а Британія в 1941-44 роках витрачала більше 50%. Чи можемо ми наблизитись до показників Британії? Можемо, якщо усвідомимо, шо фіскальні проблеми – то тільки частина, і не головна частина, проблем воєнної економіки. Джон Мейнард Кейнс в роботі "Як оплатити війну" ще в 1940 році довів, що головне джерело воєнних витрат – не податки, а обмеження споживання
Вы читали "Эру милосердия/-смотрели "Место встречи изменить нельзя", чтобы незамутнённым взглядом современника войны(пусть и ребёнка как Говорухин и Вайнеры) посмотреть и показать по возможности реалии ТЫЛА воюющей страны со средней зарплатой в полторы бутылки водки по комм.цене при том что 401й Москвич на следующий год стоил 13-14 этих зарплат?
Под Авдеевкой украинские военные захватили в плен наемника из Непала (ВИДЕО) 18 октября 2023 Силы обороны Украины под Авдеевкой Донецкой области взяли в плен наемника из Непала по имени Бибек Катри, который воевал на стороне российских оккупантов
adeges написав:Зима прийшла. Чому нема таких обстрілів, як минулого року?
Бо там мабуть взяли в руки калькулятор. З 5 ракет що коштують разом 6-12 млн доларів в трансформатор влучає лише одна. К зараз їм розвідка доповідає що ПВО понатикано і на один трансформатор треба 10 ракет. До того ж, атаки на цивільну інфраструктуру нагадують усьому населенню, що йде війна і хто ворог .
А тепер подивіться, що коїться, атак ракет нема, і наші політики вже активно зайняті виборами, розхитуючи суспільство на електоральні полюси.
Ракетні Атаки будуть коли будуть морози.
Немає логіки. Трансформатори для оперативної заміни напоготові.
detroytred написав:Хотаб Вище я уточнив: "В суспільстві повно набагато більш злістних порушників та пофігістів...".
Тобто цілком нормальні тут усі громадяни. Якщо є бажання комусь докоряти, намагатися перевиховати, присовістити, то починати треба не з них. Тобто навіщо їх відштовхувати від себе? Такими образами...
Як аналогія -- 27% відштовхнули від себе непідходящих під їх високий стандарт ... і хтось отримав цілих 73%. Он Прохожий постійно тролить 1969-го. Мабуть для того, щоб в лікаря і нормального громадянина збільшувалося бажання потім повернутися? Щоб на одного лікаря, нормального гр. в суспільстві було менше... Ще й відносно залишившогося якогось наркоші.
Спасибо на добром слове. Но Прохожий у меня уже лет пять в бане. После начала войны прочитал пару его постов и опять забанил. С большим уважением отношусь к Хотабу и Фризу. Но вижу, что и они уже на пределе. В таком состоянии оценки становятся резче. Они правы в том, что требуют от всех и каждого большей отдачи. Но беда в том, что "начни с себя" здесь не решает. Нужны политические решения, разрушение самого принципа формирования касты неприкасаемых. И перевод экономики наконец на военные рельсы, что включает в себя и укрепления на линии фронта. Без этого любые донаты и мобилизации только замедлят негативное развитие событий и не более того. У меня есть информация из госпиталей и больниц. Поверьте, там тоже все очень непросто. Аппаратура, которую обновили во время ковида и пригнали в начале войны сейчас изнашивается быстрыми темпами. Целые палаты под ухайдоканную технику в больницах выделяют. И новой почти не закупают - "просите волонтеров". Нет техники - все руками персонала и на глазок. Персонал не выдерживает возросшей нагрузки, тем более что в случае ошибки или не успел, на тебя повесят всех собак. И увольняются люди, тем более, что им все дополнительные выплаты мудрые керманычи уже порезали. Занавес
Тоесть, 21м.х20000= -420000 [/quote]Это общая цифра. Но отличительная особенность этой войны - это непропорционально большое количество раненых, контуженных и заболевших. Пропорции совсем другие, чем в других войнах. Я рискну предположить, что на одного погибшего приходится 50-70 выбывших из строя и ставших непригодными и временно не пригодными. Такого никогда не было раньше. Подавляющее большинство вышедших из строя ни разу в глаза не видела противника.[/quote] Чем это объясняется?[/quote] Війна артилерії. + слабке здоровя диванного покоління. Знаю по своїх знайомих хто воює. Одна ніч на вулиці і вже важко хворий. Провести 3 доби в окопі на нулі для багатьох надзвичайно складно. Та й фізуха в диванників ніяка. Мужики потрібне барахло (снарягу осінню та зимову) до окопу донести не можуть. Брат при виході на нуль несе 70-80кг вантажу 8 км. Сусід в охороні тилового обєкту. після нічної зміни на посту половина лягає з температурою на кілька днів. В швагра вилізла грижа та злетіла колінна чашка. Від важкої роботи в тилу. От і купа небоєздатних назбирується кожного місяця.
Прилетел Шахед, целились в наш орган управления. Я не раз видел результаты попаданий Гераней. Но тут так снесло, что это явно усиленный вариант Шахеда, модифицированный для большую мощность в тротиловом эквиваленте. Да и раньше Шахеды не использовались в прифронтовых территориях, в основном били по тылам, а тут охота началась вплоть до КП батальонов. Я прямо скажу, насаждаемое телемарафонами, мнение о пидарах как о тупых алкогольных чмобиках, абсолютно не соответствует действительности. Шахеды мощные пошли, ланцеты странно далеко летят. Пидоры совершенствуется, это очевидно. И сука, я не знаю к кому обратится, Зеленский, Умеров, Залужный, Тарнавский, много пиздежа, мало реальных изменений. Просто примитивное, я не могу списать мины со своего кармана, потому что эти персонажи не могут ничего решить, Зеленский не может поднять ручку и подписать закон об упрощённом списании имущества во время боевых действий, я уже должен больше чем мне выплатили за два года, потому что эти персонажи развели сраную бюрократию. Зеленский и Умеров имейте совесть. Умеров хоть упростил списание Дронов, хотя за пару месяцев работы это мизер, надежды на продвинутого юзера были на порядок больше. По поводу Зеленского, кроме его самолюбования в ежедневных видосиках, практической пользы ноль. Я каждый день покупаю со своей сотки винты для лодок, какую-то сраную сетку рабицу, я должен за мины, которые я не могу списать, я покупаю бензин для авто, я покупаю запчасти, я ремонтирую генераторы за свой счёт. Может Зеленский войдёт в долю со своей зарплаты. А не только займётся самолюбованием в Ютубе.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 03 гру, 2023 08:11, всього редагувалось 1 раз.