Додано: Нед 03 гру, 2023 09:14

detroytred написав: Доброволець, який досі не може потрапити на вслужбу -- )))

Це херой. Доброволець, який досі не може потрапити на вслужбу -- )))Це херой.

Це ти мені докоряєш? Якому я сплачую на пенсію? Тобі держава за що платила все життя як військовому? Га? За те, що як війна то ти тут в кущі і не при справах? Це нова професія така - військовий у невійськовий час з наданням квартири, виплатою зарплат, пайків, обмундировання - все на халяву і за рахунок інших громадян України.Щоб воювали трактористи, хлібороби і т.і.. Яке моральне право ти маєш дорікати мені? Яке моральне право ти маєш взагалі писати тут на форумі - або йди і виконуй свій професійний обов'язок, за який держава тобі платила все життя і зараз платить, або самозабанься і не вчи тут інших як нам робити свою роботу. Ти військовий, от і виконуй свою роботу як мій кум, а не каштани з полум'я чужими руками гребеш і ще іншим дорікаєш, що не воюють, сам ти, професійний, військовий де зараз?