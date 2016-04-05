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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 гру, 2023 08:10
Волинь написав:
От і купа небоєздатних назбирується кожного місяця.
купа не фіксується й щитається боєздатною. За виключенням там переломів ніг і кровавого поносу.
В нас до лікаря тільки через рапорт командира підписаний в комбрига. А він з температуру, тиск і радикуліт за болєзнь не визнає. "Тут вам нє богодєльня , нєкоторі хитрожопі вирішили лічитись на шару за щот держави".
Одваляються в бліндажі на таблетках. І вперед.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 08:45
freeze написав:
И сука, я не знаю к кому обратится, Зеленский, Умеров, Залужный, Тарнавский, много пиздежа, мало реальных изменений. Просто примитивное, я не могу списать мины со своего кармана, потому что эти персонажи не могут ничего решить, Зеленский не может поднять ручку и подписать закон об упрощённом списании имущества во время боевых действий, я уже должен больше чем мне выплатили за два года, потому что эти персонажи развели сраную бюрократию. Зеленский и Умеров имейте совесть.
Так навіть ніякі додаткові закони, постанови, накази для цього спрощеного списання не потрібні!!!!
Не потрібні.
Банальне взяття відповідальності на себе...
Ви розходуєте, витрачаєте, зношуєте міни, майно за службовою необхідністю, надзвичайною ситуацією (в законі, що замінив у 2019 постанову 1995 року).
Потім повинно бути, як і при совдепі розслідування...
Але! Ніхто його не призначає. Комчастини не призначає. Органи управління теж ніяк не реагують на це... А начальники управлінь, служб підписують акти, відправлені купою їм за великий час одним гонцем.
Вся відповідальність на старших оцих посадовцях...
Зрозуміло, що на них теж не реагують ще вищі.
І вуаля -- Ви робите справу без перешкод, а старші по суті допомагають.
Якщо хтось зажрався і краде, списує не по справі за таких умов, то ось для нього старші і застосовують, як визначено офіційно -- розслідування, відрахування, покарання.
І все...
Тільки бажання вам допомогти. Від небожителів...
Або один тільки комбриг за усіх старших на себе .. згідно нового закону --- лише 5 окладів...
Зкинитеся бригадою на компенсацію.
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detroytred
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Додано: Нед 03 гру, 2023 09:09
Один з голів ОСББ Дніпровського району повідомив мешканцям свого будинку, що представники ТЦК заявили, що представники ТЦК почнуть обходити будинки району та опитувати мешканців.
“Вони приїдуть рано вранці, о 5:00 ранку. Люди збираються на роботу, і це буде ідеальний час для того, щоб їх застати”, – повідомив голова ОСББ.
Він також зазначив, що списки військовозобов’язаних він надавати не буде, проте під’їзд відкрити прийдеться.
Цікаво чи будуть відкривати вперто закриті квартири?
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Додано: Нед 03 гру, 2023 09:14
detroytred написав:
Доброволець, який досі не може потрапити на вслужбу -- )))
Це херой.
Це ти мені докоряєш? Якому я сплачую на пенсію? Тобі держава за що платила все життя як військовому? Га? За те, що як війна то ти тут в кущі і не при справах? Це нова професія така - військовий у невійськовий час з наданням квартири, виплатою зарплат, пайків, обмундировання - все на халяву і за рахунок інших громадян України.Щоб воювали трактористи, хлібороби і т.і.. Яке моральне право ти маєш дорікати мені? Яке моральне право ти маєш взагалі писати тут на форумі - або йди і виконуй свій професійний обов'язок, за який держава тобі платила все життя і зараз платить, або самозабанься і не вчи тут інших як нам робити свою роботу. Ти військовий, от і виконуй свою роботу як мій кум, а не каштани з полум'я чужими руками гребеш і ще іншим дорікаєш, що не воюють, сам ти, професійний, військовий де зараз?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Нед 03 гру, 2023 09:29, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 09:19
За словами Давида Арахамії, на сьогодні є кілька актуальних питань, які потребують вирішення.
“Перший кластер – що робити з людьми, які два роки без ротації воюють на фронті. Вочевидь, що треба якусь відповідь на це питання давати. І ми від військових чекаємо цих відповідей. Вони не надають їх. Тому ми вже зараз як депутати, які здійснюють цивільно-демократичний контроль, будемо самі вимагати від військових надання відповідей, або будемо просто самі ухвалювати рішення.
Друге питання. Чому не можуть демобілізуватися люди з інвалідністю першої та другої групи. Це незрозуміла ситуація. Ми це будемо виправляти. Третє, людина, яка була в полоні та повернулася, зараз не має права бути демобілізованою. На наш погляд, треба надати право таким людям бути демобілізованими. Є ще питання, як збільшити потужності ТЦК з погляду мобілізації та що стосується призовного віку”, – зазначив Арахамія.
