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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 гру, 2023 09:39
Василь-Рівне написав: detroytred написав:
Я займався обговоренням різних питань на форумі...
Професійний військовий займається обговоренням різних питань на форумі - тобі держава все життя і зараз саме за це платила і платить? І ще іншим дорікаєш? В тебе є хоч крапля совісті? Га?
Читай по буквах за що платили і платять. А не генеруй відсеб'ятину зі стелі. Нема і не було ні авансів, ні халяви.
Платять за те, що було.
А за можливе нове, при призові зараз -- будуть платити окремо.
Уяснив: пенсію за минулу службу + грошове забезпечення за нову службу.
По буквах перечитай. Наук...
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Додано: Нед 03 гру, 2023 10:44
Також уточнюються обов’язки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо мобілізації, а саме здійснювати та забезпечувати оповіщення та прибуття громадян до ТЦК та СП. Планується уточнити порядок прибуття військовозобов’язаних та резервістів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації, зокрема, на підставі спільного розпорядження керівника місцевої державної адміністрації (військової, військово-цивільної) та керівника ТЦК та СП або розпорядження керівника ТЦК та СП. Нововведення не мають уточнення, що військовозобов’язаний повинен отримати документи, відповідно можливі вільні трактування: оголошення у ЗМІ, оголошення на дверях під’їзду тощо. Так, законопроєкт може узаконити обов’язок прибуття військовозобов’язаних та резервістів в ТЦК без вручення повістки.
Але ж без блокування банк.рахунків, і заборони купувати в крамниці без військквитка -- як це все діятиме?
і далі тримаюсь за свою ідею річної давності -- заборона взагалі будь-що купити без відмітки у військ.квитку (і QR-коду, чи ШтрихКоду). Які ще й треба було би періодично оновлювати. Так само як і ВЛК. І кожного разу -- в новому закладі. Аби прибрати “абонементи”.
От приходять такі у крамницю, понабирали товарів, а потім жіночка на касі пробиває штрих-код чувачка і верещить “ахрана, атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг!!”
Гарно було би.
І касиркам було би приємніше працювати -- одразу бачитимуть, що роблять щось справді вагоме й суспільно корисне. І премію їм якусь треба за це давати.
А на касах самообслуговування -- голосом ведмедика Падінгтона. Але без премії.
Також потрібні конфіскації. Напр., по 10к$ щомісяця після неявки, коли банки розішлють повідомлення (в смс на фін.номер, в інет банк, і в чеки, що на касах друкують). Проблемно, бо такі персонажі вже давно все позаписувались на родичів-інвалідок. Але пробувати треба...
І, чорт з ними -- хай будуть і офіційні платні відкупи. Хоч би., по 5к$ щомісяця. А вже за несплату -- штрафи в подвійному розмірі...
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Додано: Нед 03 гру, 2023 10:53
раньше в войне был смысл - выкинуть с Украины оккупантов. Теперь на это пофиг, появился новый смысл - поймать как можно больше ухилянтов. Каждый пойманный ухилянт пусть и не приблизит победу, зато доставит много радости хотабам и бобамюа. В психологии это называется дизонтогенез или проще - деградация. Подмена большего смысла меньшим. В итоге, вы начнёте грызть друг друга. Тема не новая.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 11:31
Bobua написав:
Також уточнюються обов’язки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо мобілізації, а саме здійснювати та забезпечувати оповіщення та прибуття громадян до ТЦК та СП.... Нововведення не мають уточнення, що військовозобов’язаний повинен отримати документи, відповідно можливі вільні трактування: оголошення у ЗМІ, оголошення на дверях під’їзду тощо. Так, законопроєкт може узаконити обов’язок прибуття військовозобов’язаних та резервістів в ТЦК без вручення повістки.
Але ж без блокування банк.рахунків, і заборони купувати в крамниці без військквитка -- як це все діятиме?
І як керівник має забезпечити прибуття підлеглого у тцк, найняти 2-х амбалів щоб його скрутили і доставили?
залишається тільки ще якимось законопроектом узаконити відстріл "ухилянтів" прямо на вулицях. От йде pesikot по вулиці, тільки сплативши "купу податків", а з бусика автоматна черга і нема ухилянта)) Бо ж на рукаві немав наклеєну зірку давида, пардон ксерокопію відмітки ТЦК
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Додано: Нед 03 гру, 2023 11:38
Василь-Рівне написав: detroytred написав:
Спеціально для вас розтулмачу.
Дуже вдячний за пояснення, бо я проста людина з маленького райцентру і мені не до снаги зрозуміти таких грамотних військових з от такими вітієватими поясненнями, просто мій кум, якому теж 59 років і який теж війсьовий пенсіонер пішов добровольцем на війну, а пояснив це дуже просто - я не міг не піти, бо держаа мені все життя за це платила зарплату, а тепер я маю виконати свій обов'язок перед нею і народом України
, це так по простому він пояснив, а у Вас все якось так складно, все пропетляно, що для мене, простого, абсолютно не зрозуміло
Та й мені не зрозуміло а це тому що він спробував розтулмачу
а не розтлумачу
, а от з Вашим кумом мені все зрозуміло і без розтлумачення.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 11:41
Ukrainian написав:
Мало відкрити краник потрібні людські резерви які вміють користуватись тим що тече з краника.
тобто США хотіли нам дати сотні тисяч вундервафель, але виявилось що мільйон силовиків та воєнних замало на таку кількість, треба призвати ще в три рази більше. Тому дали аж 100+ танків.
Може навпаки людських резервів невистачає бо шкіряними торпедами заміняють одиниці цінної техніки.
Але вам з Манітобщини відніше
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Додано: Нед 03 гру, 2023 11:49
У країн на східному фланзі НАТО є всього три роки для підготовки до нападу Росії. Про це у суботу, 2 грудня, пише NV з посиланням на главу Бюро національної безпеки Польщі Яцека Северу.
Він зауважив, що ймовірною таку ситуацію вважають і в Німеччині і в США. Проте їхні фахівці зауважують, що це може статися за п'ять чи дев'ять років. На думку військових експертів, цього терміну буде достатньо Москві аби підготувати наступ.
Севера ж вважає, що напад з боку РФ може статися швидше. За його словами, російська військова промисловість працює в три зміни і може відновити свій потенціал в найближчі три роки.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 11:51
Екскомандир роти батальйону Айдар нагадав, що, за даними ГУР, на території України перебувають 420 тисяч окупантів, але це воюючий контингент і найближчий тил, тоді як в України безпосередньо на фронті 420 тисяч військових ніколи не було.
«На мою думку, одна з наших задач на 2024 рік — хоча б нарешті вийти на паритет. Не говорю вже про те, наскільки би змінилася ситуація, якби ми могли створити чисельну перевагу. На жаль, при всіх військових хитрощах, технологіях, є деякі речі, які не компенсуються нічим, крім просто кількості особового складу», — сказав він.
За словами Дикого, «за найскромнішими підрахунками», у першому півріччі 2024 року Україні потрібно «хоча би пів мільйона людей мобілізувати і мати ще десь до мільйона мобілізаційний ресурс, не віртуальний, а реальний, ті, хто стоїть на обліку і знає, куди саме поїде, коли прийде його черга тощо».
Екскомандир роти батальйону Айдар додав. що не вважає це завдання нереальним при 30-мільйонному населенні, яке зараз проживає в Україні.
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