І як це буде? Якщо зроблять полон єдиним виходом з війська??
Якщо у москвинів є хоч одна клепка у голові -- створити безпечні умови в полоні й чекати на масову здачу???
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Додано: Нед 03 гру, 2023 09:21
“Рішення розробити новий великий законопроєкт щодо мобілізаційних та демобілізаційних питань з’явилося невипадково. Накопичилося певне коло проблем, які потребували вирішення. Ці питання постійно розглядаються на комітеті. Під час засідань завжди присутні представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), які озвучують нагальні проблеми, з якими стикаються. Тому ми намагаємося вдосконалити усі процеси в цьому напрямку, щоб унеможливити ті конфліктні ситуації, що періодично виникають, та прибрати зловживання під час процесу здійснення мобілізаційних заходів. Та хочу зазначити, що глобальних змін не відбудеться”, – таку думку в ексклюзивному коментарі OBOZ.UA висловив народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
Це як?
Райське життя ухилянтів не буде загрожене?
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Додано: Нед 03 гру, 2023 09:27
Василь-Рівне написав:
detroytred написав:
Доброволець, який досі не може потрапити на вслужбу -- )))
Це херой.
Це ти мені докоряєш? Якому я сплачую на пенсію? Тобі держава за що платила все життя як віськовому? Га? За те, що як війна то ти тут не в кущі і не при справах? Щоб воювали трактористи, хлібороби і т.і.. Яке моральне право ти маєш дорікати мені? Яке моральне право ти маєш взагалі писати тут на форумі - або йди і виконуй свій професійний обов'язок, за який держава тобі платила все життя і зараз платить, або самозабанься і не вчи тут інших як нам робити свою роботу. Ти військовий, от і виконуй свою роботу як мій кум, а не каштани з полум'я чужими руками гребеш і ще іншим дорікаєш, що не воюють, сам ти, професійний, військовий де зараз?
Ти загубився в послідовності.
Дорікати почав ти.
Я займався обговоренням різних питань на форумі...
Так ти ще й взяв чомусь право оцінювати мене суб'єктивно, як тобі схотілося.
У відпрвідь, після розтулмачення, я оцінив тебе. В твоїх же критеріях...
Куштуй те, що посіяв. Смачного, херою.
Обов'язки військовозобов'язаних в мене з тобою абсолютно однакові. І я їх виконую також, як і ти. Інших поки нема.
Службові (професійні) обов'язки з'являться разом з призначенням на посаду.
За що мені платили і платять гроші читай по буквах. Халяви, авансів нема і ніколи не було. Учора в -надцятий раз розтулмачу особисто тобі. Не вигадуй дурної відсеб'ятини.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 03 гру, 2023 09:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 09:30
Водночас посилили мобілізацію не лише на Закарпатті. Тиждень тому таке ж рішення ухвалили і на Львівщині під час засідання ради оборони області. Хоча напередодні у Міністерстві юстиції заявляли, що перевірка документів співробітниками ТЦК на вулицях не є законною, втім керівник Львівської військової адміністрації іншої думки, а тому теж видав наказ і дозволив співробітникам територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки перевіряти документи в українців призовного віку. Військовозобов’язані повинні мати при собі документи на підтвердження особи та про військовий облік.
Коли вже будуть такі новини про Київ і східні, південні області?
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Додано: Нед 03 гру, 2023 09:32
detroytred написав:
Я займався обговоренням різних питань на форумі...
Професійний військовий займається обговоренням різних питань на форумі - тобі держава все життя і зараз саме за це платила і платить? І ще іншим дорікаєш? В тебе є хоч крапля совісті? Га?
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Василь-Рівне
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Додано: Нед 03 гру, 2023 09:33
Водночас зловживають і бронюванням і торгово-розважальні центри.
Наприклад, у ТРЦ на посаді вантажника перебуває близько чотирьох або п’яти осіб, які працюють на 0.25%. При цьому що у них не зміна і вони не дуже вже й завантажені роботою.
Разом з тим, Тимочко пропонує, як можна залучити якомога більше військовозобов’язаних на службу. Для ефективної мобілізації ТЦК можуть використовувати реєстр виборців, – запропонував використовувати в ТЦК голова ради резервістів Сухопутних військ.
Крім того, він зауважив, що цей реєстр “найбільш заповнений і передає найбільш правдиву інформацію, адже демонструє – хто і де голосував свого часу.
Яка багата фантазія у тилів...
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